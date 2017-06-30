VeloNEWS
Итальянский велогонщик Джованни Карбони отстранен от соревнований из-за аномалий в биологическом паспорте

Команда Unibet Tietema Rockets отстранила Джованни Карбони от соревнований после объявления UCI об аномалиях в его биологическом паспорте

 

 

Итальянский велогонщик Джованни Карбони отстранен из-за аномалий в биологическом паспорте

 

30-летний итальянский велогонщик Джованни Карбони (Giovanni Carboni) временно отстранен от соревнований Международным союзом велосипедистов (UCI) после обнаружения аномалий в его биологическом паспорте. В этом сезоне Джованни Карбони выступал в проконтинентальной команде Unibet Tietema Rockets, куда перешёл из континентальной японской команды JCL Team UKYO.  

 

 В заявлении UCI говорится:

 

«Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что итальянский гонщик Джованни Карбони был временно отстранён в соответствии с Антидопинговыми правилами UCI из-за необъяснимых аномалий в его Биологическом паспорте спортсмена в 2024 году. UCI не будет комментировать далее, пока идет разбирательство».

 

В 2024 году Карбони выиграл генеральную классификацию Тура Японии и два этапа, а также этап Тура Болгарии и занял второе место в общем зачете, выступая за японскую команду JCL Team UKYO. В этом году Джованни Карбони замкнул топ-5 в классике Trofeo Laigueglia, финишировал 8-м в общем зачёте Тура Турции, 7-м на многодневной гонке Неделя Коппи и Бартали.

 

 

В заявлении команды Unibet Tietema Rockets говорится:

 

«Сегодня мы получили от UCI уведомление о том, что, по их утверждению, в период до присоединения к нашей команде гонщик Джованни Карбони, возможно, нарушил антидопинговые правила. Поэтому мы решили немедленно его отстранить. Как член MPCC (Ассоциация за чистый велоспорт), мы полностью поддерживаем чистый спорт и, следовательно, сотрудничаем со всеми расследованиями, проводимыми соответствующими органами. Кроме того, мы начали дополнительное внутреннее расследование. Мы шокированы этой новостью, поскольку она противоречит нашим ценностям и принципам. Мы по-прежнему полностью привержены прозрачности, честности и борьбе за чистый спорт».

  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Команда быстро дистанцировалась от него, не разобравшись, подметив, что это все до его прихода в команду.. А может это ошибка? Предательство как всегда и везде.

    Вся жизнь это гонка.
