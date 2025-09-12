Эган Берналь — победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2025

Директор Вуэльты Испании-2025 подчёркивает, что менять маршрут из-за протестов не будут

28-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь (Egan Bernal) выиграл в спринте из отрыва 16-й этап Вуэльты Испании-2025, опередив Микеля Ланду (Mikel Landa, Soudal Quick-Step). Организатором пришлось сократить этап на 8 км из-за протестующих, перекрывших дорогу за 3 км до финиша. Пелотон узнал об этих изменениях во время гонки, а Эган Берналь и Микель Ланда в это время лидировали, атаковав из отрыва дня.

Для Эгана Берналя, выигравшего этап Вуэльты в майке чемпиона Колумбии, это первая победа на этапе Гранд-тура после тяжёлых травм, полученных при падении на тренировке в январе 2022 года. Для Микеля Ланды 2-е место на этапе Гранд-тура стало лучшим результатом после падения и схода на 1-м этапе Джиро д’Италия-2025.

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) сохранил красную майку лидера.

Эган Берналь: «После того, как я выпал из борьбы за генеральную классификацию, мне очень хотелось выиграть этап, выиграть в майке национального чемпиона. Для меня это очень важно. Мы знали, что финишируем за 8 километров до финиша. Мы просто спринтовали там. Мы работали невероятно слаженно».

Йонас Вингегор: «Досадно, что такое снова произошло (сокращение этапа). У каждого есть право на протест, но жаль, что это должно происходить здесь и таким образом, что мы не можем закончить гонку. Этого не должно происходить. Команда сегодня хорошо поработала, и я бы очень хотел отдать им должное на финише. Жаль, что испанские поклонники велоспорта не увидели захватывающей развязки».

Заявление директора Вуэльты Испании Хавьера Гильена (Javier Guillen):

«Со стороны Вуэльты хотим выразить неприятие того, через что мы прошли сегодня, когда гонку снова заблокировали. К счастью, этап все же удалось провести, у нас есть победитель, хотя мы финишировали не там, где планировали. Хочу заявить, что мы продолжим. Мы будем на старте этапа. Сегодня был очень тяжелый, очень напряженный этап. Мы никогда раньше не оказывались в такой ситуации.

У нас есть правила, и мы должны их соблюдать. Но не только мы должны следовать этим правилам. Нельзя просто так перекрывать дороги, нельзя останавливать гонку. Это не разрешено с точки спортивных регламентов, да и противозаконно. Это незаконно.

Конечно, то, что происходит, ужасно, и мы все хотим мира. Но у каждого есть свое пространство, и мы хотим защитить наше — Вуэльту. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы гонка продолжалась, но нам нужна помощь, и это то, о чём я хочу сообщить. Завтра мы стартуем, мы направляемся в Мадрид, большего сказать не могу. Не существует никакого плана Б, чтобы добраться до Мадрида или чтобы заменить этап в Мадриде. Ни при каких обстоятельствах.

Сегодня у нас было больше охраны, но в таком виде спорта, как велоспорт, остановить такое количество людей практически невозможно, хотя мы будем пытаться.

Это не крестовый поход. Я ни с кем не воюю. Мы просто хотим, чтобы гонка продолжилась. Эти действия должны прекратиться, потому что это [блокировка гонки] незаконно и ставит под угрозу жизнь публики, гонщиков и самих протестующих».

События 16 этапа Вуэльты Испании-2025

Этап с 3500 метрами набора высоты, открывший финальную неделю Вуэльты Испании-2025, начался с ожесточённой борьбы за возможность уехать в отрыв дня. После череды атак и контратак Андреа Баджоли (Andrea Bagioli, Lidl-Trek), Боб Юнгельс (Bob Jungels, Ineos Grenadiers), Финлей Пикеринг (Finlay Pickering, Bahrain Victorious) и Виктор Герналек (Victor Guernalec, Arkéa-B&B Hotels) сумели создать большой просвет к 50-му км.

Тринадцать преследователей нейтрализовали их отрыв, чтобы сформировать новый отрыв из 17 гонщиков, в который вошли: Марк Солер (Marc Soler, UAE Team Emirates-XRG), Джефферсон Сепеда (Jefferson Cepeda, Movistar Team), Нико Денц (Nico Denz, Red Bull-Bora-Hansgrohe), Микель Ланда, Маури Вансевенан (Mauri Vansevenant, Soudal Quick-Step), Эган Берналь, Шон Куинн (Sean Quinn, EF Education-EasyPost), Клеман Браз Афонсу (Clément Braz Afonso, Groupama-FDJ), Руди Молар (Rudy Molard, Groupama-FDJ), Бриёк Роллан (Brieuc Rolland, Groupama-FDJ), Луи Рулан (Louis Rouland, Arkéa-B&B Hotels), Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke, Picnic-PostNL) и Джейк Стюарт (Jake Stewart, Israel-Premier Tech).

Visma-Lease a Bike задали невысокий темп, и отрыв набрал около 4 минут запаса по пути к первому подъёму дня, Альто-де-Сан-Антоньино. Борьба возобновилась на втором подъёме дня, где Ланда атаковал и оторвался от своих соперников за 3 километра до вершины подъема 1 категории Альто де Гроба (Alto de Groba). Берналь, а затем и Браз Афонсу присоединились к нему до вершины.

Микель Ланда первым прошёл вершину, лидировал он также и на второй вершине подъема 2 категории Альто де Прадо (Alto de Prado, отм. 439 м, перепад высот 321 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 7,5%, максимальный 14%).

Две атаки Ланды привели к тому, что за 15 км до финиша он и Эган Берналь лидировали вдвоём, и в этот момент по радиосвязи организаторы сообщили о сокращении этапа. Берналь и Ланда в итоге разыграли в спринте победу на этапе, и колумбийский гонщик оказался быстрее.

Ближайший преследователь, Бриёк Роллан, финишировал через 7 секунд после звёздного дуэта, пелотон во главе с Йонасом Вингегором финишировал через 5:52.