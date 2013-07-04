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Велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale представила состав на 2024 год

“Decathlon AG2R La Mondiale” — новое название команды AG2R Citroen с 2024 года

 

 

Французская компания “Decathlon”, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, стала титульным спонсором велокоманды AG2R La Mondiale, заменив уходящего спонсора, компанию “Citroen”. Таким образом, с 1 января 2024 года французская велокоманда Мирового тура будет называться Decathlon AG2R La Mondiale.

 

Компания “AG2R La Mondiale” является партнёром команды с 1997 года, и её акционером с июня 2022. Новое партнёрство с компанией “Decathlon” даёт велогонщикам возможность рассчитывать на опыт и ноу-хау бренда шоссейных велосипедов компании  -  “Van Rysel”, который также обеспечит команду шлемами и очками.

 

Велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale представила состав на 2024 год

 

Велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale представила состав на 2024 год

Photo (c) Decathlon AG2R La Mondiale

 

 

На презентации команды Decathlon AG2R La Mondiale была представлена и новая велоформа команды - в бело-голубых цветах. Велошорты производителя Rosti будут чёрного, а не привычного для этой команды коричневого цвета.

 

В 2024 году в составе команды Decathlon AG2R La Mondiale будут выступать 28 велогонщиков, среди которых шестеро новых - 29-летний Бруно Армираль (Bruno Armirail), который перешёл из команды Groupama-FDJ, 33-летний Сэм Беннетт (Sam Bennett) из Bora-hansgrohe, Дрис Де Бондт из Alpecin-Deceuninck, Виктор Лафей из Cofidis, Сандер Де Пестель из Flanders - Baloise и Джанлука Поллефлит из Lotto Dstny Development.

 

Генеральный менеджер команды Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) обозначил цели на 2024 год:

 

«За последние пять лет мы выигрывали этапы Тур де Франс, поэтому хотим снова одерживать такие победы, но также нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Феликс Галль в прошедшем сезоне финишировал на Тур де Франс 8-м, так почему бы нам в следующем году не занять место в топ-5? За последние годы мы занимали второе место на Париж-Рубэ, второе на Льеж-Бастонь-Льеж, были высоко на Туре Фландрии. С этой командой мы можем занимать высокие места на пяти крупнейших велогонках. Мы также возлагаем большие надежды на молодое поколение».

 

Состав велокоманды Decathlon AG2R La Mondiale на 2024 год:

 

Bruno Armirail (Франция), 29 лет

Sam Bennett (Ирландия), 33 года

Clément Berthet (Франция), 26 лет,

Franck Bonnamour (Франция), 28 лет

Geoffrey Bouchard (Франция), 31 год

Benoît Cosnefroy (Франция), 28 лет

Dries De Bondt (Бельгия), 32 года

Sander De Pestel (Бельгия), 25 лет

Stan Dewulf (Бельгия), 25 лет

Felix Gall (Австрия), 25 лет

Pierre Gautherat (Франция), 20 лет

Dorian Godon (Франция), 27 лет

Jaakko Hänninen (Финляндия), 26 лет

Jordan Labrosse (Франция), 21 год

Victor Lafay (Франция), 27 лет

Paul Lapeira (Франция), 23 года

Oliver Naesen (Бельгия), 33 года

Ben O’Connor (Австралия), 28 лет

Aurélien Paret-Peintre (Франция), 27 лет

Valentin Paret-Peintre (Франция), 22 года

Nans Peters (Франция), 29 лет

Gianluca Pollefliet (Бельгия), 21 год

Nicolas Prodhomme (Франция), 26 лет

Valentin Retailleau (Франция), 23 года

Damien Touzé (Франция), 27 лет

Bastien Tronchon (Франция), 21 год

Andrea Vendrame (Италия), 29 лет

Lawrence Warbasse (США), 33 года

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Теги к статье: Decathlon AG2R La Mondiale

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.07.2013

    Ситроен накатался, наконец )

    Так, из рубрики "интересно что":


    Леви Ситрун, отец Андре Густава Ситроена, основателя компании "Ситроен", родился в городе Одесса. И имел, на самом деле, фамилию Цитрон, которая, пройдя через два языка (голландский и французский), и послужила основанием названию брэнда "Ситроен". 

