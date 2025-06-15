Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

Ленни Мартинес: «Я только в самом конце поверил, что победа возможна»

21-летний французский велогонщик команды Bahrain Victorious Ленни Мартинес (Lenny Martinez) одержал победу на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2025, первую в карьере победу на этапе этой престижной французской гонке Мирового тура и третью на этапах гонок Мирового тура в этом сезоне после этапа Париж-Ницца и Тура Романдии.

Финальный этап Критериума Дофине-2025 с финишем в подъём Плато-дю-Мон-Сени (Plateau du Mont-Cenis) - 9,6 км, 6,9%, начался с атак, и одним из первых ускорился Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck). После нескольких неудачных попыток сформировать отрыв, через 14 км после старта группа, наконец, оформилась. В отрыв уехали 12 гонщиков, которые через 66 км, на вершине подъёма 1-й категории Коль-де-Бон опережали пелотон на две с половиной минуты. Матье ван дер Пул, атаковавший в одиночку, продержался лишь до подножия финального подъёма Мон-Сени.

За 8 км до финиша, когда из отрыва дня впереди остался только Энрик Мас (Movistar), Ленни Мартинес решился на решающую сольную атаку, оставил испанца позади.

Оставался лишь один вопрос: смогут ли фавориты общего зачёта Тадей Погачар и Йонас Вингегор его догнать. Но Мартинес преодолел подъём с запасом в 40 секунд и удержал лидерство до самой финишной черты, опередив преследователей в итоге на 34 секунды.

Ленни Мартинес: «На прошлом этапе мне было очень плохо, да и предыдущие дни тоже не задались. Поэтому сегодня я особо ничего не ждал. Но на старте я, наконец, почувствовал себя хорошо и решил попробовать. В какой-то момент мне казалось, что победит Ван дер Пул, потом я думал, что меня догонят Погачар с Вингегором… Было бы очень обидно, но в итоге всё получилось!

Я выкладывался на все 100% до последнего километра, и только в самом конце поверил, что победа возможна. Я доволен своей неделей на Дофине. Приехал сюда за высоким местом в генеральной классификации, но не получилось. Однако я спас свою гонку.

Команда говорила мне никогда не сдаваться, поэтому я снова попытался. Теперь мы можем гордиться этой победой. Надеюсь, что смогу выиграть и на Тур де Франс, посмотрим».