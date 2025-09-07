VeloNEWS
Ремко Эвенепул вернулся в гонки на Туре Британии-2025

Ремко Эвенепул: "Хочу хорошо завершить сезон в команде Soudal Quick Step"

 

 

Олимпийский чемпион Ремко Эвенепул вернулся к соревнованиям после схода с Тур де Франс-2025,  который он покинул на 14-м этапе. С тех пор 25-летний бельгийский гонщик заставил о себе говорить не участием в гонках, а новостью о переходе в команду Red Bull-Bora-Hansgrohe. Хотя сейчас у Ремко Эвенепула своего рода переходный период, он вышел на старт Тура Британии-2025, где помогает своим товарищам по команде Soudal Quick Step, а заодно набирает гоночные километры перед Чемпионатом мира по шоссейному велоспорту-2025 в Руанде.

 

 

За шесть дней Тура Британии-2025 участники преодолеют более 900 километров — от побережья Восточного Саффолка до столицы Уэльса, Кардиффа. Как и в прошлом году, у спринтеров будет достаточно возможностей, но именно горняки начнут борьбу за генеральную классификацию в предпоследний день гонки. 5-й этап завершится на суровом уэльском подъёме The Tumble со средним градиентом 8% на 4.9 километров, и это после этапа с общим набором высоты более 2300 метров.

 

Велокоманда Soudal Quick Step отмечает, что не будет давить на Ремко Эвенепула с ожиданиями высоких результатов, так как в команде за общий зачёт может также побороться Илан Ван Вильдер (Ilan Van Wilder).

 

Клаас Лодевик, спортивный директор Soudal Quick Step: «Мы посмотрим, в какой форме Ремко на данный момент, поскольку он только возвращается в гонки, но за генеральную классификацию поборется и Илан, который может что-то показать. Итан (Хейтер) и Люк (Ламперти) — ещё два мотивированных гонщика, которые могут побороться за хорошие результаты. Наша главная цель на Тур Британии — одержать победу на этапе. Затем, в зависимости от того, как пойдут дела, посмотрим, сможем ли мы побороться и за общий зачёт. В гонке очень сильный состав, но мы мотивированы оставить свой след».

 

Сам Ремко Эвенепул перед стартом Тура Британии-2025 в интервью Sporza отметил, что, несмотря на предстоящий уход из команды, сохраняет хорошие отношения с Soudal Quick Step: «Всегда есть некое давление, но я не собираюсь сгущать краски сильнее, чем есть на самом деле.

 

Мы всесторонне обсудили всё со всеми тремя сторонами и достигли соглашения, которое всех устроило. Я постараюсь хорошо завершить сезон. Мы не собираемся расходиться как враги или оставаться в ссоре».

