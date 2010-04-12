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Ваут ван Арт: “4-е место — лучший из возможных для меня результатов на Туре Фландрии-2025”

Ваут ван Арт финишировал в шаге от подиума на Туре Фландрии-2025

 

 

Ваут ван Арт второй раз в карьере финишировал 4-м на на Туре Фландрии. Из шести стартов на этом Монументе он поднялся на подиум один раз – в 2020 году занял 2-е место, 4-м был также и в 2023 году. На Туре Фландрии-2025 30-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike ответил на первую атаку чемпиона мира и победителя Тадея Погачара (UAE Team Emirates), затем отставал, но вернулся в группу лидеров с помощью товарища по команде Тиша Беноота.

 

После сольной атаки Тадея Погачара за 18 км до финиша Ваут ван Арт был в группе ближайших преследователей вместе с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck), Мадсом Педерсеном и Яспером Стёйвеном (Lidl-Trek), но проиграл в спринте за подиум, заняв в итоге 4-е место.

 

Ваут ван Арт: “4-е место — лучший из возможных для меня результатов на Туре Фландрии-2025”

 

 

Ваут ван Арт: «Я доволен тем, как мы проехали гонку. В финале мне немного не хватило до подиума, но, думаю, спринт был честным. 4-е место — лучший из возможных для меня результатов. Я сумел вернуться в гонку, хотел что-то попробовать на подъезде к финальному прохождению Кваремонта. Всё время боролся за то, чтобы держаться в группе Тадея, Мадса и Матьё. Думаю, я выдал всё, что мог.

 

У нас на руках были все карты с Тишем и Маттео, находящимися впереди. Таков был план. В какой-то момент мы втроём вместе были в группе преследователей и смогли переложиться, закрыть просвет. Думаю, мы нигде не ошиблись, как команда.

 

Я был уверен, что он уедет уже на втором прохождении Кваремонта. Хорошо, что благодаря товарищам по команде я находился на отличной позиции, поэтому смог за ним поехать. Дальше была большая битва, чтобы удержаться за ним или вернуться после подъёмов, потому что на подъёмах они просто летели.

 

С личной точки зрения я очень доволен. Я очень старался, у меня нет сожалений. Тадей был просто сильнее, как и двое, которые меня опередили в спринте, они тоже были сильнее.

 

Нет ничего позорного в том, чтобы финишировать четвёртым после таких трёх гонщиков.  Конечно, подиум был бы лучше, но я доволен результатом. Вся тяжёлая работа прошлой недели принесла плоды, я снова показал хороший уровень и не потерял кураж. Это даёт уверенность на следующую неделю».

 

Маттео Йоргенсон финишировал через 2 с половиной минуты после победителя и через полторы минуты после Ваута ван Арта. В интервью Cyclingnews после финиша американский гонщик сказал:

 

«Я финишировал пустым, совсем без сил. Совершенно выключился на последних 10 километрах, ноги были просто полностью пустыми. Это Монумент. Я приложил слишком много сил, пытаясь усидеть за сильнейшими парнями. Но я доволен ,как проехала команда, думаю, мы хорошо провели гонку. Сделали, что могли. Я прикладывал все сил. Было нелегко, но, я правда, считаю, что мы использовали силы команды наилучшим образом. Мы не были достаточно сильны, чтобы выиграть гонку».

 

Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы очень хорошо проехали гонку. Досадно, что Ваут не добился подиума, но мы должны гордиться тем, как выступили. Мы присутствовали впереди благодаря Тишу, который рано уехал в отрыв. Ваут и Маттео оба проехали на высоком уровне. Все трое выглядели сильными. Казалось, что к финалу гонки Ваут был вторым по силе, но, думаю, результат честный. Он снова и снова смог отвечать на атаки Матье и Тадея. Это хороший знак, который показывает, что как команда, мы всё сделали правильно».

