Тони Мартин: «Мои первые соревнования за 4 года, первый в жизни полумарафон»

Четырёхкратный чемпион мира в разделке Тони Мартин после завершения карьеры велогонщика попробовал себя в полумарафоне

 

 

40-летний Тони Мартин впервые принял участие в соревнованиях после того, как завершил карьеру профессионального велогонщика в конце 2021 года. Четырёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время, победитель пяти этапов Тур де Франс  пробежал первый в жизни полумарафон.

 

Немецкий велогонщик, выступавший за свою карьеру в командах Jumbo-Visma, Katusha, Quick-Step, HTC-Columbia, пробежал 21 км полумарафона за 1 час 24 минуты.

 

В соцсетях Тони Мартин написал: «Мои первые соревнования за четыре года и мой первый в жизни полумарафон. 21 км за 1 час 24 минуты… для меня неплохо, но так далеко от лучшего результата. Было очень весело, но в то же время невероятно тяжело и больно. С прошлых выходных испытываю огромное уважение к бегунам и триатлонистам. В следующем году вернусь и улучшу своё время».

 

Это первая попытка Тони Мартина в полумарафоне после четырёх лет без каких бы то ни было соревнований.  

 

Бег после завершения карьеры стал  тенденцией среди бывших профессиональных велогонщиков. Бывший соперник Тони Мартина в разделках, чемпион мира в этой дисциплине 2017 года, Том Дюмулин установил самую высокую планку в результатах марафона и полумарафона среди бывших велогонщиков, поразив всех своим дебютом на Амстердамском марафоне с результатом 2:29:21, а до этого он пробежал полумарафон за 1:10:04.

