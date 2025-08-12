Кристоф Лапорт возвращается в гонки 17 августа на Классике Гамбурга-2025

Ваут ван Арт заменит заболевшего Олава Кооя на «Классике Гамбурга»-2025

Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) выйдет на старт велогонки впервые с октября прошлого года, кода одержал победу на классике Париж - Тур. 32-летний французский велогонщик команды Visma Lease a Bike пропустил первую часть сезона из-за цитомегаловируса, он смог вернуться к тренировкам только летом, а теперь будет входить в гоночный ритм, нацеливаясь уже на следующий сезон.

Первой гонкой Кристофа Лапорта станет однодневная велогонка Мирового тура «Классика Гамбурга» (Hamburg Cyclassics), где в прошлом году выиграл товарищ Лапорта по команде Олав Коой.

Но 23-летний нидерландский гонщик Олав Коой не сможет защитить титул победителя Классики Гамбурга, и в составе Visma Lease a Bike его заменит Ваут ван Арт.

Photo (c) Christophe Laporte/Visma Lease a Bike Team

Кристоф Лапорт: «Ради этого момента я работал несколько месяцев, теперь с нетерпением жду возвращения. Я прошёл через самый сложный период моей карьеры. Никогда не сталкивался с подобным.

Этим летом я смог нормально тренироваться и жду не дождусь, когда снова надену стартовый номер. Восстанавливать форму после такого перерыва было непросто. В последние недели я был с товарищами по команде в Тине (Tignes). Потрясающе снова стать частью команды, мне очень не хватало этого ощущения. Сейчас главное — набрать гоночный ритм, в том числе с прицелом на следующий год. Моя большая цель — снова побеждать. Но сначала нужно вернуться в топовую форму, тогда и результаты придут.

Надеюсь, мне хватит сил, чтобы помочь Вауту и команде (на Классике Гамбурга). Сложно что-то предсказывать, когда я не вошёл в гоночный ритм. Но главное для меня, что я снова на велосипеде, и поеду гонку, а не буду следить за ней по телевизору.

Во время Тур де Франс я просто не мог усидеть на месте! Было невероятно видеть, как Ваут в одиночку едет по Елисейским Полям, это было великолепно. Но в то же время иногда я расстраивался, что только смотрю гонки, в которых обычно участвовал. Когда ты неделями ждешь улучшений, а их нет, это тяжело. Но теперь я готов».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «Для Кристофа и команды это большая радость. Сейчас сложно оценить его уровень, потому что он выпадал из гоночного ритма. Мы не ждём, что он сразу сразится с сильнейшими, как раньше. Нужно время, и мы будем постепенно наращивать его форму».

Ваут ван Арт о внеплановом участии в Классике Гамбурга: «Я сразу согласился, когда мне предложили выступить. В рамках моей подготовки потребовалась лишь небольшая корректировка. Это гонка Мирового тура, где часто спринтеры сражаются сильными специалистами классик. Я участвовал в ней в 2022 году и знаю, что трасса мне подходит».