Состав и цели команды Bahrain Victorious на Тур Даун Андер-2025

Фил Баухаус возглавит команду Bahrain Victorious на Туре Даун Андер-2025

До старта сезона 2025 года и первой в календаре гонки Мирового тура Тур Даун Андер (Tour Down Under) остаются считанные дни. Команда Bahrain Victorious объявила состав на Тур Даун Андер-2025 и готова бороться за победы на этапах, которые подходят спринтерам и специалистам отрывов. 18 января состоится предваряющий гонку Критериум, а 21 января по дорогам Австралии отправится в путь пятидневная гонка.

Команды продолжают представлять составы на новый сезон, поэтому у любителей велогонок уже есть представление о возможностях той или иной команды. Ещё один способ оценить шансы коллективов на успех – посетить букмекерские конторы беларусь, которые регулярно освещают крупнейшие соревнования.

Команду Bahrain Victorious на Туре Даун Андер-2025 возглавит 30-летний немецкий спринтер Фил Баухаус (Phil Bauhaus). Его соотечественник и опытный развозящий Никиас Арндт (Nikias Arndt) будет дорожным капитаном команды.

Капитанские полномочия Никиас Арндт разделит с 26-летним австралийским велогонщиком Робертом Станнардом (Robert Stannard), на которого Bahrain Victorious будет полагаться на этапах с более сложным рельефом. Впервые поедут Тур Даун Андер 20-летний российский велогонщик Роман Ермаков, 23-летний португальский велогонщик Альфонсо Эулалио (Afonso Eulálio), 28-летний нидерландский велогонщик Матейс Паасенс (Mathijs Paasschens) и 21-летний итальянский гонщик Даниэль Скерл (Daniel Skerl), для которых старты в Австралии станут первыми гонками в составе команды.

В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится: «Мы очень рады, что команда готова к Туру Даун Андер. В этом году на старте в нашем составе трое опытных гонщиков и четверо новобранцев. Мы с нетерпением ждём возможности проработать динамику развития этих ребят, понять их слабые и сильные стороны, постараемся сплотить их как команду.

Мы в Австралии уже пять дней. Ребята тренируются в окрестностях Аделаиды. Изучаем все этапы, чтобы быть готовыми к гонке. Фил Баухаус, уже выигрывавший на Туре Даун Андер этап, находится в отличной форме, он будет рад сразиться с лучшими спринтерами мира и попробует одержать ещё одну победу на этапе.

Победа на этапе — главная цель команды. У нас есть и лидеры, и помощники, поэтому мы должны хорошо выступить на спринтерских этапах, а также на более сложных промежуточных. Возможно, поборемся за этапы в спринтах из небольшой группы или даже из отрыва. Что касается генеральной классификации, посмотрим, как пройдут три первых этапах гонки. Приоритет - победа на этапах. Будем выкладываться по максимуму каждый день. Мы предвкушаем отличный Тур Даун Андер».