    Так что, если у нас тут есть одесситы, они могут заполучить очередной повод гордиться своим городом )

    1. Имя: VIKtor

      EL-Fenomeno

      Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.01.2015

      Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

      По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??

      NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 01:33 | Регистрация: 4.07.2013

        А мне еще нравится, как произносят французы фамилию уважаемого мной швейцарского гонщика:
        Дидьё Кюшш. ))

  2. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 05:37 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Судя по всему это Ашан-байк :-)

  3. Имя: Алексей

    asofonov

    Сегодня, 12:03 | Регистрация: 26.06.2021

    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Это шоссейные велосипеды от Декатлона, бюджетные карбоновые были неплохим предложением, когда у нас был Декатлон. Что там в дорогом сегменте хз

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • asofonov
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    asofonov-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Это шоссейные велосипеды от Декатлона, бюджетные карбоновые были неплохим предложением, когда у нас был Декатлон. Что там в дорогом сегменте хз
  • uran
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: error
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
    Простите, не знал, что у Вас есть прямая связь с командным штабом.
  • error
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    error-Фото
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
  • Виктор Сироткин
    Петер Саган выиграл критериум ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    Петя Цыган по родным закоулкам сохранил достаточно сил на финишный рывок в последней для себя шоссейной гонке с коллегами из топ-пелотона.

  • error
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    error-Фото

    Почему то не сомневался в его переходе именно в INEOS.

  • Shalam s Urala
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    у меня есть желтая майка лицензионная с этого тура. Састре Эванс и Шлек-всегда со мной

    у меня есть книга Армстронга "моё возвращение к жизни", там автограф Састре, автора книги, Леви Лифаймера, Ольги Слюсаревой, Владимира Каминского, Бьярне Рийса, Оскара Фрейре, Йохана Брюнеля, Роберта Гесинка

    правда собирал автографы не я, а приятель, в Мск и на туре калифорнии

    Цитата: Геродот
    повеселил факт отказа Састре от трансфузии

    гипотетически он мог отвергать трансфузию, предпочитая микро-эпо-дозинг )

  • sashaney
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (8)
    sashaney-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Опять Понабежали новые желающие с мешком денег ))
    Что-то есть в этом неестественное )


    Посмотрите на их цены на лизинг. Кажется каждый, кто воспользуется из услугами, оплатит один из контрактов в команде.
  • s75
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    s75-Фото

    Обычный дежурный чуть слащавый пресс-релиз. Ну были кумирами и ЭБХ, и Скай, и не у него одного. Точно так же, как сейчас "все" мечтают о JV. Что на самом деле интересно? Цели - Олимпиада, помогать новой команде и ни слова о цели стать генеральщиком. Чьи ещё цитаты в пресс-релизе? обычно мы видели мнение Родни (в первую очередь) или Сэра Дэйва, как руководителей команды. Мнение о новичке Хэммонда, как руководителя спортдиректората. Смотрим на имена в этом сообщении для прессы: Аллерт и Каммингс. Это интересно. В свое время Аллерт пришел из Бахрейна "маклареновских" времен вместе с Эллингвортом.

    Добрые языки пишут, что "на долгой паузе" сбили первоначальный "ценник" за гонщика в 1,5 М в год, ну, не знаю.

    Астанафоревер, у вас заело пластинку про "самую богатую", (к счастью) уже давно есть богаче, упражняйтесь на них?..

  • sashaney
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    sashaney-Фото
    Ну про какую школу можно говорить, если команде нет и 20 лет? Пообещали генерал, а то в Инеосе проблема дать генерала на один из трёх ГТ, зряплату и стало всё команда - мечта детства. А то пчёлы были не школа? Вон Рогла только перешёл, а из команды кухни - сантехники уже слышно как он нас научил и поменялось отношение к делу. Бла бла бла.
  • sashaney
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Судя по всему это Ашан-байк :-)

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