“PostNL” — новый титульный соспонсор команды “dsm-firmenich” с 2024 года

Велокоманда dsm-firmenich становится “dsm-firmenich PostNL” c 2024 года и меняет цвета велоформы

Нидерландская велокоманда DSM - firmenich объявила о приходе ещё одного титульного спонсора - компании “PostNL”, контракт с которой подписан, по меньшей мере, на ближайшие три года. Таким образом, с 2024 года команда будет называться «dsm-firmenich PostNL». Компания “PostNL” будет поддерживать женскую, мужскую и развивающую команды.

Photo (c) Team dsm-firmenich

Изменится и велоформа команды. Две отличительных полосы, выражающих сущность команды (левая символизирует постоянное развитие каждого, правая - совершенствование окружающей среды). Знаменуя начало партнёрства с PostNL, полоски станут оранжевыми. Новый облик получат и велосипеды SCOTT, оснащённые Shimano.

Компания “PostNL” предоставляет услуги персональной надёжной доставку курьерами и продуманные логистические решения для каждого клиента. Кроме того, PostNL - один из разработчиков электронной коммерции в странах Бенилюкса. В Нидерландах компания PostNL доставляет почту уже 225 лет.

Генеральный менеджер команды dsm-firmenich Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink): «В нашу команду пришёл замечательный бренд PostNL. Вместе мы стремимся к успеху и построению здорового будущего и на велосипеде, и вне его. PostNL укрепит нашу команду в качестве партнёра по надёжным логистическим решениям. Вместе с dsm-firmenich компания PostNL обеспечит команде прочный фундамент для спортивного роста и возможности».

Генеральный директор PostNL Эрна Верхаген (Herna Verhagen): «Мы очень рады новому партнёрству. Мы всегда сотрудничаем, чтобы внести свой вклад в развитие общества, и через благотворительный фонд PostNL Bijzondere Momenten, а также как титульный партнёр команды dsm-firmenich PostNL. Велоспорт - прекрасный пример спорта, объединяющего людей, он заставляет общество двигаться. Эта молодая целеустремлённая команда растёт и принимает новые вызовы. Нас объединяет то, что мы каждый день отправляемся в путь, чтобы добиться наилучшего результата, будь то доставщик или профессиональный велосипедист. Вместе с командой мы хотим дарить людям запоминающиеся моменты от спортивных успехов до приветствия и боления за команду».

В 2024 году в dsm-firmenich PostNL будет выступать 10 новых гонщиков:

Варран Баргиль(Warren Barguil), перешедший из Arkea-Samsic, Патрик Эдди (Patrick Eddy), Энцо Лейнсе (Enzo Leijnse) и Франк ван ден Брук (Frank van den Broek) из Development Team DSM, Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) из Soudal Quick Step, Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize) и Тимо Роозен (Timo Roosen) из Jumbo-Visma, Эмилс Лиепиньш (Emīls Liepiņš) из Trek-Segafredo, Юлиус Ван Ден Берг (Julius van den Berg) из EF Education-EasyPost и Брам Велтен (Bram Welten) из Groupama-FDJ.