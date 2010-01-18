Александр Винокуров: «Мы должны остаться в Мировом туре»

Александр Винокуров о трудностях команды XDS Astana, неподписанных контрактах и решимости бороться за очки UCI

Казахстанская велокоманда XDS Astana полна решимости остаться в числе команд Мирового тура по итогам сезона 2025 года. Генеральный менеджер XDS Astana Александр Винокуров подчеркнул, что команда будет использовать каждый шанс для набора очков UCI, хотя ему не удалось привлечь в состав на 2025 год сильных гонщиков, способных бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах.

В интервью L'Équipe Александр Винокуров рассказал о трудностях с трансферами и опроверг слухи, что годовой бюджет команды XDS Astana после прихода нового спонсора составляет 50 миллионов евро, заявив, что он не превышает 30 миллионов.

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Александр Винокуров: "Мы — реалисты. Сейчас есть две или три команды, в которых выступают лучшие гонщики пелотона, поэтому нам приходится адаптироваться. Я пытался убедить Мауро Джанетти позволить мне выкупить Хуана Аюсо. Не думаю, что это сильно повлияло бы на UAE, потому что у них хватает звёздных гонщиков, чтобы побеждать везде.

Мы хотели его подписать, но это было невозможно без согласия руководства команды. Мы также следили за ситуацией с Власовым, чтобы вернуть его к нам в команду, и смогли бы это сделать, если бы Эвенепул подписал контракт с Red Bull. Они бы тогда отпустили его, чтобы Ремко мог занять его место.

У нас нет велогонщика, способного выиграть общий зачёт в трёхнедельной гонке, но мы можем нацелиться, чтобы нанести несколько важных ударов.

У нас нет выбора. Чтобы выжить, мы должны остаться в Мировом туре. Я уверен, что мы сможем переломить тенденцию и найти своё место среди лучших.

Мы много работали над вопросом о наиболее выгодных для команды гонках. В этом нам помогает программа, разработанная нашим аналитиком данных. Программа подсказывает нам, на какую гонку важно бросить силы, учитывая сложность и вероятность получить больше или меньше очков".

Александр Винокуров привёл в пример Волту Алгарве, где шансы на успех уменьшаются, так как в гонке должны стартовать Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) и Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), а также команда UAE.

Александр Винокуров уверен, что команда XDS Astana преодолеет все трудности:

"Если бы я не верил, если бы гонщики не верили, не было бы смысла начинать сезон. Я от природы оптимист, верю, что прилив, наконец, развернётся в нашу сторону.

Командой плохо управляли. К сожалению, мы развалились из-за внутренних противоречий, которых можно было избежать, если бы я мог следовать своему видению и опыту. Вместо этого они пытались меня вытеснить.

Я привёл Казахстан в велоспорт в 2006. Думаю, за последние двадцать лет «Астана» упоминалась чаще всего из-за велокоманды. Мало кто знал, где на карте мира находится город и даже страна. Благодаря велокоманде мы создали прекрасный образ моей страны.

Мне очень повезло, что мы пересеклись с XDS. Они праздновали 30-летие, а наша команда — 20-летие. Так что, получился хороший союз".