Велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale представила состав на 2024 год

“Decathlon AG2R La Mondiale” — новое название команды AG2R Citroen с 2024 года

Французская компания “Decathlon”, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, стала титульным спонсором велокоманды AG2R La Mondiale, заменив уходящего спонсора, компанию “Citroen”. Таким образом, с 1 января 2024 года французская велокоманда Мирового тура будет называться Decathlon AG2R La Mondiale.

Компания “AG2R La Mondiale” является партнёром команды с 1997 года, и её акционером с июня 2022. Новое партнёрство с компанией “Decathlon” даёт велогонщикам возможность рассчитывать на опыт и ноу-хау бренда шоссейных велосипедов компании - “Van Rysel”, который также обеспечит команду шлемами и очками.

Photo (c) Decathlon AG2R La Mondiale

На презентации команды Decathlon AG2R La Mondiale была представлена и новая велоформа команды - в бело-голубых цветах. Велошорты производителя Rosti будут чёрного, а не привычного для этой команды коричневого цвета.

В 2024 году в составе команды Decathlon AG2R La Mondiale будут выступать 28 велогонщиков, среди которых шестеро новых - 29-летний Бруно Армираль (Bruno Armirail), который перешёл из команды Groupama-FDJ, 33-летний Сэм Беннетт (Sam Bennett) из Bora-hansgrohe, Дрис Де Бондт из Alpecin-Deceuninck, Виктор Лафей из Cofidis, Сандер Де Пестель из Flanders - Baloise и Джанлука Поллефлит из Lotto Dstny Development.

Генеральный менеджер команды Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) обозначил цели на 2024 год:

«За последние пять лет мы выигрывали этапы Тур де Франс, поэтому хотим снова одерживать такие победы, но также нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Феликс Галль в прошедшем сезоне финишировал на Тур де Франс 8-м, так почему бы нам в следующем году не занять место в топ-5? За последние годы мы занимали второе место на Париж-Рубэ, второе на Льеж-Бастонь-Льеж, были высоко на Туре Фландрии. С этой командой мы можем занимать высокие места на пяти крупнейших велогонках. Мы также возлагаем большие надежды на молодое поколение».

Состав велокоманды Decathlon AG2R La Mondiale на 2024 год:

Bruno Armirail (Франция), 29 лет

Sam Bennett (Ирландия), 33 года

Clément Berthet (Франция), 26 лет,

Franck Bonnamour (Франция), 28 лет

Geoffrey Bouchard (Франция), 31 год

Benoît Cosnefroy (Франция), 28 лет

Dries De Bondt (Бельгия), 32 года

Sander De Pestel (Бельгия), 25 лет

Stan Dewulf (Бельгия), 25 лет

Felix Gall (Австрия), 25 лет

Pierre Gautherat (Франция), 20 лет

Dorian Godon (Франция), 27 лет

Jaakko Hänninen (Финляндия), 26 лет

Jordan Labrosse (Франция), 21 год

Victor Lafay (Франция), 27 лет

Paul Lapeira (Франция), 23 года

Oliver Naesen (Бельгия), 33 года

Ben O’Connor (Австралия), 28 лет

Aurélien Paret-Peintre (Франция), 27 лет

Valentin Paret-Peintre (Франция), 22 года

Nans Peters (Франция), 29 лет

Gianluca Pollefliet (Бельгия), 21 год

Nicolas Prodhomme (Франция), 26 лет

Valentin Retailleau (Франция), 23 года

Damien Touzé (Франция), 27 лет

Bastien Tronchon (Франция), 21 год

Andrea Vendrame (Италия), 29 лет

Lawrence Warbasse (США), 33 года