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Виктор Кампенартс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

Виктор Кампенартс: «Могу сказать лишь, что подписал трёхлетний контракт с другой командой»

 

Виктор Кампенартс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

 

 

После трёх последних и пяти в общей сложности сезонов  Lotto Dstny (2018-2019, 2022-2024) 32-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) уйдёт из бельгийской команды. По крайней мере, факт ухода из Lotto Dstny Виктор Кампенартс подтвердил в интервью Het Nieuwsblad, в котором сообщил, что уже подписал контракт до конца 2028 года с другой командой.

 

Издание Het Laatste Nieuws сообщило, что 32-летний Виктор Кампенартс, несмотря на не слишком удачное начало сезона, был очень востребованным велогонщиком на рынке трансферов. Согласно источникам Het Laatste Nieuws, подписать бельгийского гонщика хотели команды Soudal Quick Step и INEOS Grenadiers, но в борьбе за подпись Кампенартса на контракте победила команда Visma Lease a Bike.

 

Однако, до 1 августа ни гонщик, ни команда, не могут объявлять о заключённом контракте.

 

Спортивный директор команды Lotto Dstny Николас Мас (Nikolas Maes) так прокомментировал в интервью  WielerFlits слухи о новом контракте Виктора Кампенартса: «В конце этого года Виктор будет свободен, это факт. Я не в курсе, как продвигаются его переговоры о контракте со Стефаном (Stephane Heulot), генеральным менеджером команды.

 

За последние три года он внёс большой вклад в работу команды, и до сих пор важен для нас. Считаю, нет ничего невозможного в том, что в конце сезона он может перейти в новую команду. Он до сих пор ценен для команды. Его вклад во время гонок и вне их нельзя недооценивать.  Также я могу отметить, что благодаря Виктору команда совершила большой прорыв в плане инноваций, индивидуальных гонок на время, в поиске тех минимальных преимуществ, которые мы могли использовать».

 

Виктор Кампенартс в интервью Het Nieuwsblad подтвердил, что следующие три года будет выступать в цветах новой для себя команды:  «Я мало что могу сказать до 1 августа. Могу подтвердить, что подписал трёхлетний контракт с другой командой. И хотя пока я не уверен, но возможно, что моя карьера уйдёт на второй план. И у меня будет  другая роль. Скажем так, моей новой целью является выиграть Тур де Франс в составе команды».

 

Виктор Кампенартс уже выступал в команде Visma, когда она называлась LottoNL-Jumbo, в 2016 и 2017 годах. За свою карьеру одержал 11 побед, самой крупной из которых является победа на этапе Джиро д’Италия-2021, победа на этапе Тиррено-Адриатико-2019 и два титула чемпиона Европы в индивидуальной гонке на время.

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Lotto Dstny

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Комментарии

  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    error-Фото
    Я не про то Миш, что "не работали", а про то што "не сработали"... я не очь верю в то что Аюсо, Йейтс и Алмейда горят желанием быть доместиками... а в Висме которая их победила в прошлом году был монолит.. Винни.. и все.. без энтузиастов.
  • motte
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    motte-Фото

    Цитата: error
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.

    Серёжа, Тадей был сырой после травмы...Буйных много, но нету вожаков... Вот и был разброд в команде.

  • maxxxx
    Тур Бельгии-2024. Этап 2 (1)
    maxxxx-Фото

    И такого Мерлира пока еще нет в предварительном составе на тур. Все под Ремко. Сомнительно

  • svan
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    svan-Фото
    как бы и Роглич не начал отваливаться от Ейтса с Алмейдой
  • Невозмутимый
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    Невозмутимый-Фото
    Сдаётся мне, что Власов будет бесполезен на ТдФ для Роглича, потому что с такими доместиками у Погачара Власов будет отваливаться ещё до того как он понадобится Рогличу
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    error-Фото
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.
  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    nightbuster33-Фото
    Завтра Йетц дает одну майку(горох) на прокат Луценко,чтобы все майки присутствовали в гонке.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты долбят всех по всем фронтам. Однозначно на туре будут самыми сильнейшими по составу. Если оруженосцы Тадея берут два подиума в отсутствия самого, то что будет на туре о-го-го? ! Только форс мажоры остановят Погачара и его команду. Однозначно.

    Берналя с возвращением в большие гонки! Молодец!
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (8)
    kwwk-Фото

    Красиво Алмейда провел финальную гору. Теперь у Погги минимум два отличных горных помощника.

    Берналь продолжает радовать. Мас не впечатляет.

    Ну а у Йетца все майки, кроме молодежной.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 4 (12)
    nightbuster33-Фото

    Этап еще не стартовал,а Лопез (Астана)уже переместился на одно место выше за счет схода соплеменника Карапаса(EF). Двое из команды EF не выходят на старт."Призрак" Ковида косит участников не взирая на предостережения.

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