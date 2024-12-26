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Подписанием Джо Пидкока, брата Тома Пидкока, команда Q36.5 завершила комплектование состава на 2025 год

Состав велокоманды Q36.5 на 2025 год

 

Подписанием Джо Пидкока, брата Тома Пидкока, команда Q36.5 завершила комплектование состава на 2025 годПодписанием Джо Пидкока, брата Тома Пидкока, команда Q36.5 завершила комплектование состава на 2025 год

Photo (c) Q36.5 Pro Cycling Team

 

Велокоманда Q36.5 объявила о подписании контракта с 22-летним Джо Пидкоком (Joe Pidcock), младшим братом Тома Пидкока, и завершении комплектования состава на 2025 год. Джо Пидкок  начнёт в Q36.5 профессиональную карьеру, последние два года он выступал в континентальной велокоманде Trinity Racing.

 

 

Подписанием Джо Пидкока, брата Тома Пидкока, команда Q36.5 завершила комплектование состава на 2025 год

Photo (c) Q36.5 Pro Cycling Team

 

Таким образом, в составе команды Q36.5 в следующем сезоне будут выступать 25 велогонщиков.

 

В команду помимо Тома Пидкока и Джо Пидкока пришли

 

28-летний нидерландский велогонщик Милан Вадер (Milan Vader), перешедший из Visma Lease a Bike;

28-летний нидерландский велогонщик Шурд Бакс (Sjoerd Bax) из UAE Team Emirates;

32-летний латвийский велогонщик Эмильс Лиепиньш (Emīls Liepiņš) из dsm-firmenich PostNl;

27-летний бельгийский велогонщик Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke) из Lotto Dstny;

22-летний испанский велогонщик Энекоич Аспаррен (Enekoitz Azparren) из Euskaltel - Euskadi;

28-летний испанский велогонщик Давид Гонсалес (David González) из Caja Rural - Seguros RGA.

 

 

 

Вместе с Томом Пидкоком в команду Q36.5 из INEOS Grenadiers перешли его тренер Курт Богартс ( Kurt Bogaerts) и соньёр, специлист по питанию Ксения де Роозе (Xenia de Roose).

 

Курт Богартс возглавит отдел, отвечающий за технические аспекты выступлений (Head of Technical Performance), Ксения де Роозе войдёт в команду, отвечающую за питание и выступление гонщиков.

 

Курт Богартс уже познакомился с командой в тренировочном лагере в Испании: «Первые впечатления всегда важны, и в случае с Q36.5 Pro Cycling Team они были положительными. Очень приятно продолжить работать с Томом. Мы с Ксенией принимали участие в его карьере с 2018 года и вместе добились отличных результатов. В новой команде я с нетерпением жду продолжения этого пути. С нашими техническими партнёрами мы хотим играть важную роль в будущем велоспорта. Как гласит девиз команды: «Мы едем в будущее». Это проект даёт большие возможности для развития. Вместе с велогонщиками и персоналом мы собираемся провести яркий сезон 2025 года».

 

Дуг Райдер (Doug Ryder), глава команды Q36.5: «В конце года обычно оглядываются назад и подводят итоги, но я смотрю вперёд. А как иначе? Команда Q36.5 начинает новый грандиозный этап с новыми гонщиками и персоналом.

 

На прошлой неделе в Испании мы провели первый командный сбор. Было здорово, что мы, наконец, начали всерьёз готовиться к новому сезону. Сбор скорее был интеграционным, мы знакомились друг с другом, занимались планированием сезона.

 

С приходом Тома Пидкока амбиции команды, без сомнений, изменились. Но философия команды Ubuntu - я есть, потому что мы есть -  жива как никогда. Я очень горжусь командой и с большим воодушевлением смотрю в будущее».

 

 

Состав велокоманды Q36.5 на 2025 год

 

Enekoitz Azparren, (Испания)

Xabier Mikel Azparren, (Испания)

Matteo Badilatti, (Швейцария)

Sjoerd Bax, (Нидерланды)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Walter Calzoni, (Италия)

Marcel Camprubi Pijuan, (Испания)

Fabio Christen, (Швейцария)

David De La Cruz, (Испания)

Mark Donovan, (Великобритания)

Frederik Frison, (Бельгия)

David Gonzalez, (Испания)

Damien Howson, (Австралия)

Emils Liepins, (Латвия)

Kamil Malecki, (Польша)

Matteo Moschetti, (Италия)

Giacomo Nizzolo, (Италия)

Nicolo Parisini, (Италия)

Joseph Pidcock, (Великобритания)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Jannik Steimle, (Бельгия)

Rory Townsend, (Ирландия)

Milan Vader, (Нидерланды)

Harm Vanhoucke, (Бельгия)

Nickolas Zukowsky, (Канада)

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Теги к статье: Джо Пидкок Joe Pidcock Q36.5 Pro Cycling

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Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Надежда Албании вступления в Евросоюз через Джиро началась.
  • motte
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (4)
    motte-Фото

    Матье сегодня в этой дисциплине что тадей на шоссе.

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Freejazz
    Там, по моему впечатлению, были проблемы с Албанией, что затянуло окончательное решение.

    Италия вложилась в постройку миграционных лагерей в Албании, да и сама Италия сплошь завалена албанцами, всё взаимо связано.

  • Freejazz
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Freejazz-Фото
    Там, по моему впечатлению, были проблемы с Албанией, что затянуло окончательное решение.
  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (6)
    Pugachev-Фото
    Это они уже начали проходить в пятом классе... Ждать ответов на сложные вопросы тут нельзя... Мы в пятом ботанику только начали..)))) Я вот помню с пятого класса, что митохондрия - хранитель запаса энергии)))))))))) Поэтому и такое написал))))
  • Джамайка
    Вторая подряд победа Матье ван ... (1)
    Джамайка-Фото

    некоторые удивляются, что только 2 треинировки на кроссовом байке провел. зачем больше, если примерно 25 лет в кроссе? умение никуда не девается, "помнят руки-то...". А на фитнесс-тренировках, надо понимать, отрабатывает запрыгивание с места на тумбочку, готовится покорять маунтибайк? 



    В Хюлст, где был в прошлом году конфликт с болелами, в как бы родную Голландию не поехал. Боится biggrin? Организаторы пытались заполучить его, через подругу повлиять, не получилось. 

    В Дигеме переживают - никогда не пропускал, орги-то думали, что у них с этими бигами особая связь...

  • Lex1
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Lex1-Фото

    Странно конечно, что самый ранний гран-тур свой маршрут объявляет позднее всех...

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Мы в Италии конечно против таких вещей как старт и гонка за пределами Италии,это уже не круг по Италии,а круг по Европе и это не есть хорошо.Не имею ничего против других стран,но круг по Италии,это круг по Италии)

    Это чисто политический шаг, сегодня, нас, граждан ЕС не спрашивают, особенно в связи с новым составом руководства ЕС. 

    Ну а мы :

    Speriamo in un mondo migliore.

    От всего сердца:

    Buon Natale

  • Николай Н.
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (4)
    Николай Н.-Фото

    С появлением Ван дер Пула для остальных осталось только разыгрывать второе и третье место.

  • Николай Н.
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Что-то к Люсинде так и прилипнет быть всегда второй.

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