 

 

Тур Фландрии-2025. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Тур Фландрии-2025 Ronde Van Vlaanderen-2025 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

В тему:

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  1. RVL

    7 апреля 2025 13:59 | Регистрация: 30.08.2012

    Главное, Гриша доволен))

    1. Имя: Владимир

      ЛехаСилос

      7 апреля 2025 14:20 | Регистрация: 7.07.2021

      Гриша сказал, что они все сделали правильно. А мне кажется, что начиная с Вуэльты 2023 они все не так делают )

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    7 апреля 2025 22:53 | Регистрация: 4.01.2015

    Жаль конечно Ваута sad быть 4-м на любой гонке, а тем более когда это монумент это всегда досадно и грустно. Но он старался, хоть и порой нервничал и действовал как то даже обречённо в некотрых ситуациях идя в стиле "пан или пропав". Было видно что упущенная победа на Дворс Доор Фландерен сидит в его голове (и ещё будет висеть там пожалуй до конца сезона). ВВА хотел доказать что ещё силён и соперники должны с ним считаться, но "увы и ахх", как иногда говорит С.Курдюков, МВДП тоже хотел быть на подиуме (раз без победы и Тадея не достать ), а многожильный и железный Мадс держал(ся) на зубах и честь и хвала Педерсену который вот уже на 3-х классиках (Е3, Гент-Вевельгеми и теперь Фландрия) берёт подиумы для себя, ну и для команды.

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  3. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 09:05 | Регистрация: 26.04.2017

    А вот скажите мне (только не надо сразу думать, что я наезжаю :) ) - как в велоспорте с этической точки зрения оценивают ситуацию на финише Фландрии?

     

    Я имею ввиду состязание Педерсена и МВДП за второе место и участие в нём ВВА. Тот момент, когда МВДП понял, что проиграл этот спринт, и бросил работать. В этот момент, ВВА, увидев это - рванул, и если бы до финиша было чуть дальше - мог бы и обойти МВДП.

     

    Вот как оценивать этот рывок именно в момент, когда он увидел, что МВДП, разочарованный тем, что проиграл спринт - бросил работать? Это этично?

     

    Я знаю, что это спорт, и работать надо до конца, и твои разочарования - твоя проблема. Но ведь есть и некие неписанные законы этики в спорте и в вело - в частности. 

     

    Если бы ВВА прибавил чуть раньше, чем МВДП бросил, или просто вваливал до этого, и продолжил после - у меня бы не было вопросов. Но ускорение ВВА было явно именно реакцией на то, что МВДП перестал крутить. Т.е., попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника.

     

    Не западло ли это?

     

    Для себя я ответ знаю, но моё мнение - это моё мнение. А мне интересно, как оценивают этот момент другие люди, и особенно - более близкие к велоспорту, чем просто болельщик и велосипедист, как я.

     

    И мнение Гонщика мне тоже интересно :), если, конечно, он захочет его высказать :). 

    1. Имя: Владимир

      ЛехаСилос

      Вчера, 09:36 | Регистрация: 7.07.2021

      А по Вашему как должно было статься?
      ВВА подъезжает к МВДП и спрашивает: "Уважаемый Ван Матье, а не позволено ли мне будет осведомиться: желаете ли вы третье место на подиуме сей замечательной гонки или Ваш покорный слуга со всей нашей благодарностью его сам займет?"

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Вчера, 12:04 | Регистрация: 30.09.2019

        базаришь, бро!biggrin

    2. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Вчера, 11:29 | Регистрация: 8.09.2010

      Итак, начинаем сбор мнений. МОЕ ЛИЧНОЕ: если САМ бросил - значит это его тактическое решение. И результат на его усмотрение. НИКАКОЙ БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ СО СТОРОНЫ того, кто его захотел по этой причине объехать. А вот если внешняя помеха - тогда можно рассуждать.

  4. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 14:48 | Регистрация: 12.04.2010

    Во мрак, логика у погофилов железная. Если Ван дер Пул бросил крутить перед финишем - значит остальные тоже должны бросить, за компанию, из профессиональной солидарности.

  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 18:28 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

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Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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