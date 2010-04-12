Ваут ван Арт: “4-е место — лучший из возможных для меня результатов на Туре Фландрии-2025”

Ваут ван Арт финишировал в шаге от подиума на Туре Фландрии-2025

Ваут ван Арт второй раз в карьере финишировал 4-м на на Туре Фландрии. Из шести стартов на этом Монументе он поднялся на подиум один раз – в 2020 году занял 2-е место, 4-м был также и в 2023 году. На Туре Фландрии-2025 30-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike ответил на первую атаку чемпиона мира и победителя Тадея Погачара (UAE Team Emirates), затем отставал, но вернулся в группу лидеров с помощью товарища по команде Тиша Беноота.

После сольной атаки Тадея Погачара за 18 км до финиша Ваут ван Арт был в группе ближайших преследователей вместе с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck), Мадсом Педерсеном и Яспером Стёйвеном (Lidl-Trek), но проиграл в спринте за подиум, заняв в итоге 4-е место.

Ваут ван Арт: «Я доволен тем, как мы проехали гонку. В финале мне немного не хватило до подиума, но, думаю, спринт был честным. 4-е место — лучший из возможных для меня результатов. Я сумел вернуться в гонку, хотел что-то попробовать на подъезде к финальному прохождению Кваремонта. Всё время боролся за то, чтобы держаться в группе Тадея, Мадса и Матьё. Думаю, я выдал всё, что мог.

У нас на руках были все карты с Тишем и Маттео, находящимися впереди. Таков был план. В какой-то момент мы втроём вместе были в группе преследователей и смогли переложиться, закрыть просвет. Думаю, мы нигде не ошиблись, как команда.

Я был уверен, что он уедет уже на втором прохождении Кваремонта. Хорошо, что благодаря товарищам по команде я находился на отличной позиции, поэтому смог за ним поехать. Дальше была большая битва, чтобы удержаться за ним или вернуться после подъёмов, потому что на подъёмах они просто летели.

С личной точки зрения я очень доволен. Я очень старался, у меня нет сожалений. Тадей был просто сильнее, как и двое, которые меня опередили в спринте, они тоже были сильнее.

Нет ничего позорного в том, чтобы финишировать четвёртым после таких трёх гонщиков. Конечно, подиум был бы лучше, но я доволен результатом. Вся тяжёлая работа прошлой недели принесла плоды, я снова показал хороший уровень и не потерял кураж. Это даёт уверенность на следующую неделю».

Маттео Йоргенсон финишировал через 2 с половиной минуты после победителя и через полторы минуты после Ваута ван Арта. В интервью Cyclingnews после финиша американский гонщик сказал:

«Я финишировал пустым, совсем без сил. Совершенно выключился на последних 10 километрах, ноги были просто полностью пустыми. Это Монумент. Я приложил слишком много сил, пытаясь усидеть за сильнейшими парнями. Но я доволен ,как проехала команда, думаю, мы хорошо провели гонку. Сделали, что могли. Я прикладывал все сил. Было нелегко, но, я правда, считаю, что мы использовали силы команды наилучшим образом. Мы не были достаточно сильны, чтобы выиграть гонку».

Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы очень хорошо проехали гонку. Досадно, что Ваут не добился подиума, но мы должны гордиться тем, как выступили. Мы присутствовали впереди благодаря Тишу, который рано уехал в отрыв. Ваут и Маттео оба проехали на высоком уровне. Все трое выглядели сильными. Казалось, что к финалу гонки Ваут был вторым по силе, но, думаю, результат честный. Он снова и снова смог отвечать на атаки Матье и Тадея. Это хороший знак, который показывает, что как команда, мы всё сделали правильно».