VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Аллан Пайпер присоединяется к Red Bull – BORA – hansgrohe в качестве советника по стратегиям

Аллан Пайпер приступает к работе в команде Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

 

65-летний Аллан Пайпер (Allan Peiper) возвращается к работе в команде Мирового тура - опытный австралиец принимает на себя роль стратегического советника в спортивном департаменте Red Bull – BORA – hansgrohe. С 2019 по 2021 и в в 2023 году Аллан Пайпер работал в команде UAE Team Emirates, прежде чем взял перерыв в профессиональном велоспорте, чтобы сосредоточиться на восстановлении здоровья.

 

Как говорится в пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe, «Пайпер принесёт в команду не только богатые знания и опыт, но и умение видеть и использовать новые идеи, а также подлинную психологию победителя,  качества, которые помогли ему в его личной борьбе с раком. В своей новой роли Пайпер будет тесно сотрудничать с руководителем спортивного департамента Заком Демпстером и различными подразделениями команды, отвечающими за результативность, чтобы дальше совершенствовать стратегическое направление Red Bull – BORA – hansgrohe и укреплять ее спортивную философию».

 

Аллан Пайпер поможет команде трансформировать своё видение в четкую спортивную стратегию и конкретные планы действий.

 

 

 

Аллан Пайпер присоединяется к Red Bull – BORA – hansgrohe в качестве стратегического советника

Photo © consequat.lwd/Red Bull BORA hansgrohe Team

 

Зак Демпстер (Zak Dempster), главный спортивный директор Red Bull – BORA – hansgrohe: «Аллан обладает уникальным сочетанием опыта, стратегического мышления и человеческих качеств. На протяжении всей своей карьеры он не раз доказывал свою способность сплачивать команды и вдохновлять гонщиков. Его взгляд со стороны станет огромным преимуществом для нашего спортивного отдела».

 

Аллан Пайпер: «Я очень рад стать частью этого проекта. Команда Red Bull – BORA – hansgrohe за последние годы добилась впечатляющего прогресса, и я вижу большой потенциал для дальнейшего укрепления этой структуры. Речь идет о том, чтобы ставить чёткие спортивные цели и превращать их в ежедневную результативность».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Аллан Пайпер Allan Peiper Red Bull – BORA – hansgrohe Red Bull Bora-hansgrohe

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    11 ноября 2025 02:39 | Регистрация: 4.07.2013

    Еще один крутой спец в Боре. 
    Бора растёт, это очевидно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы..."

    Так и я о том же.

  • JetRevel
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    JetRevel-Фото
    Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

    Жду сам
  • дрокер
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    дрокер-Фото
    Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы
  • motte
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

  • Крайний
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Крайний-Фото

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

  • Pugachev
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Pugachev-Фото

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    VeloVelo-Фото

    А что? Вполне.

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, поясню свою позицию.

    Мне кажется, всё гораздо проще, чем вы написали.

    Я уже где-то писал здесь, примерно, следующее:
    В Астану просто так не поедут Звёзды и молодые Суперталанты. Им это не надо. Зачем им уезжать из Европы, ну посудите сами?

    Единственный магнит для Больших Гонцов в Астане — Бабло. Только поэтому приезжали. Было Бабло - с радостью ехали и отрабатывали по полной. А сейчас Бабла нет. Никто и не едет.

    P.S. Это всего лишь моё мнение.

    PP.SS. А что Лопес? На него и поставили, потому что Бабло уже закончилось и больше некого было ангажировать.

  • Ser Gio
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Ser Gio-Фото
    Готовят Ремко к часовому рекорду?
  • Cahko
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    Cahko-Фото

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 ноября

Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost)

15 ноября

Iker Mintegui Claver (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (60)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)