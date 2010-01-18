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Александр Винокуров: «Мы должны остаться в Мировом туре»

Александр Винокуров о трудностях команды XDS Astana, неподписанных контрактах и решимости бороться за очки UCI

 

 

Казахстанская велокоманда XDS Astana полна решимости остаться в числе команд Мирового тура по итогам сезона 2025 года. Генеральный менеджер XDS Astana Александр Винокуров подчеркнул, что команда будет использовать каждый шанс для набора очков UCI, хотя ему не удалось привлечь в состав на 2025 год сильных гонщиков, способных бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах.

 

В интервью L'Équipe Александр Винокуров рассказал о трудностях с трансферами и опроверг слухи, что годовой бюджет команды XDS Astana после прихода нового спонсора составляет 50 миллионов евро, заявив, что он не превышает 30 миллионов.

 

Александр Винокуров: «Мы должны остаться в Мировом туре»

Photo (c) XDS Astana Team

 

Александр Винокуров: "Мы — реалисты. Сейчас есть две или три команды, в которых выступают лучшие гонщики пелотона, поэтому нам приходится адаптироваться. Я пытался убедить Мауро Джанетти позволить мне выкупить Хуана Аюсо. Не думаю, что это сильно повлияло бы на UAE, потому что у них хватает звёздных гонщиков, чтобы побеждать везде.

 

Мы хотели его подписать, но это было невозможно без согласия руководства команды. Мы также следили за ситуацией с Власовым, чтобы вернуть его к нам в команду, и смогли бы это сделать, если бы Эвенепул подписал контракт с Red Bull. Они бы тогда отпустили его, чтобы Ремко мог занять его место.

 

У нас нет велогонщика, способного выиграть общий зачёт в трёхнедельной гонке, но мы можем нацелиться, чтобы нанести несколько важных ударов. 

 

У нас нет выбора. Чтобы выжить, мы должны остаться в Мировом туре. Я уверен, что мы сможем переломить тенденцию и найти своё место среди лучших.

 

Мы много работали над вопросом о наиболее выгодных для команды гонках. В этом  нам помогает программа, разработанная нашим аналитиком данных. Программа подсказывает нам, на какую гонку важно бросить силы, учитывая сложность и вероятность получить больше или меньше очков".

 

Александр Винокуров привёл в пример Волту Алгарве, где шансы на успех уменьшаются, так как в гонке должны стартовать Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) и Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), а также команда UAE.

 

Александр Винокуров уверен, что команда XDS Astana преодолеет все трудности:

 

"Если бы я не верил, если бы гонщики не верили, не было бы смысла начинать сезон. Я от природы оптимист, верю, что прилив, наконец, развернётся в нашу сторону.

 

Командой плохо управляли. К сожалению, мы развалились из-за внутренних противоречий, которых можно было избежать, если бы я мог следовать своему видению и опыту. Вместо этого они пытались меня вытеснить.

 

Я привёл Казахстан в велоспорт в 2006. Думаю, за последние двадцать лет «Астана» упоминалась чаще всего из-за велокоманды. Мало кто знал, где на карте мира находится город и даже страна. Благодаря велокоманде мы создали прекрасный образ моей страны.

 

Мне очень повезло, что мы пересеклись с XDS. Они праздновали 30-летие, а наша команда — 20-летие. Так что, получился хороший союз".

 

 

 

 

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Теги к статье: Александр Винокуров XDS Astana

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    29 января 2025 23:54 | Регистрация: 20.05.2021

    С Х.Аюсом, ДА. С Власовым- едва ли.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 02:17 | Регистрация: 30.06.2017

    интервью L'?quipe Александр Винокуров рассказал о трудностях с трансферами и опроверг слухи, что годовой бюджет команды XDS Astana после прихода нового спонсора составляет 50 миллионов евро, заявив, что он не превышает 30 миллионов.[ Так ты же сам говорил, что Астана с приходом спонсора XDS станет топовой командой с бюджетом сопоставимым с такими командами как UAE, Red Bull, Jumbo Visma. Не твои ли это слова? ] У нас нет выбора. Чтобы выжить, мы должны остаться в Мировом туре. Я уверен, что мы сможем переломить тенденцию и найти своё место среди лучших.. [ Этим нужно было раньше заниматься, а не сейчас. Спохватился когда разрыв в очках между Астаной 14075 и Arkea B&В Hotels 16044 , 2000 очков , а с Cofidis 18513 вообще пропасть 4500 очков. И как за этот сезон их обогнать? И с кем самое главное набирать эти очки. Раньше надо было думать когда хайп ловил с Кэвиндишем положа всю команду и на свои Iron Man катался, когда команда была в *опе. ] Командой плохо управляли. К сожалению, мы развалились из-за внутренних противоречий, которых можно было избежать, если бы я мог следовать своему видению и опыту. Вместо этого они пытались меня вытеснить.[ Кто они? Мартинелли and Co ? Или Premier Tech? А може они просто тебя хотели поставить на правильный путь? ] Вино, ты прекрасный спортсмен, великий чемпион, но никудышный менеджер. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Вчера, 10:30 | Регистрация: 8.07.2013

      К большому своему сожалению поставил плюс. Полностью согласен с Вашими словами, но продолжаю верить и болеть за Астану.
      Как бы не был хорош Погачар или Вингегорд я никогда не стану фаном ОАЭ или Джамбо.

