Калеб Юэн — победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2025

Калеб Юэн: «Это единственный этап, который я мог выиграть на Туре Страны Басков-2025»

Калеб Юэн (Caleb Ewan), выступающий в команде INEOS Grenadiers с этого года, выиграл 2-й этап Тура Страны Басков-2025, единственный этап, подходящий для спринтерской развязки.

После развоза Кима Хайдука и Акселя Лоранса 30-летний австралийский спринтер с запасом опередил соперников на финише и одержал 65-ю в карьере и вторую в цветах команды INEOS Grenadiers победу. 25-летний бельгийский гонщик Лука Ван Бовен (Luca Van Boven) из команды Intermarché – Wanty занял второе место, а 23-летний французский гонщик Бастьен Троншон (Bastien Tronchon) из Decathlon AG2R La Mondiale замкнул тройку лучших на 2-м этапе. Максимилиан Шахманн (Soudal Quick Step) сохранил майку лидера.

Калеб Юэн: «”Это единственный этап, который я мог выиграть. Поэтому с меня упал огромный груз. Команда проехала великолепно. Мы контролировали этап с самого старта, ребята смогли отлично развезти меня в спринте. Мы знали, что в финале надо было держаться впереди. На последнем километре я сидел четвёртым колесом, а перед последним поворотом – третьим. Это было идеально. Я мог провести свой спринт.

Этот ветер мог сильно осложнить этап. Было много открытых участков, но, к счастью, эшелоны не образовались. Рад, что сегодня всё обошлось.

У нас Майкл (Леонард) идёт в топ-10 генеральной классификации. Он отлично выступает, мы будем помогать ему занять высокое место в общем зачёте, а также будем ещё бороться за победы на этапах. Например, этап в среду подходит для Акселя (Лоранса), если он сможет преодолеть последний подъём. У нашей команды будет много возможностей».

Лука Ван Бовен: «Мы изучили этот финиш, и хотя я не чистый спринтер, мы хотели использовать в свою пользу технически сложный финал и мою хорошую форму, чтобы побороться за результат. Том Пако обеспечил мне идеальный развоз, я смог использовать свою скорость. На последних 250 метрах я видел, что никто меня не догоняет, и на мгновение подумал, что спринтую за победой. Но Калеб Юэн обошёл меня на гораздо более высокой скорости на последних 50 метрах. Конечно, досадно, когда финишировал так близко к победе, но я очень доволен своим первым подиумом на профессиональном уровне с командой Intermarché-Wanty».