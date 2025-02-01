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Виктор Кампенартс из-за травмы не сможет выступать в гонках несколько недель

Виктор Кампенартс выбыл из соревнований на несколько недель из-за перелома плеча

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что 33-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) не сможет участвовать в гонках несколько недель. На 2-м этапе Тура Страны Басков Виктор Кампенартс упал.

 

Виктор Кампенартс из-за травмы не сможет выступать в гонках несколько недель

 

 

Он доехал этап до финиша, но у него выявили небольшой перелом плеча. Травма не позволит бельгийскому гонщику быстро вернуться к соревнованиям, поэтому он не сможет  стартовать на запланированных в его календаре классиках Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Когда Виктор Кампенартс сможет вернуться в гонки, пока неизвестно.

 

Виктор Кампенартс: «К сожалению, я не смогу принять участие в классиках, как планировал. На предстоящих неделях главным для меня будет восстановление. Пока, по рекомендациям врача, мне нельзя выезжать тренироваться на дорогу. Тренировки будут ограничиваться сессиями в доме. Хочу поблагодарить медиков команды и медицинский персонал “AZ Maria Middelares” в Генте за их исключительную заботу обо мне».

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Visma Lease a Bike

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: motte
    Ван Арт чуть не травмировался сегодня во время тренировки перед Paris-Roubaix. Прокололся на брусчатке и едва не упал.
    Спасло умение кроссмена.

    Цитата: maxxxx
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня

    Вот вам видос с Ю-Туба: https://www.youtube.com/watch?v=j1eN6w3NOaw
    Конечно ВВА повезло; Аренбергский лес даже на тренях никого жалует и там от прокола или падения не застраховн никто, хоть ты и профи(к) с больший буквы. Желаю 13.04 Ваут как миниму быть на подиуме Рубэ (хотя кажись обещают дождь)  russian

  • maxxxx
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    maxxxx-Фото
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/ По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня
  • RVL
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (2)
    RVL-Фото

    Все наши здесь)

  • DenisRodikov
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    DenisRodikov-Фото

    Вот забавно, в этом году Астану подменили. Все атакуют, все впереди. Неужели так приход спонсора повлиял?

  • Ser Gio
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (2)
    Ser Gio-Фото

    Поздравления с первой профессиональной победой и победой в ГК!

  • Ernat78
    Жуан Алмейда — победитель 4 эт ... (1)
    Ernat78-Фото

    молодец, наконец то 

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Риск благородное дело, уехал за 56км и взял финиш, какой молодец.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    И сегодня гонцы XDS принесли в клюве некоторые очки мырзе Винокурову

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Веласко, большой скачок в результатах в текущем сезоне, как и командой в общем.

  • kabachok
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    kabachok-Фото

    упорство и отчаяние, с которыми атакует Хили в каждой гонке, могут вызвать только уважение.

    парень явно обрел свой стиль.

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