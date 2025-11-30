Экологи выступают против включения перевала Коль-де-Саренн в маршрут Тур де Франс-2026

Почти 6000 подписей собрала петиция против включения альпийского перевала Коль-де-Саренн в маршрут Тур де Франс-2026

Маршрут 20-го этапа Тур де Франс-2026, королевского горного с набором высоты более 5600 м, под вопросом из-за петиции экологов, собравшей почти 6000 подписей с требованием исключить прохождение перевала Коль-де-Саренн (Col de Sarenne).

Photo (c) By muneaki - https://www.flickr.com/photos/43302713@N04/3990285862/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8254982

В онлайн-петиции, о которой сообщает издание CyclismActu, говорится, что проведение такого масштабного мероприятия, как Тур де Франс, негативно повлияет на редкую флору и фауну региона, так как Коль-де-Саренн находится рядом с природным парком.

В петиции также подчёркивается обеспокоенность за судьбу четырех видов диких птиц, включая беркутов, чей период выведения птенцов приходится на июль и проходит в районе Саренн или в соседних долинах. Отмечается, что на перевале Коль-де-Саренн обычно действует ограничение скорости 20 км/ч и что узкая, и не везде оборудована защитными ограждениями дорога, закрыта для движения восемь месяцев в году.

Автор петиции Матье Стельвио (Matthieu Stelvio) написал: «Организаторы Тур де Франс-2026 хотят превратить Коль-де-Саренн в самый большой стадион в мире. Будучи финальным подъемом этапа, этот перевал может привлечь сотни тысяч зрителей. Неужели в таком месте стоит организовывать событие, которое может собрать зрителей как 10 стадионов «Стад де Франс»? Природа важнее этого шоу-бизнеса (который часто оказывается фарсом). А организаторам Тур де Франс нет дела до природы».

Стельвио выделил конкретные опасения, связанные с тем, что телевизионные вертолеты будут беспокоить гнездящихся птиц, а зрители — повреждать хрупкую растительность. Он предупреждает, что «редкая и хрупкая флора» региона «будет растоптана толпами, возможно, даже раздавлена сотнями автомобилей и сотнями палаток».

Планы организаторов Тур де Франс-2026 предусматривают, что перевал Коль-де-Саренн будут преодолевать как профессиональные гонщики, так и велолюбители. Спортивный массовый заезд «L'Étape du Tour de France», в котором около 16 000 участников-любителей преодолевают один из этапов Тур де Франс, пройдёт по этому маршруту 19 июля, за шесть дней до этапа гонки.

@ASO

Пока неизвестно, примет ли Тур де Франс предупредительные меры для ограничения воздействия зрителей и гонки на этот маршрут, что часто происходит, когда Тур проходит через экологически уязвимые районы. Прошлые меры на Туре и других гонках в зонах риска серьёзного экологического ущерба варьировались от запрета на доступ зрителей до ограничения транспортных средств сопровождения только мотоциклами, как это было, например, на Вуэльте Испании 2025 года на самой высокой части подъема к Бола-дель-Мундо на 20-м этапе. Другие меры включали запрет на проезд рекламного кортежа или на использование клаксонов автомобилями сопровождения.

Коль-де-Саренн (1999 м над уровнем моря) — горный перевал, расположенный в массиве Гранд-Рус, примерно в 9 км к востоку от Альп-д'Юэз в департаменте Изер во Франции. Перевал соединяет Альп-д'Юэз с деревнями Мизоэн и Ле-Френе-д'Уазан в долине Романш. Дорога через перевал была использована на 18-м этапе Тур де Франс 2013 года, поскольку она образует петлю, позволившую гонщикам дважды за один этап подняться на Альп-д'Юэз.

Тогда же Тони Мартин раскритиковал решение организаторов Тура использовать этот перевал, заявив: «Дорога старая и узкая. Это плохая дорога, без ограждений. Из-за ошибки можно упасть вниз на 30 метров. Безответственно отправлять нас туда».

В 2013 году, когда Тур де Франс спускался с этой же горы между двумя подъёмами на Альп-д'Юэз, Матье Стельвио уже запускал петицию, которая собрала более 12 000 подписей. Несмотря на открытое письмо в ASO, он не получил ответа.