Аллан Пайпер возвращается в велокоманду UAE Team Emirates как аналитик гонок

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:20
Новая роль Аллана Пайпера в команде UAE Team Emirates – аналитик велогонок
62-летний Аллан Пайпер (Allan Peiper) возвращается к работе в команде UAE Team Emirates в роли аналитика велогонок. С 2019 по 2021 год Аллан Пайпер был спортивным директором команды, а в ноябре 2021 года оставил работу из-за проблем со здоровьем.
Теперь Аллан Пайпер сфокусируется в своей работе на технических элементах, разработке стратегии и подготовке материалов перед ключевыми гонками в сотрудничестве со спортивными директорами.
Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды: «Когда Аллан ушёл по причинам, связанным со здоровьем, я сказал, что для него в команде всегда будет место. И когда он позвонил мне, я с большой радостью сдержал обещание – не из-за работы, а потому, что он, наконец, снова здоров, что стало самой лучшей новостью. За время его отсутствия команда выросла, но очень приятно, что мы снова сможем полагаться на его знания и опыт».
Аллан Пайпер: «Весь прошлый год мы поддерживали связь. Я благодарен Марко и команде за возможность вернуться. Замечательно, что команда так хорошо выступает. Я люблю велоспорт и эту команду, очень приятно, что снова буду вовлечён в работу. Конечно, теперь мои обязанности потребуют такого напряжения сил, как раньше, я не буду сопровождать гонки в техничке. Но зато я сконцентрируюсь на некоторых определённых элементах, буду поддерживать обратную связь со спортивным отделом, что, надеюсь, будет полезно в гонках».
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