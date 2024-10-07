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Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон из-за болей в спине

Маттиас Скельмосе вынужден отказаться от участия в классике Ломбардия из-за болей в спине

 

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

 

 

Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон 2024 года, отказавшись от участия в классике-Монументе Ломбардия. 24-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek почувствовал сильную боль в спине перед групповой гонкой Чемпионата мира-2024 в Цюрихе, но, несмотря на это, стартовал в соревновании. Он сошёл с гонки через 60 км после старта, но в его календаре оставался старт на классике Монументе Ломбардия-2024. Однако от финальной гонки сезона Маттиасу Скельмосе пришлось отказаться, так как обследование выявило у него две грыжи межпозвоночного диска.

 

Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон из-за болей в спине

 

Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон из-за болей в спине

 

 

Маттиас Скельмосе написал в соцсетях: «Я с нетерпением ждал последней части сезона с несколькими большими гонками, но внезапная и сильная боль в спине, которая появилась утром перед чемпионатом мира, поставила точку в моём сезоне. После тщательного обследования спины и магнитно-резонансной томографии мне поставили диагноз «две грыжи межпозвоночных дисков». По этой причине я вынужден завершить сезон.

 

 Не делаю секрета из того, что я огорчился из-за того, что вот так закончился мой сезон. Но, к сожалению, травмы - это часть велоспорта. Теперь дам телу отдохнуть, чтобы в следующем сезоне вернуться и стать ещё сильнее».  

 

В этом сезоне Маттиас Скельмосе одержал победу на этапе Париж-Ницца-2024, стал чемпионом Дании в разделке, выиграл белую майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2024, а также стал призёром Тура Швейцарии.

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Теги к статье: Маттиас Скельмосе Mattias Skjelmose Lidl-Trek

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Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (1)
    MVDP-Фото

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

  • Shalam s Urala
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (89)
    Shalam s Urala-Фото

    стараюсь придерживаться простого принципа: не пойман - не вор. пусть это сейчас и оооч непросто )

    но всем, кто тут набрасывает, хочется показать как это делать боле-мене обстоятельно ))

    Использует ли Погачар какой-либо механический допинг?

  • GAN
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    GAN-Фото
    У Полин Феран-Прево ещё три ЧМ за один год - шоссе, мтб и кросс.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (13)
    Владимир__BLR-Фото
    Не все деньгами измеряется...
    Возможно, меньше разъездов и больше времени на семью будет
  • EL-Fenomeno
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как там у Круга "а я пятую врубил.." МВДП втопил в лесу свою "5-ю передачу" и отцепил последнего кто за ним держался. ТАЛАНТище и СИЛищА !!

    Цитата: MVDP
    Три ЧМ есть, еще МТБ бы взять.

    Не стареющая Мариша Вос (или Фос) взяв чемпионство 2024 на грэвеле как раз имеет уже 4 титула ЧМ в 4-х разных дисциплинах, так сказать. Только вместо МТБ у неё там трек в коллекции.

  • EL-Fenomeno
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличная как всегда классика под занавес сезона, а тут ещё и ПОГОДкА - дополнительный соперник для всех и вся.

    Цитата: lazhu
    Финиш на фото прям как будто это Рубе

    2021 года добавлю...или как на Страде Бьянке 2018г. Да не только под финиш, поэтому все кто доехал БОЛЬШИЕ молодцы!

    Цитата: Николай Н.
    Погодка в этот раз выдалась отменная, хоть и грязные все были, зато не наглотались пыли, как всегда было на этой гонки.

  • Стриж
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    Стриж-Фото
    А где Мадс Педерсен? Под него же трасса Концовка сезона вообще не его вышла
  • Стриж
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (2)
    Стриж-Фото
    А все, визжали про Висму в пришли году Сейчас это просто плевок со стороны арабов Пора им ценник понижать гонцам - пришли к нам- у нас выигрывают все - зп ниже :) P.S. Без связи был 7дней - смотрю Кочегар уже маечку свою обновил? Тьфу …..
  • Стриж
    Первая победа Тадея Погачара в ... (8)
    Стриж-Фото
    Цитата: sashaney
    Если только развенчание кумира не произойдёт раньше.
    Согласен, все имеет конечную цель и цену.
  • sashaney
    UAE Team Emirates поставили ре ... (20)
    sashaney-Фото
    Если нельзя, но очень хочется, то можно :-)

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