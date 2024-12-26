Состав велокоманды Q36.5 на 2025 год

Подписанием Джо Пидкока, брата Тома Пидкока, команда Q36.5 завершила комплектование состава на 2025 год

Photo (c) Q36.5 Pro Cycling Team

Велокоманда Q36.5 объявила о подписании контракта с 22-летним Джо Пидкоком (Joe Pidcock), младшим братом Тома Пидкока, и завершении комплектования состава на 2025 год. Джо Пидкок начнёт в Q36.5 профессиональную карьеру, последние два года он выступал в континентальной велокоманде Trinity Racing.

Photo (c) Q36.5 Pro Cycling Team

Таким образом, в составе команды Q36.5 в следующем сезоне будут выступать 25 велогонщиков.

В команду помимо Тома Пидкока и Джо Пидкока пришли

28-летний нидерландский велогонщик Милан Вадер (Milan Vader), перешедший из Visma Lease a Bike;

28-летний нидерландский велогонщик Шурд Бакс (Sjoerd Bax) из UAE Team Emirates;

32-летний латвийский велогонщик Эмильс Лиепиньш (Emīls Liepiņš) из dsm-firmenich PostNl;

27-летний бельгийский велогонщик Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke) из Lotto Dstny;

22-летний испанский велогонщик Энекоич Аспаррен (Enekoitz Azparren) из Euskaltel - Euskadi;

28-летний испанский велогонщик Давид Гонсалес (David González) из Caja Rural - Seguros RGA.

Вместе с Томом Пидкоком в команду Q36.5 из INEOS Grenadiers перешли его тренер Курт Богартс ( Kurt Bogaerts) и соньёр, специлист по питанию Ксения де Роозе (Xenia de Roose).

Курт Богартс возглавит отдел, отвечающий за технические аспекты выступлений (Head of Technical Performance), Ксения де Роозе войдёт в команду, отвечающую за питание и выступление гонщиков.

Курт Богартс уже познакомился с командой в тренировочном лагере в Испании: «Первые впечатления всегда важны, и в случае с Q36.5 Pro Cycling Team они были положительными. Очень приятно продолжить работать с Томом. Мы с Ксенией принимали участие в его карьере с 2018 года и вместе добились отличных результатов. В новой команде я с нетерпением жду продолжения этого пути. С нашими техническими партнёрами мы хотим играть важную роль в будущем велоспорта. Как гласит девиз команды: «Мы едем в будущее». Это проект даёт большие возможности для развития. Вместе с велогонщиками и персоналом мы собираемся провести яркий сезон 2025 года».

Дуг Райдер (Doug Ryder), глава команды Q36.5: «В конце года обычно оглядываются назад и подводят итоги, но я смотрю вперёд. А как иначе? Команда Q36.5 начинает новый грандиозный этап с новыми гонщиками и персоналом.

На прошлой неделе в Испании мы провели первый командный сбор. Было здорово, что мы, наконец, начали всерьёз готовиться к новому сезону. Сбор скорее был интеграционным, мы знакомились друг с другом, занимались планированием сезона.

С приходом Тома Пидкока амбиции команды, без сомнений, изменились. Но философия команды Ubuntu - я есть, потому что мы есть - жива как никогда. Я очень горжусь командой и с большим воодушевлением смотрю в будущее».

Состав велокоманды Q36.5 на 2025 год

Enekoitz Azparren, (Испания)

Xabier Mikel Azparren, (Испания)

Matteo Badilatti, (Швейцария)

Sjoerd Bax, (Нидерланды)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Walter Calzoni, (Италия)

Marcel Camprubi Pijuan, (Испания)

Fabio Christen, (Швейцария)

David De La Cruz, (Испания)

Mark Donovan, (Великобритания)

Frederik Frison, (Бельгия)

David Gonzalez, (Испания)

Damien Howson, (Австралия)

Emils Liepins, (Латвия)

Kamil Malecki, (Польша)

Matteo Moschetti, (Италия)

Giacomo Nizzolo, (Италия)

Nicolo Parisini, (Италия)

Joseph Pidcock, (Великобритания)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Jannik Steimle, (Бельгия)

Rory Townsend, (Ирландия)

Milan Vader, (Нидерланды)

Harm Vanhoucke, (Бельгия)

Nickolas Zukowsky, (Канада)