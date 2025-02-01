Виктор Кампенартс из-за травмы не сможет выступать в гонках несколько недель

Виктор Кампенартс выбыл из соревнований на несколько недель из-за перелома плеча

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что 33-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) не сможет участвовать в гонках несколько недель. На 2-м этапе Тура Страны Басков Виктор Кампенартс упал.

Он доехал этап до финиша, но у него выявили небольшой перелом плеча. Травма не позволит бельгийскому гонщику быстро вернуться к соревнованиям, поэтому он не сможет стартовать на запланированных в его календаре классиках Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Когда Виктор Кампенартс сможет вернуться в гонки, пока неизвестно.

Виктор Кампенартс: «К сожалению, я не смогу принять участие в классиках, как планировал. На предстоящих неделях главным для меня будет восстановление. Пока, по рекомендациям врача, мне нельзя выезжать тренироваться на дорогу. Тренировки будут ограничиваться сессиями в доме. Хочу поблагодарить медиков команды и медицинский персонал “AZ Maria Middelares” в Генте за их исключительную заботу обо мне».