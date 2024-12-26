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Марианне Вос возвращается в велокросс после пропущенного сезона

Марианне Вос: «Цель - благополучно пройти через зиму и стартовать на шоссе в хорошей форме»

 

 

Восьмикратная чемпионка мира по велокроссу, Марианне Вос (Marianne Vos) возвращается в велокросс после пропущенного сезона 2023/24. 37-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike не могла выступать в велокроссе в прошлом году из-за восстановления после операции на подвздошной артерии.

 

Марианне Вос возвращается в велокросс после пропущенного сезона

 

 

В этом году Марианне Вос завершила сезон на шоссе с семью победами, в том числе выиграла три классики - Омлоп Хет Ниусблад, Дварс доор Фландерен, Амстел  Голд Рэйс, два этапа женской Вуэльты Испании, а в октябре стала и чемпионкой мира в гравийных велогонках.

 

Программа Марианне Вос в велокроссе будет ограничена, на данный момент, четырьмя стартами:

 

- 29 декабря - этап  Кубка мира в Безансоне;

- 12 января - чемпионат Нидерландов по велокроссу;

- 19 января - этап Кубка мира в Бенидорме;

- 26 января - этап Кубка мира в Хоогерхейде.

 

Как сообщил Королевский нидерландский союз велосипедистов (KNWU), от  результатов гонок  будет зависеть, стартует ли Марианне Вос на Чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт во Франции, в Льевене (Liévin).

 

Марианне Вос: «Велокросс — замечательная дисциплина, которой по-прежнему занимаюсь с удовольствием. С нетерпением жду первой гонки. Естественно, очень волнительно снова выходить на старт в кроссе после того, как отсутствовала в течение всего сезона. Но я готова. Тренировки и подготовки прошли отлично.

 

Вместе с командой я обсудила, что лучше всего вписывается в мою программу на шоссе. Цель - благополучно пройти через зиму и начать сезон на шоссе в хорошей форме.

 

Гонки по велокроссу вполне сочетаются с моими тренировками на шоссе. К тому же я выбрала те гонки в велокроссе, которые мне особенно нравятся. Важно чтобы эти старты не только вписывались в мою программу, но и давали мне возможность выступить на уровне и насладиться соревнованием. Таким образом, я смогу ставить перед собой новые цели и полноценно восстанавливаться между гонками».

 

Ян Бовен (Jan Boven), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Для успешного сезона на шоссе очень важны хорошие тренировочные блоки, достаточный их объём и продолжительное пребывание на солнце. Именно поэтому для Марианне мы  разработали программу, которая и идеально сочетается с подготовкой к сезону на шоссе, и не угрожает её амбициям в велокроссе».

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Теги к статье: Марианне Вос Marianne Vos Visma Lease a Bike велокросс

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