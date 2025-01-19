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Состав и цели команды Bahrain Victorious на Тур Даун Андер-2025

Фил Баухаус возглавит команду Bahrain Victorious на Туре Даун Андер-2025

 

 

До старта сезона 2025 года и первой в календаре гонки Мирового тура Тур Даун Андер (Tour Down Under) остаются считанные дни. Команда Bahrain Victorious объявила состав на Тур Даун Андер-2025 и готова бороться за победы на этапах, которые подходят спринтерам и специалистам отрывов. 18 января состоится предваряющий гонку Критериум, а 21 января по дорогам Австралии отправится в путь пятидневная гонка.

 

Состав и цели команды Bahrain Victorious на Тур Даун Андер-2025

 

Команды продолжают представлять составы на новый сезон, поэтому у любителей велогонок уже есть представление о возможностях той или иной команды. Ещё один способ оценить шансы коллективов на успех – посетить букмекерские конторы беларусь, которые регулярно освещают крупнейшие соревнования. 

 

Команду Bahrain Victorious на Туре Даун Андер-2025 возглавит 30-летний немецкий спринтер Фил Баухаус (Phil Bauhaus). Его соотечественник и опытный развозящий Никиас Арндт (Nikias Arndt) будет дорожным капитаном команды.

 

Капитанские полномочия Никиас Арндт разделит с 26-летним австралийским велогонщиком Робертом Станнардом (Robert Stannard), на которого Bahrain Victorious будет полагаться на этапах с более сложным рельефом. Впервые поедут Тур Даун Андер 20-летний российский велогонщик Роман Ермаков, 23-летний португальский велогонщик Альфонсо Эулалио (Afonso Eulálio), 28-летний нидерландский велогонщик Матейс Паасенс (Mathijs Paasschens) и 21-летний итальянский гонщик Даниэль Скерл (Daniel Skerl), для которых старты в Австралии станут первыми гонками в составе команды.

 

В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится: «Мы очень рады, что команда готова к Туру Даун Андер. В этом году на старте в нашем составе трое опытных гонщиков и четверо новобранцев. Мы с нетерпением ждём возможности проработать динамику развития этих ребят, понять их слабые и сильные стороны, постараемся сплотить их как команду.

 

Мы в Австралии уже пять дней. Ребята тренируются в окрестностях Аделаиды. Изучаем все этапы, чтобы быть готовыми к гонке. Фил Баухаус, уже выигрывавший на Туре Даун Андер этап, находится в отличной форме, он будет рад сразиться с лучшими спринтерами мира и попробует одержать ещё одну победу на этапе.

 

Победа на этапе — главная цель команды. У нас есть и лидеры, и помощники, поэтому мы должны хорошо выступить на спринтерских этапах, а также на более сложных промежуточных. Возможно, поборемся за этапы в спринтах из небольшой группы или даже из отрыва. Что касается генеральной классификации, посмотрим, как пройдут три первых этапах гонки. Приоритет - победа на этапах. Будем выкладываться по максимуму каждый день. Мы предвкушаем отличный Тур Даун Андер».

 

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • vova-55
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    vova-55-Фото
    Согласен, что рельеф этапов в целом выглядит странно и неубедительно.
    Понимаю тех, кто восторгается новизной.
    Однако эта попытка придумать что-то оригинальное мне кажется даст отрицательный результат.
    Разве что появятся новые имена и зажгутся новые звезды, но это не точно.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Visma Lease ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Читай внимательно. ... победила на всех этапах ... этапах.! " Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. "..
  • Cahko
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Cahko-Фото

    хм, по сути только с 16 этапа большие горы. ну чуть в начале. необычно.
    ну если время будет, мб поглядим

  • Геродот
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    Геродот-Фото

    Цитата: error
    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

    В горный поезд (вместо Роглы). Вот увидите, обретет вторую молодость и полетит не хуже Кусса (а может и лучше, будет последним колесом). Это ж Висма). Ван Арт, Йоргенсен, Кусс, Йейтс - классный поезд. Братец в Эмиратах вдруг превратился в отличного горного гонщика и даже лидера на недельки... А Саймон чем хуже?))

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Геродот-Фото
    Цитата: Джамайка
    в прошлом году из-за доминирования Погачара не появилось желания смотреть ни одного этапа Джиры, к-я была раньше любимым Гран-туром aggressive.
    Громких имен не будет, Ейтс-Роглич.
    ФИниш в гору не гарантирует зрелищность и борьбу. Финиш после спуска дает разные сценарии, отъезды, позиционная борьба...заранее не стоит фыркать.
    Ван Арт впервые едет. В бельгийской прессе тут же начались спекуляции о том, что Ван дер Пул вроде тоже собрался (зачем, интересно?). Скучают по велоспорту, Хет Ниуисблат печатает столько материалов, как будто сезон в разгаре.
    Согласен. Армстонг и Вино не дадут соврать,что блестяще побеждать можно не только на финише в гору, но и на спринтерском финише на равнине,после спуска с горы. Гонку делает не рельеф, а гонщики. Гонцы могут заколхозить самый убойный рельеф и устроить шоу на равнине.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    У меня тоже Джиро был (а может и остаётся всё-таки) - любимым гранд-туром.

    Но гораздо больше ущерба желанию смотреть нанесли, ИМХО пляски с отменами, сокращениями и фрагментацией этапов из-за требований гонщиков и погодных условий.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    Где-то я читал, что в 2022 году Ван Арт на Витториа Корса ездил.

    Я, кстати, в этом году впервые купил шины Пирелли. И вот по сравнению с моими прежними швальбами, спешами и туфо - прямо поразился, насколько "грубо" сделаны, не аккуратно.
  • error
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    error-Фото

    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

  • motte
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    получается Джиро отстойная получится..
    кто еще от лейтенантов едет на джиро?

    Прямо как то глаз режет "отстойная", наоборот , будет очень красиво всё. 

     

  • Freejazz
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    Freejazz-Фото
    Ну не отстойная, а непредсказуемая, что как раз и добавит интереса. Возможность молодым лидерам проявить себя или старым лидерам тряхнуть тем, что осталось.

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