38-летний Алессандро Де Марки задумался о завершении карьеры в конце 2025 года

Алессандро Де Марки подумает о завершении карьеры во время сезона 2025 года

38-летний итальянский велогонщик команды Jayco AlUla Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) в 2025 году начнёт 15-й сезон в профессионалах. Специалист отрывов, победитель трёх этапов Вуэльты Испании, этапа Критериума Дофине, классик Tre Valli Varesine и Giro d’Emilia, этапа Тура Альп, участник 19 Гранд-туров, Алессандро Де Марки весной следующего года собирается объявить, продолжит ли карьеру или поставит точку в конце сезона 2025 , о чём рассказал в интервью изданию Bici.pro.

Алессандро Де Марки: «Хочу установить для себя крайний срок, а не доезжать до октября и объявлять, что завершаю карьеру. Если, как я себе представляю, я стартую на Джиро д’Италия, которая будет целью весны, то к тому моменту уже хочу знать, что поеду её, возможно, в последний раз. Если решу заканчивать, то объявлю об этом перед стартом Джиро. Думаю, так для меня будет лучше, чтобы прочувствовать всё в полной мере.

О завершении карьеры меня заставила задуматься серия деталей. Не хочу принимать решение сейчас, в разгар зимы, вдали от команды и гонок. Так что, возможно, пока это только моё предположение. Я задаюсь вопросом и пытаюсь найти на него ответ. Если бы я слушал только сердце или только разум, то гонялся бы вечно. Но есть сигналы, которые посылает тело. Можно удерживать себя до какого-то момента, но время вспять не повернуть. Мои двадцать лет уже не вернутся.

Наверное, меня беспокоит то, что я не готов или не способен поменять свою роль. Только когда это признаешь, сможешь не доводить себя до изнеможения. И это ещё один пункт, который для меня очень важен. Не хотел бы продолжать выступать только потому, что нашёл контракт, а потом закончить ещё через год. К счастью, мне есть с кем обсудить этот вопрос. Надо оценить все за и против, и принять решение».