    2. Имя: Ернат

      Ernat78

      Вчера, 20:59 | Регистрация: 5.09.2024

      Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс

  3. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Вчера, 06:43 | Регистрация: 18.01.2010

    Верю в Александра, не раз спасал команду! И в этот раз спасёт! Astanaforever, переименуйся в AstanaNever

  4. Гонщик

    Вчера, 08:29 | Регистрация: 28.05.2017

    А что вы от него хотите ? Греет опу в Италии на халявном бабле и будет греть , полный нуль как тренер и манагер , а Казахстану вообще никакого толка от этой итальянской команды при любом финансировании будут развивать велоспорт Италии , Испании итд, как это делал Тиньков в своё время .

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 09:20 | Регистрация: 26.04.2017

      Хорошо, а есть альтернативы?

      Назовите, пожалуйста поимённо тех гонщиков из Казахстана или любой другой страны пост-советского пространства, которые стоят в очереди, чтобы попасть в Астану, и, главное - будут показывать лучший результат, чем подписанные иностранцы, и к которым будет бОльший интерес со стороны европейского зрителя.

      Ну, просто интересно даже. Интересно будет через год посмотреть на результаты этих названных гонщиков. Оправдается ли Ваш прогноз.  

    2. Имя: Максим

      дрокер

      Вчера, 19:20 | Регистрация: 4.05.2017

      Команда базируется под Ниццей, сам Вино в Монако.

      Команда должна быть интернациональной.
      Нет талантов на постсоветском пространстве- не верю!
      Нет ступенчатого развития молодежи после 16-17 лет, нет национальных молодежных команд. В Астану Девелопмент попробуй попади.
      Вот и пробиваются единицы через итальянские молодежки, как Власов и Ермаков, а остальные 99,9% заканчивают. Плюс политические сегодняшние реалии

      1. Имя: Мэлс

        nightbuster33

        Вчера, 19:47 | Регистрация: 20.05.2021

        В СТ(Develop.)Астана три россиянина:Лев Гонов,Иван Смирнов и Глеб Сырица. Почти все одногодки- спринтеры с вероятностью привлечения к гонкам WT в составе основной команды.К сожалению,только спринтеры.

  5. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 09:16 | Регистрация: 26.04.2017

    Интересно, если разговоры об Аюсо велись, то, наверное, со стороны самого Аюсо было желание сменить команду...

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Вчера, 18:19 | Регистрация: 20.10.2020

      наверное, так. При этом недавно было с ним вью, где он объяснял про отношения с Погачаром (хорошие. есть понимание), получалось, что доволен всем, хотя ясно, что быть полностью довольным быть не может. Но и Астана - не для его амбиций, явно высоких

  6. Гонщик

    Вчера, 09:35 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: SVS
    Хорошо, а есть альтернативы?

    Назовите, пожалуйста поимённо тех гонщиков из Казахстана или любой другой страны пост-советского пространства, которые стоят в очереди, чтобы попасть в Астану, и, главное - будут показывать лучший результат, чем подписанные иностранцы, и к которым будет бОльший интерес со стороны европейского зрителя.

    Ну, просто интересно даже.
    А откуда им взяться , если финансирование отсутствует, вкладываться в детский спорт должно не только государство и эта проблема , а накупить готовых инородцев , много ума не нужно. 

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 10:12 | Регистрация: 26.04.2017

      Я, конечно знаю далеко не всё (мягко сказано), но разве г-н Винокуров может по своему желанию истратить деньги, выделяемые на команду сейчас на проект детского велоспорта?

      Это вложения, которые если и дадут отдачу, то очень не скоро, и не факт, что именно Астане в конечном счёте (это раньше воспитанники в основном были верны своему клубу/команде, сейчас всё изменилось).

      А результат от него требуется прямо сейчас (в т.ч. и болельщики требуют).

      Короче, я о чём :). Критиковать-то большого ума не надо. А если бы Вы сами сейчас вдруг заняли бы место Винокурова и перед Вами стояли его задачи - Вы бы что сделали бы? Ну, конкретно? Выгнали бы нафиг всех итальянцев? Заявили бы, что Астана уходит до момента, когда вырастут талантливые молодые?

      Пока инородцы что-то выигрывали - они всех устраивали, и победам Нибали радовались. А теперь вдруг они стали "инородцами" в уничижительном смысле?

      И я не совсем понимаю, как Вы хотите совместить проект профессиональной велокоманды и развитие спорта в стране. Особенно сейчас, когда пришли китайцы. Они вообще никакие страны развивать не собираются, кроме своей.

