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“PostNL” — новый титульный соспонсор команды “dsm-firmenich” с 2024 года

Велокоманда dsm-firmenich становится “dsm-firmenich PostNL” c 2024 года и меняет цвета велоформы

 

 

Нидерландская велокоманда DSM - firmenich объявила о приходе ещё одного титульного  спонсора - компании “PostNL”,  контракт с которой подписан, по меньшей мере, на ближайшие три года. Таким образом, с 2024 года команда будет называться «dsm-firmenich PostNL». Компания “PostNL” будет поддерживать женскую, мужскую и развивающую команды.

 

 

Photo (c) Team dsm-firmenich

 

 

Изменится и велоформа команды. Две отличительных полосы, выражающих сущность команды  (левая символизирует постоянное развитие каждого, правая - совершенствование окружающей среды). Знаменуя начало партнёрства с PostNL, полоски станут оранжевыми. Новый облик получат и велосипеды SCOTT, оснащённые Shimano.

 

Компания “PostNL” предоставляет услуги персональной надёжной доставку курьерами и продуманные логистические решения для каждого клиента. Кроме того, PostNL - один из разработчиков электронной коммерции в странах Бенилюкса. В Нидерландах компания PostNL доставляет почту уже 225 лет.

 

Генеральный менеджер команды dsm-firmenich Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink): «В нашу команду пришёл замечательный бренд PostNL. Вместе мы стремимся к успеху и построению здорового будущего и на велосипеде, и вне его. PostNL укрепит нашу команду в качестве партнёра по надёжным логистическим решениям. Вместе с dsm-firmenich компания PostNL обеспечит команде прочный фундамент для спортивного роста и возможности».

 

Генеральный директор PostNL Эрна Верхаген (Herna Verhagen): «Мы очень рады новому партнёрству. Мы всегда сотрудничаем, чтобы внести свой вклад в развитие общества, и через благотворительный фонд PostNL Bijzondere Momenten, а также как титульный партнёр команды dsm-firmenich PostNL. Велоспорт - прекрасный пример спорта, объединяющего людей, он заставляет общество двигаться. Эта молодая целеустремлённая команда растёт и принимает новые вызовы. Нас объединяет то, что мы каждый день   отправляемся в путь, чтобы добиться наилучшего результата, будь то доставщик или профессиональный велосипедист. Вместе с командой мы хотим дарить людям запоминающиеся моменты от спортивных успехов до приветствия и боления за команду».

 

В 2024 году в dsm-firmenich PostNL будет выступать 10 новых гонщиков:

 

Варран Баргиль(Warren Barguil), перешедший из Arkea-Samsic, Патрик Эдди (Patrick Eddy), Энцо Лейнсе (Enzo Leijnse) и Франк ван ден Брук (Frank van den Broek) из Development Team DSM, Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) из Soudal Quick Step, Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize) и Тимо Роозен (Timo Roosen) из Jumbo-Visma,  Эмилс Лиепиньш (Emīls Liepiņš) из Trek-Segafredo, Юлиус Ван Ден Берг (Julius van den Berg) из EF Education-EasyPost и Брам Велтен (Bram Welten) из Groupama-FDJ.

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Теги к статье: dsm-firmenich PostNL

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:07 | Регистрация: 30.06.2017

    "US postal service," "EF Education Easy Post", ..."dsm-firmenich PostNL". ******Эти все почты что ли кокс перевозят, что такие богатые спонсировать велокоманды мирового уровня?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Kay82
    Йонас Вингегор нацелен на учас ... (2)
    Kay82-Фото
    Но главное так то что оставляет Погачара далеко на Туре. Ка бы там что не говорили , но Тур главное событие в году
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (103)
    Earl57-Фото
    И что? Ну ушел Эллингворт из Бахрейна, там стало хуже после его ухода?
    Почему люди считают, что если кто-то откуда-то уходит, то это плохо? Сколько разговоров было про уход Карапаса. Он показал что-то внятное после ухода из Инеоса, в EF его результаты стали лучше?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (103)
    s75-Фото

    Если верить тому, что пишут сегодня СМИ, Инеос покидают спортивные топ-менеджеры: уходит Эллингворт, в том же направлении могут последовать Брейлсфорд и Хэммонд.

  • error
    Йонас Вингегор нацелен на учас ... (2)
    error-Фото

    какой из Вини гонщик в сборную?... на лидера работать не умеет... не обладает ни одним качеством однодневщика...

    те же Скельмозе Педерсен Корт и то интересней бойцы...

  • Earl57
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (8)
    Earl57-Фото

    В итоге в UCI решили начать анализ участия гонщиков в соревнованиях по велокроссу, чтобы найти баланс между этапами Кубка мира и другими крупными гонками.

    Тем временем Пидкок сокращает свое участие в велокроссе в этом сезоне до минимума. Он выступит в нескольких гонках в рождественский период и всё на этом. На ЧМ точно не поедет. Начнет кроссовый сезон не раньше второй половины декабря.

     

    Кстати, там Юрий интересовался, чем закончится дисциплинарное разбирательство по поводу двух гонщиков Интермарше, обвиненных в расизме. Каждый из них должен заплатить штраф и пройти образовательные курсы. Сумма штрафа не называется в официальном заявлении UCI.

  • Astanaforever
    “PostNL” — новый титульный со ... (1)
    Astanaforever-Фото
    "US postal service," "EF Education Easy Post", ..."dsm-firmenich PostNL". ******Эти все почты что ли кокс перевозят, что такие богатые спонсировать велокоманды мирового уровня?
  • kabachok
    Тадей Погачар: «Надеюсь, мой с ... (7)
    kabachok-Фото
    100%
    у кончика пригорает не по-детски)))
  • Pugachev
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (8)
    Pugachev-Фото
    Так разве Саган еще и в кроссе участвует? Он вроде в МТБ собирается гонять... Я что-то немного запутался, видно...
  • cmap_nep
    Тадей Погачар: «Надеюсь, мой с ... (7)
    cmap_nep-Фото
    Мне одному видится, что это было интервью Победителя ТдФ-2024? Посмотрим в июле...
  • cmap_nep
    Ваут ван Арт назвал Джиро д’Ит ... (9)
    cmap_nep-Фото
    Спросите у Ламме Гудзака о бельгийской кухне и враз забудете о макаронах...

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