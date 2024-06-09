Виктор Кампенартс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

Виктор Кампенартс: «Могу сказать лишь, что подписал трёхлетний контракт с другой командой»

После трёх последних и пяти в общей сложности сезонов Lotto Dstny (2018-2019, 2022-2024) 32-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) уйдёт из бельгийской команды. По крайней мере, факт ухода из Lotto Dstny Виктор Кампенартс подтвердил в интервью Het Nieuwsblad, в котором сообщил, что уже подписал контракт до конца 2028 года с другой командой.

Издание Het Laatste Nieuws сообщило, что 32-летний Виктор Кампенартс, несмотря на не слишком удачное начало сезона, был очень востребованным велогонщиком на рынке трансферов. Согласно источникам Het Laatste Nieuws, подписать бельгийского гонщика хотели команды Soudal Quick Step и INEOS Grenadiers, но в борьбе за подпись Кампенартса на контракте победила команда Visma Lease a Bike.

Однако, до 1 августа ни гонщик, ни команда, не могут объявлять о заключённом контракте.

Спортивный директор команды Lotto Dstny Николас Мас (Nikolas Maes) так прокомментировал в интервью WielerFlits слухи о новом контракте Виктора Кампенартса: «В конце этого года Виктор будет свободен, это факт. Я не в курсе, как продвигаются его переговоры о контракте со Стефаном (Stephane Heulot), генеральным менеджером команды.

За последние три года он внёс большой вклад в работу команды, и до сих пор важен для нас. Считаю, нет ничего невозможного в том, что в конце сезона он может перейти в новую команду. Он до сих пор ценен для команды. Его вклад во время гонок и вне их нельзя недооценивать. Также я могу отметить, что благодаря Виктору команда совершила большой прорыв в плане инноваций, индивидуальных гонок на время, в поиске тех минимальных преимуществ, которые мы могли использовать».

Виктор Кампенартс в интервью Het Nieuwsblad подтвердил, что следующие три года будет выступать в цветах новой для себя команды: «Я мало что могу сказать до 1 августа. Могу подтвердить, что подписал трёхлетний контракт с другой командой. И хотя пока я не уверен, но возможно, что моя карьера уйдёт на второй план. И у меня будет другая роль. Скажем так, моей новой целью является выиграть Тур де Франс в составе команды».

Виктор Кампенартс уже выступал в команде Visma, когда она называлась LottoNL-Jumbo, в 2016 и 2017 годах. За свою карьеру одержал 11 побед, самой крупной из которых является победа на этапе Джиро д’Италия-2021, победа на этапе Тиррено-Адриатико-2019 и два титула чемпиона Европы в индивидуальной гонке на время.