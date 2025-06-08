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Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

21-летний Иван Ромео выиграл 3-й этап Критериума Дофине-2025 сольной атакой и надел жёлтую майку лидера

 

 

21-летний испанский велогонщик команды Movistar Иван Ромео (Ivan Romeo) сольной атакой за 5,7 км до финиша выиграл 3-й этап и надел жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025. Действующий чемпион мира среди андеров в разделке, Иван Ромео опередил ближайших преследователей, бывших попутчиков по отрыву дня, на 14 секунд.

 

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

 

 

Харольд Техада (XDS Astana) выиграл спринт за второе место, обойдя Луи Барре (Intermarché – Wanty).

 

Для Ивана Ромео эта победа – только вторая в карьере, первую он одержал в этом году, на третий день своего сезона, 7 февраля, выиграв 3-й этап гонки категории 2. Pro  Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana). И впервые в карьере Иван Ромео возглавит генеральную классификацию гонки Мирового тура. Однако, эти французские дороги Ивану Ромео знакомы, в 2023 году он выиграл этап Тура де л’Авенир (Tour de l’Avenir), «Тура Будущего».  

Помимо жёлтой майки лидера Иван Ромео получил и белую майку лучшего молодого гонщика.

 

3-й этап Критериума Дофине-2025 с набором высоты 3000 м подходил для успешного отрыва, и сразу после старта было достаточно желающих в него отобраться. Особенно активны были обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) и Луи Барре (Intermarché – Wanty). Но большой отрыв дня сформировался лишь после промежуточного спринта, в котором за оставшиеся после прохождения Луи Барре секунды поборолись Тадей Погачар (UAE Team Emirates), взявший 4 секунды, и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), выигравший 2 секунды.

 

После нескольких волн атак в отрыв дня отобрались 13 гонщиков, из которых самое высокое место в генеральной классификации занимал Матье ван дер Пул (2-е место с отставанием в 2 секунды от Джонатана Милана / Lidl-Trek). В пелотоне ситуацию контролировали команды UAE Team Emirates XRG, Soudal Quick Step и Visma Lease a Bike, не позволяя отрыву набрать больше двух с половиной минут.

 

На финальном подъёме дня за 19 км до финиша (1,2 км с 9,2%) атаковал Флориан Липовиц (Red Bull Bora hansgrohe), к нему переложились Харольд Техада, Жюльен Бернар (Lidl-Trek) и Андреас Лекнессунд (UnoX Mobility). Но через 6 км к эту группу догнали Матье ван дер Пул и Луи Барре, а затем и Иван Роме, Аксель Лоранс (INEOS Grenadiers), Эдди Данбар (Jacyo AlUla) и Бриёк Роллан (Groupama-FDJ). Атаки продолжились, но победной её удалось сделать лишь Ивану Ромео, уехавшему в одиночку от соперников за 5,7 км до финиша.

 

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

 

 

Иван Ромео: «Если честно, не могу поверить! Чтобы осознать, я должен увидеть себя в жёлтой майке на фотографии. С самого начала этапа мы планировали отправить в отрыв кого-то из команды, того, кто сможет преодолеть подъёмы и взять максимум из ситуации в финале. Вообще-то, я задумался об этом этапе ещё месяц назад, с тех пор, когда тренировался в Сьерра-Неваде с командой. Очень благодарен команде, что мне дали этот шанс. Хотя мы планировали такой сценарий, но реализовать его – это совсем другое…

 

Было так тяжело отобраться в этот отрыв, и я не слишком хорошо себя чувствовал, когда мне удалось в него попасть. Поэтому я ждал до последнего. У меня хороший инстинкт на такой тип финала. Когда меня никто не стал преследовать в течение минуты, я понял, что мне надо выкладываться по полной до самого финала.

 

Упорная работа всегда приносит плоды, что полностью подтвердилось сегодня. Мне было тяжело возвращаться в хорошую форму после сильного начала сезона, но теперь, думаю, могу сказать смело, что мне это удалось. Теперь только вперёд! Эта победа очень много для меня значит».

 

 

Иван Ромео — победитель 3 этапа Критериума Дофине-2025

 

 

Харольд Техада в интервью на официальном сайте команды XDS Astana так прокомментировал 3-й этап: «Неплохой день для нас. Сегодня мы хотели атаковать с самого начала и уехать в отрыв. У нас было трое претендентов на отрыв, но в момент атак оказалось все немного иначе, поэтому я оказался в отрыве и в итоге все сложилось достаточно хорошо. Мы довольны сегодняшним результатом. Завтра — индивидуальная гонка на время, сегодня мы ещё раз её изучим все тонкости и постараемся показать хорошее время. Мы продолжаем набирать важные для команды очки, и самое главное, что мы получаем удовольствие от этого процесса».

 

Луи Барре: «Я горжусь, что боролся за победу на этапе и носил белую майку на такой престижной гонке. В первый раз я атаковал на первом подъеме, примерно через 10 км после старта, но пелотон меня догнал. Затем я попытался уехать снова перед промежуточным спринтом, и моя настойчивость окупилась — вскоре ко мне присоединились несколько гонщиков. Это было тяжелое начало этапа: понадобился почти час, чтобы сформировался отрыв дня.

 

Я оказался в сильной группе, с мощными гонщиками, и у нас был реальный шанс удержаться до финиша. Но поскольку мы так и не создали значительного просвета, не были уверены, что поборемся за победу. Поэтому мы весь день ехали на невероятно высокой скорости. В последний час я шёл на пределе, отчасти из-за жары. Так что в тактическом финале я решил рискнуть и дождаться последних двух километров, чтобы атаковать. Это было правильно, потому что, когда я атаковал, мне удалось оторваться вместе с Техадой и Липовицем, чтобы побороться за подиум».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 3. Результаты

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Теги к статье: Иван Ромео Ivan Romeo Movistar Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура

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