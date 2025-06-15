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Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

Ленни Мартинес: «Я только в самом конце поверил, что победа возможна»

 

 

 

21-летний французский велогонщик команды Bahrain Victorious Ленни Мартинес (Lenny Martinez) одержал победу на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2025, первую в карьере победу на этапе этой престижной французской гонке Мирового тура и третью на этапах гонок Мирового тура в этом сезоне после этапа Париж-Ницца и Тура Романдии.

 

Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

 

 

Финальный этап Критериума Дофине-2025 с финишем в подъём Плато-дю-Мон-Сени (Plateau du Mont-Cenis) - 9,6 км, 6,9%,  начался с атак, и одним из первых ускорился Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck). После нескольких неудачных попыток сформировать отрыв, через 14 км после старта группа, наконец, оформилась. В отрыв уехали 12 гонщиков, которые через 66 км, на вершине подъёма 1-й категории Коль-де-Бон опережали пелотон на две с половиной минуты. Матье ван дер Пул, атаковавший в одиночку, продержался лишь до подножия финального подъёма Мон-Сени.

 

За 8 км до финиша, когда из отрыва дня впереди остался только Энрик Мас (Movistar), Ленни Мартинес решился на решающую сольную атаку, оставил испанца позади.

 

Оставался лишь один вопрос: смогут ли фавориты общего зачёта Тадей Погачар и Йонас Вингегор его догнать. Но Мартинес преодолел подъём с запасом в 40 секунд и удержал лидерство до самой финишной черты, опередив преследователей в итоге на 34 секунды.

 

Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

Ленни Мартинес — победитель 8 этапа Критериума Дофине-2025

 

 

Ленни Мартинес: «На прошлом этапе мне было очень плохо, да и предыдущие дни тоже не задались. Поэтому сегодня я особо ничего не ждал. Но на старте я, наконец, почувствовал себя хорошо и решил попробовать. В какой-то момент мне казалось, что победит Ван дер Пул, потом я думал, что меня догонят Погачар с Вингегором… Было бы очень обидно, но в итоге всё получилось!

 

Я выкладывался на все 100% до последнего километра, и только в самом конце поверил, что победа возможна. Я доволен своей неделей на Дофине. Приехал сюда за высоким местом в генеральной классификации, но не получилось. Однако я спас свою гонку.

 

Команда говорила мне никогда не сдаваться, поэтому я снова попытался. Теперь мы можем гордиться этой победой. Надеюсь, что смогу выиграть и на Тур де Франс, посмотрим».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 8. Результаты

 

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Теги к статье: Ленни Мартинес Lenny Martinez Bahrain Victorious Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • M-07
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    M-07-Фото

    Цитата: maxxxx
    В ВК есть еще сообщества Велотон и All Sports Net. Но! В феврале - марте французские организаторы гонок продали Okko права на показ в РФ. И теперь в ВК гонки, которые есть в Okko, не выкладывают. Так что ТДФ или на сайтах с лайвом евроспорта (что не удобно), или в Окко. И Вуэльта тоже. Дофине комментировали Кондрашов и Алексей Сиваков. И если одного Кондрашова слушать просто невозможно, то с Сиваковым как-то терпимее получается
    Tiz-cycling транслируют все гонки, это не ВК, у них отдельный сайт много лет. В ВК в сообществе Veloclub записи выкладывают, но те гонки, которые показывает ОККО, выкладывают на Яндекс-диск, через плеер которого можно смотреть прям в браузере.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Похоже был сильный дождь и ни кто не хотел рисковать.

    ... И как всегда не знаеш где смотреть этот тур Швейцарии.

  • vova-55
    Тадей Погачар – сольная атака ... (4)
    vova-55-Фото

    Поги нормальный, улыбчивый и толковый парень.
    У него отменное здоровье, но при этом он и пашет на совесть.
    Любит велоспорт, получает удовольствие.
    Светлый и позитивный чувак :-)) 

    Спорт - есть спорт. Но деньги, политика и зависть портят спорт.
    Мне кажется, что Поги может не нравиться разве что только завистникам.

  • микеле оп-оп-оп
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Главное - не какие, а то, что в чужом кармане.
  • Anna P.
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    Anna P.-Фото

    Кондрашов и необходимость платить за это ощутимые (для нас) деньги.

    Смотрим LIVE. Велотон обещает выкладывать записи.

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: M9N8A333
    К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали.

    Гуглишь "eurosport 1 или 2 смотреть онлайн" и получаешь кучу ссылок на трансляции еврика, заходиишь на сайт и смотришь прямо в браузере. Так многие делают.
    А Вконтактик угрожает банить группы где транслируют гонки под эгидой ASO (потому что ОККО типа выкупила трансляцию), поэтому там не было Дофине и Туд де Франс тоже не будет. Да и пускай подавятся жадные ур..ды. Они уже не нужны))) Тем более на ОККО комментируют абсолютно убого.
    Курдюкова там нет и не будет)
    Курдюков поёт под чужую дудку , надоел , а на окко отличная картинка , можно конечно и на телефоне посмотреть если нужен Курдюк , либо за рулём.



    Цитата: M9N8A333
    Генеральная репетиция еще продолжится на Туре Швейцарии, пока не закончилась. К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали. Была ранее еще возможность в прямом эфире посмотреть гонки на "Тиз Циклинг", но с некоторого времени сайт перестал открываться. Но Тур Швейцарии показывают на Витал Спорт
    Видимо от провайдера зависит , у меня показывает хоть с вай-фая Бизнес-связь , хоть с МТС .

  • RVL
    Тур Швейцарии-2025. Маршрут и ... (4)
    RVL-Фото

    Ребята, кому нужна интрига-все сюда!

    Никакого газа, никаких инопланетян, вторая лига в чистом виде!

    Кто кого непонятно никому...

  • DIM
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    DIM-Фото

    Итальянский комментатор сам себя забанил)

  • vitali
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    vitali-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Власов видимо все. Не устоял перед большими деньгами.
    Это про какие деньги, подскажите
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Власов видимо все. Не устоял перед большими деньгами.

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