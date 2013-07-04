Аллан Пайпер присоединяется к Red Bull – BORA – hansgrohe в качестве советника по стратегиям

- Категория:
10-11-2025
Аллан Пайпер приступает к работе в команде Red Bull Bora-hansgrohe
65-летний Аллан Пайпер (Allan Peiper) возвращается к работе в команде Мирового тура - опытный австралиец принимает на себя роль стратегического советника в спортивном департаменте Red Bull – BORA – hansgrohe. С 2019 по 2021 и в в 2023 году Аллан Пайпер работал в команде UAE Team Emirates, прежде чем взял перерыв в профессиональном велоспорте, чтобы сосредоточиться на восстановлении здоровья.
Как говорится в пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe, «Пайпер принесёт в команду не только богатые знания и опыт, но и умение видеть и использовать новые идеи, а также подлинную психологию победителя, качества, которые помогли ему в его личной борьбе с раком. В своей новой роли Пайпер будет тесно сотрудничать с руководителем спортивного департамента Заком Демпстером и различными подразделениями команды, отвечающими за результативность, чтобы дальше совершенствовать стратегическое направление Red Bull – BORA – hansgrohe и укреплять ее спортивную философию».
Аллан Пайпер поможет команде трансформировать своё видение в четкую спортивную стратегию и конкретные планы действий.
Зак Демпстер (Zak Dempster), главный спортивный директор Red Bull – BORA – hansgrohe: «Аллан обладает уникальным сочетанием опыта, стратегического мышления и человеческих качеств. На протяжении всей своей карьеры он не раз доказывал свою способность сплачивать команды и вдохновлять гонщиков. Его взгляд со стороны станет огромным преимуществом для нашего спортивного отдела».
Аллан Пайпер: «Я очень рад стать частью этого проекта. Команда Red Bull – BORA – hansgrohe за последние годы добилась впечатляющего прогресса, и я вижу большой потенциал для дальнейшего укрепления этой структуры. Речь идет о том, чтобы ставить чёткие спортивные цели и превращать их в ежедневную результативность».
