Ремко Эвенепул — победитель королевского 5 этапа Тура Британии-2025

Ремко Эвенепул: «Я здесь не только ради гонки, но чтобы набрать форму и проверить себя»

Ремко Эвенепул, вернувшийся в гонки после схода с Тур де Франс, одержал победу на королевском горном 5-м этапе Тура Британии-2025. Эта победа стала 35-й в сезоне для команды Soudal Quick Step и 65-й в карьере 25-летнего бельгийского гонщика, а также первой после объявления о переходе Ремко Эвенепула в Red Bull Bora-hansgrohe.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Livesey / Getty Images - Photo credit: ©Alex Livesey /Getty Images

Тур Британии Ремко Эвенепул выбрал для подготовки к Чемпионату мира по шоссейному велоспорту-2025 в Руанде, где будет защищать титул в индивидуальной гонке на время, а также попробует повторить успех (победа в 2022 гоуд) в групповой гонке.

Маршрут 5 этапа Тура Британии-2025 протяженностью 133 км включал пять категорийных подъемов, в том числе двойное восхождение на «The Tumble» — 5,5 км со средним градиентом в 8,8%, где и развернулась борьба за генеральную классификацию. Отрыв дня нейтрализовали за 40 км до финиша. Второй отрыв дня также не смог удержаться до финиша и был настигнут у начала финального подъёма. Несколько гонщиков ненадолго порвали пелотон и создали просвет в пять секунд, но благодаря мощной работе Илана Ван Вильдера их догнали перед финальным километром, расчистив путь к победе для Ремко.

Победа на этапе позволила Ремко Эвенепулу взлететь на вторую строчку генеральной классификации, и перед финальным этапом бельгийский гонщик уступает обладателю майки лидера и победителю предыдущего, 4 этапа, Роману Грегуару (Groupama-FDJ) всего 2 секунды. Тройку лучших в общем зачёте с отставанием в 2 секунды от Эвенепула и 4 секунды от Грегуара занимает Жулиан Алафилипп (Tudor).

Ремко Эвенепул: «Я очень рад победе, особенно учитывая, насколько сегодня было непросто. При первом прохождении подъёма мы хотели посмотреть, что у нас получится. Мы поехали довольно быстро, но затем, на последних трех километрах в лицо ударил сильный встречный ветер, и я быстро понял, что нужно дожидаться спринта. Как вы могли видеть, атаковать и создать просвет было бы довольно сложно.

Илан проделал отличную работу, вернув атаковавших гонщиков, а затем дело было за мной, оставалось только спринтовать. Я знаю, что после тяжелого дня и сложного подъёма спринтую я всё ещё мощно, так что я просто сконцентрировался на спринте, попробовал и одержал победу. Это здорово. Мы очень довольны этим результатом, и в воскресенье посмотрим, сможем ли мы выиграть генеральную классификацию, что было бы замечательно.

Я здесь не только ради гонки, а ещё чтобы набрать форму и проверить себя. Так что пока все идёт хорошо, чувствую, что я на правильном пути. Это очень радует».