Фернандо Гавирия, Рубен Геррейро, Иван Ромео – новые велогонщики команды Movistar

|
Велокоманда Movistar подписала контракты с Фернандо Гавирией, Рубеном Геррейро и Иваном Ромео
Велокоманда Movistar объявила о подписании контрактов с тремя гонщиками. В 2023 году состав команды пополнят – 28-летний колумбийский спринтер Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria), 28-летний португальский горняк Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) и 19-летний испанский гонщик Иван Ромео (Iván Romeo), который начнёт в Movistar профессиональную карьеру.
Photo (c) Sprint Cycling Agency/Movistar Team
Рубен Геррейро досрочно расторг контракт с командой EF Education-EasyPost по взаимному соглашению и подписал трёхлетний контракт (до конца 2025 года) с командой Movistar. Карьеру профессионального велогонщика Рубен Геррейро начал в 2017 году в Trek-Segafredo, выступал в команде Katusha-Alpecin в 2019, а последние три сезона был гонщиком команды EF Education Easy Post. У португальского гонщика три победы, в том числе на этапе Джиро д’Италия и на классике «Mont Ventoux Dénivelé Challenge».
Рубен Геррейро: «Командой Movistar восхищался с детства, очень счастлив, что мне представился шанс присоединиться к ней. Очень хочу подтвердить команде свои сильные стороны, думаю, что ещё не полностью раскрыл свой потенциал, и ближайшие несколько лет могут стать лучшими в моей карьере. Хотел бы проявить себя на Гранд-турах, недельных гонках, а также классиках типа Арденнских, которые мне больше всего нравятся. Самый большой вызов в будущем? Надеюсь достичь высоких результатов в общем зачёте моих любимых Гранд-туров Джиро д’Италия или Вуэльты Испании. Нельзя предсказать, удастся ли мне всё задуманное, но точно знаю, что готов отдать все силы команде!»
Photo (c) Sprint Cycling Agency/Movistar Team
Фернандо Гавирия подписал с командой Movistar контракт на 2023 год. Последние три сезона колумбийский спринтер выступал в команде UAE Team Emirates. На счету Фернандо Гавирии 49 побед, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Тур де Франс, последнюю победу одержал на этапе Тура Омана в начале 2022 года.
Фернандо Гавирия: «Передо мной новые задачи, новые не только лично для меня, но и для команды в целом. Я присоединяюсь к прославленной команде, но с другой стороны до настоящего времени в Movistar фокусировались на горняках. То, что они поверили в мои спринтерские качества, прибавляет мне мотивации, потому что не хочу подвести эту команду с такой большой историей и высоким статусом, команду, в которой выступали легендарные гонщики. Очень счастлив, что буду гонщиком этой команды. Главное для меня в 2023 году – постараться вписаться в команду наилучшим образом. С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде, с которыми будем строить сильную группу и постараемся принести как можно больше побед».
Photo © Hagens Berman Axeon
Уроженец Вальядолида, Чемпион Испании-2021 года в разделке среди юниоров, Иван Ромео заключил контракт с командой Movistar до конца 2025 года.
В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Великолепный универсал, но, прежде всего, обладающий потрясающей выносливостью, Иван начинал заниматься велоспортом в велоклубе “Arroyo de la Encomienda”, недалеко от его родного Вальядолида, в велошколе, которую возглавлял бывший велогонщик Хуан-Карлос Домингес.
В 17 лет Иван Ромео начал заниматься велоспортом на более серьёзном уровне, поступив в Академию велоспорта в Астурии, где проявил свои способности, став чемпионом Испании и в разделке, и в гонке на шоссе среди юниоров. В 2022 году Иван Ромео стал гонщиком одной из лучших развивающих команд - Hagens Berman Axeon. На «Бэби-Джиро» (Giro d'Italia Giovani Under 23) Иван Ромео был одним из помощников товарища по команде Итана Хейтера, одержавшего победу в общем зачёте.
Иван Ромео: «Я очень рад не только новому сезону 2023 года, но и всему подготовительному процессу с новой командой, который вот-вот начнётся. Сбылась мечта, воплотилось в реальность одна из самых больших детских надежд. Все эти годы я смотрел по телевизору и на дороге, как выступает команда. Невероятно, что стал частью этого проекта.
Если честно, думаю, поверю, что это не сон, только когда надену форму. Я очень требователен к себе, хочу совершенствоваться каждый день, всегда прилагать все силы, внести вклад в работу команды с первого дня, выполнять всё, что скажут, будь то борьба за победу, помощь товарищам по команде, упорная работа. В краткосрочной перспективе моя цель – быть максимально полезным».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (103)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
M-07
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
Не маршрут делает гонку, а участники. У Тура в этом году был обычный маршрут, ничем не выделяющийся, однако мы получили один из самых зрелищных ГТ в 21 веке. А на Джиро этого года самым зрелищным был этап без больших гор. А большие горы почти всегда скучно смотреть, ибо в основном гонщики боятся потратиться и ждут последней горы, на которой часто идёт больше гонка тупо на выживание, чем попытки приобрести.
Больше среднегорных и холмистых этапов вместо этапов с большими горами сделают ГТ зрелищнее.
Хоть один ГТ не с упором на тяжёлые горы нужен, да и сократить до 18 этапов их следует и увеличить количество дней отдыха до 4-5. Например, ГТ как расширенный тур Бенилюкса с холмистыми и среднегорными этапами. Да и можно поменять структуру проведений ГТ, оставить два из них: один - горный, другой - классико-холмистый, а то всё равно только один ГТ собирает всех сильнейших, двум другим остаются остатки с барского стола, грубо говоря.
-
Даниил
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
[quote=Krakk][/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.
[quote=sixpack]какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.[/quote]Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
[/quote]
Вингегора можно взять за горняка? У него 1,75 м и 60 кг. У Власова 1,86 м и 68кг. Так что он сухой.
-
-
-
-
nightbuster33
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Когда вернули А.Шефера, казалось,что команда заработает как прежде.Ан нет,не получилось,итог -последнее место среди(WТ). Нет исполнителей,которые смогли бы выполнить замысли А.Ш.,а их и не могло быть ибо состав подбирался на скорую руку.Ткунули пальцем в список "свободных"гонщиков,набрали, в итоге, ни одной победы.15 лет команда комплектовалась успешно,показывали результаты.Не говоря уже об известных, о молодых:А.Власов,А.Аранбуру,О.Родригес,М.Собреро в первый год выступлений.Потому что о них знали,следили за их выступлениями за долго до приглашения их в команд, имели предположения о их возможностях.И основным ответственным за это все годы был один человек-Д.Седун,самый близкий к команде человек и по духу и по призванию. Трудягу,которого так не хватает команде в настощее время на будущее.
-
Krakk
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
[/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.
Цитата: sixpack
какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.
Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
-
Astanaforever
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Хотелось бы все таки по прошествии двух лет, узнать истинную причину увольнения Винокурова руководством Premier Tech? А не за полное ли несоответствие служебных обязанностей и дистацирования от управления командой в угоду своего личного времени провождения вне спортивного лагеря Астаны? Просто забил на команду. Вот что и сказалось на сегодня. Последнее место в рейтинге.
-
Страницы истории велоспорта