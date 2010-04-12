Велокоманда UAE Team Emirates с 2025 года меняет название на UAE Team Emirates XRG

Компания “XRG” — новый титульный соспонсор команды UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о приходе нового спонсора — компании “XRG”, с которой заключено 6-летнее партнёрское соглашение. Компания “XRG” становится сотитульным спонсором и официальным энергетическим партнёром UAE Team Emirates, таким образом, с сезона 2025 года команда будет называться UAE Team Emirates XRG.

Photo (c) UAE Team Emirates

“XRG” - это международная инвестиционная компания в области энергетики и химической промышленности, которая стремится ускорить трансформацию глобальных энергетических систем. Штаб-квартира “XRG” находится в Абу-Даби. “XRG” ориентируется на производство низкоуглеродной энергии и химикатов. Компания “XRG”, стоимость которой оценивается в более чем 80 миллиардов долларов, полностью принадлежит национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company/ ADNOC).

В портфель “XRG” входят доли в ведущих компаниях, которые удовлетворяют растущий мировой спрос на низкоуглеродную энергию и химические вещества, являющиеся важнейшими составными частями продуктов, необходимых для современной жизни.

“XRG” инвестирует во все звенья энергетической цепочки, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на более умную и чистую энергию, что делает её идеальным партнёром для продвижения обязательств UAE Team Emirates XRG в инициативе «Путь к Net Zero», которая предполагает оптимизацию логистики трансферов команды и внедрение энергоэффективных технологий и решений. Команда UAE Team Emirates XRG планирует достичь цели Net-Zero к концу 2030 года.

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды: «Мы рады представить наше новое название — UAE Team Emirates XRG. Партнёрство с “XRG” отражает наше стремление к достижению Net Zero к 2030 году, мы продолжим вдохновлять будущие поколения вести здоровый и активный образ жизни».

В начале сезона 2025 года UAE Team Emirates XRG, которая по итогам прошедшего сезона стала командой №1 в Мировом рейтинге UCI, представит обновлённый бренд в новом дизайне маек и экипировки команды.