Фернандо Гавирия, Рубен Геррейро, Иван Ромео – новые велогонщики команды Movistar

Lucky

Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3) Цитата: MVDP В те годы премия была открыта для иностранцев. Понятно, спасибо Понятно, спасибо

M-07

Презентация маршрута Джиро д' ... (22) Не маршрут делает гонку, а участники. У Тура в этом году был обычный маршрут, ничем не выделяющийся, однако мы получили один из самых зрелищных ГТ в 21 веке. А на Джиро этого года самым зрелищным был этап без больших гор. А большие горы почти всегда скучно смотреть, ибо в основном гонщики боятся потратиться и ждут последней горы, на которой часто идёт больше гонка тупо на выживание, чем попытки приобрести.

Больше среднегорных и холмистых этапов вместо этапов с большими горами сделают ГТ зрелищнее.

Хоть один ГТ не с упором на тяжёлые горы нужен, да и сократить до 18 этапов их следует и увеличить количество дней отдыха до 4-5. Например, ГТ как расширенный тур Бенилюкса с холмистыми и среднегорными этапами. Да и можно поменять структуру проведений ГТ, оставить два из них: один - горный, другой - классико-холмистый, а то всё равно только один ГТ собирает всех сильнейших, двум другим остаются остатки с барского стола, грубо говоря.

Даниил

Презентация маршрута Джиро д' ... (22) [quote=Krakk][/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.

С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.





[quote=sixpack]какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.[/quote]Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.

Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.

[/quote] Вингегора можно взять за горняка? У него 1,75 м и 60 кг. У Власова 1,86 м и 68кг. Так что он сухой.

MVDP

Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3) В те годы премия была открыта для иностранцев.

Lucky

Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3) Какое отношение имел Беттини к званию фламандец года? он же итальянец

error

Презентация маршрута Джиро д' ... (22) Тур переплюнет Джиро престижем. А маршрутом он никогда особо не отличался и не парился.

nightbuster33

Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12) Когда вернули А.Шефера, казалось,что команда заработает как прежде.Ан нет,не получилось,итог -последнее место среди(WТ). Нет исполнителей,которые смогли бы выполнить замысли А.Ш.,а их и не могло быть ибо состав подбирался на скорую руку.Ткунули пальцем в список "свободных"гонщиков,набрали, в итоге, ни одной победы.15 лет команда комплектовалась успешно,показывали результаты.Не говоря уже об известных, о молодых:А.Власов,А.Аранбуру,О.Родригес,М.Собреро в первый год выступлений.Потому что о них знали,следили за их выступлениями за долго до приглашения их в команд, имели предположения о их возможностях.И основным ответственным за это все годы был один человек-Д.Седун,самый близкий к команде человек и по духу и по призванию. Трудягу,которого так не хватает команде в настощее время на будущее.

Krakk

Презентация маршрута Джиро д' ... (22) [/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое. С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.



Цитата: sixpack какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша. Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая. Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая. Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.

Astanaforever

Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12) Хотелось бы все таки по прошествии двух лет, узнать истинную причину увольнения Винокурова руководством Premier Tech? А не за полное ли несоответствие служебных обязанностей и дистацирования от управления командой в угоду своего личного времени провождения вне спортивного лагеря Астаны? Просто забил на команду. Вот что и сказалось на сегодня. Последнее место в рейтинге.

error

Презентация маршрута Джиро д' ... (22) Вингегора оставили в скобках ибо скорее всего поедет повторять успех. Да и презентации Тура еще не видели.