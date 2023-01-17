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Аллан Пайпер возвращается в велокоманду UAE Team Emirates как аналитик гонок

Новая роль Аллана Пайпера в команде UAE Team Emirates – аналитик велогонок

 

 

  62-летний Аллан Пайпер (Allan Peiper) возвращается к работе в команде UAE Team Emirates в роли аналитика велогонок. С 2019 по 2021 год Аллан Пайпер был спортивным директором команды, а в ноябре 2021 года оставил работу из-за проблем со здоровьем.

 

  Теперь Аллан Пайпер сфокусируется в своей работе на технических элементах, разработке стратегии и подготовке материалов перед ключевыми гонками в сотрудничестве со спортивными директорами.

 

Аллан Пайпер возвращается в велокоманду UAE Team Emirates как аналитик гонок

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды: «Когда Аллан ушёл по причинам, связанным со здоровьем, я сказал, что для него в команде всегда будет место. И когда он позвонил мне, я с большой радостью сдержал обещание – не из-за работы, а потому, что он, наконец, снова здоров, что стало самой лучшей новостью. За время его отсутствия команда выросла, но очень приятно, что мы снова сможем полагаться на его знания и опыт».

 

  Аллан Пайпер: «Весь прошлый год мы поддерживали связь. Я благодарен Марко и команде за возможность вернуться. Замечательно, что команда так хорошо выступает. Я люблю велоспорт и эту команду, очень приятно, что снова буду вовлечён в работу. Конечно, теперь мои обязанности потребуют такого напряжения сил, как раньше, я не буду сопровождать гонки в техничке. Но зато я сконцентрируюсь на некоторых определённых элементах, буду поддерживать обратную связь со спортивным отделом, что, надеюсь, будет полезно в гонках».

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Теги к статье: Аллан Пайпер Allan Peiper UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Ваша стабильность и привела нас к такому ....( Сам дурак ..) Стабильность признак лизоблюдства, подхалимства и бесхребетности. Тем более, в мире нет идеальных.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Earl57-Фото
    ОМГ. Там было всего 18 участников, из которых только 5 гонщиков из больших команд. Кроме Дабриджа там специалистом в разделке был только Люк Плапп, у которого была механическая поломка. Комментаторы отмечают, что эта проблема типична для Шимано и происходит не в первый раз. И скорее всего не в последний. Тоже самое было у Хейтера на разделке чемпионата мира. А как раздельщик Люк Плапп значительно превосходит Вайна и был фаворитом. Ему банально не повезло. И победу Плаппа в групповой гонке почему-то никто не не восхваляет. И про победы девушек из Трека тоже никто не говорит. А Вайна тут же стали восхвалять на все лады... О, победил! Кого победил, как победил - неважно. Главное что победил!!!
  • Sezar
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Sezar-Фото

    Он теперь и разделки уже выигрывает. В Австралии! А раньше не блистал ни разу.

    С учетом этого виртуальный 5 результат впечатляет. Жаль, что это все это досталось команде с отрицательной кармой.

  • Геродот
    Матье ван дер Пул проехал этап ... (2)
    Геродот-Фото

    С этим боем быков в велокроссе надо заканчивать, иначе скоро развалится.

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? Однакоmusic
     
    Отличное начало сезона в UAE!

    А кто там сильный был? Стареющий Дабридж, которому Вайн привез всего 3 сек. У Плаппа была поломка велосипеда, Шимано в очередной раз подвело.

    Деннис не участвовал. Там написали топ-10 результатов на этой дистанции ИТТ, так Вайн только 5-й. Деннис в прошлом году эту дистанцию на 2 минуты быстрее проехал.

    Групповую гонку на чемпионате Австралии Вайн не доехал, сошел.

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    rude_rider-Фото

    да тут ничего нового..этот персонаж крайне не стабильный

  • sergejdriver
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    sergejdriver-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Я рад за супермена. Не переживай Мигелито, правда восторжествует и кому то будет очень стыдно за свое предательство, поверь. А может и не будет. Ведь это не в первый раз такое с ними.

    И еще вопрос к Астане? Если Лопес был замаран и причастен к этой неприятной ситуации, значит он подвергнут какими то санкциями со стороны UCI на запрет выступлений в велогонках. А если его подписывает проконтинентальная команда Медельин и он начинает гонять за эту команду уже 22 января на гонке Вуэльте провинции Сан Хуан, где будут выступать команды мировой лиги, в там числе и Астана, значит запрета гонять ему нет? Так, да? ТАК КАКОГО ХРЕНА ВЫ РАСТОРГЛИ С НИМ КОНТРАКТ? ЧЕ ЗА РЕПУТАЦИЮ СВОЮ ТРЯСЕТЕСЬ, КОТОРАЯ И ТАК ЗАМАРАНА ПО УШИ И БЕЗ ЛОПЕСА? ПРОСТО ВЫ ТРУСЫ И ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ И ПОДЛЫЕ ПРЕДАТЕЛИ. И ХИТРЫЕ, КОВАРНЫЕ. МОЖЕТ ДУМАЛИ ЗА ОСВОБОДИВШИЕСЯ ДЕНЬГИ ОТ ЛОПЕСА ПОДПИСАТЬ КЭВЕНДИША И НА ЕГО СЛАВЕ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРЕ ВЗЯТЬ 35 ЭТАП..?ДА? А..НЕТ..НЕ ПРОКАТИЛО, НЕ СРОСЛОСЬ. ТЬФУ НА ВАС.
    Помнится пару лет назад мне досталось от этого персонажа и за куда более мягкое и шутливое замечание в адрес тогда еще любимой им Астаны)) Как меняются люди интересно)))

  • rude_rider
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    rude_rider-Фото

    Дабридже теперь вечно второй ,то Роан мешался теперь этот

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    SportSpirit-Фото

    Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? Однакоmusic

     

    Отличное начало сезона в UAE!

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Уже начал показывать. В первой же гонке за новую команду занял четвертое место.Что-то похожее на критериум с финишным подъемом. Гонка была рваная,буд-то каждый старался показать себя,что они тоже не лыком сшиты.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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