      Они и бизнес в другой стране строят только чтобы всё для своих. Даже туристы в России китайские приносят деньги в основном китайскому бизнесу, насколько я в курсе. А Вы хотите, чтобы они согласились с тем, чтобы на их деньги растили казахских спортсменов?

      Если честно, я не защищаю Винокурова. Я просто не понимаю, что на его месте мог бы сделать сейчас кто-то другой. Например Вы.

  7. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Вчера, 09:40 | Регистрация: 7.07.2021

    Интервью из разряда: "Если бы да кабы..."

  8. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 14:35 | Регистрация: 12.05.2023

    Всех интересных и молодых забирают в возрасте 15-16 уже их все знают и скауты работают четко, ждать что кто-то придет не к арабам или Висму нет смысла, ездить гонки где нет "роботов" это не про мировой тур, вообщем Саша как обычно,а я,а мне,да нам бы.Жаль что велоспорт увядает как зрелище, все понимают, никто ничего не делает

  9. RVL

    Вчера, 14:42 | Регистрация: 30.08.2012

    Караул, кричит вино...

  10. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 14:46 | Регистрация: 20.05.2021

    А между тем, в гонке в Австралии, Gate Aaron,приносит Астане ещё 20 очков. С Миру по нитке, нищему на ... . "Деньги",то биш баллы, не пахнут.

  11. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 17:02 | Регистрация: 20.10.2020

    Астана - это маркетинговый проект, ознакомление Европы со страной Казхстан. Нужно сказать, что лучше не придумать, гениальный ход.

    Детский спорт развивать конечно, нужно. Но как раз велоспорт - относитльно доступен.  На покупку великов найдутся спонсоры, если мальчик уж совсм из бедной семьи. Условия для тренировок создавать особо не нужно - дороги имются, есть плохие, но есть и нормальные. 

    Массовый спорт среди населения не так уж популярен, нет таких традиций. Основная мотивация для юного спортсмена - дорасти до профи, уехать в лучшие края. Так футболисты, хоккеисты - только появятся нормальные перспективные моложеки, или вхрослые команде чуть добъются успеха, на следующий год - все, лучшие уехали.

    Сопрт нужно развивать, чтобы занять юношествао, альтернатива хулиганству и преступности. Эта задача государства, не коммерческой профессиональной команды.

    Но комада Астана вполняет свои функции - рекламы, примера, стимула и т.д.

    Имо, успехи были, когда до нескольких глобальных экономических кризисов денег от экспорта природных ресурсов в стране было много, национальный валюта была дшевой, и владельцы денег за откаты давали велоспорту на покупку инстранных звезд. Деньги иссякли, причем здесь Винокуров?

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Вчера, 18:33 | Регистрация: 20.05.2021

      Потому что команда, противопоставляет себя прихотям некоторых богом обиженным "февраликам",а они всегда находят виновных в крахе их "пожеланий".Был бы другой,не Винокуров,было бы тоже самое.Таким "любителям" лучше смотреть кэтч или пойдти поиграть в казино. Но последнее едва ли, там платить надо,а они это не любят.

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Комментарии

  • DenisRodikov
    AlUla Tour-2025. Этап 2. Резул ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Том молодец, хотя сильных соперников не видно в протоколе, но победа - есть победа. И новую команду порадовать надо =)

  • Геродот
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Геродот-Фото
    Против заряженого Саймона (вы не забыли из какой он команды?) Карапас не потянет. Так что Джиро и Тур опять будут за Висмой. Ну эт мое мнение такое)))
  • ararat
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    ararat-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За январь(31янв.еще одна гонка)Астана накопила 520очков.
    Спасибо!

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали
    Спасибо
  • maxxxx
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (9)
    maxxxx-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/can-wout-van-aert-beat-mathieu-van-der-poel-at
    -the-cyclocross-world-championships/

     

    У Ваута 3-й ряд.

    Прогноз погоды - в основном без осадков, но периодически могут быть ливни. В субботу ожидается, что будет сухо и ясно. Het Nieuwsblad предсказывает гонку без длинных беговых секций.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (19)
    Ernat78-Фото
    Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс
  • tds
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Джамайка
    падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево? 
    Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.


    Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный
    Зеленая майка на Туре не по его зубам!
  • Ernat78
    Ян Кристен — победитель Trofeo ... (1)
    Ernat78-Фото

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

  • Pugachev
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я не очень огорчусь, если Карапас не возьмет Джиро: его участие уже само по себе гарантирует отличное спортивное зрелище. Очень хороший гонец. Конечно, желаю ему взять эту Джиро!

  • Pugachev
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    Pugachev-Фото

    Мерлир - условно тоже из велокросса?)))))))) Какой же антивелосипедный пейзаж в гонке - местность особенная, конечно. А мне показалось, что Пидкоку долговато меняли колесо? 

  • Yuriy 17
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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