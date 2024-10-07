Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон из-за болей в спине

Маттиас Скельмосе вынужден отказаться от участия в классике Ломбардия из-за болей в спине

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Маттиас Скельмосе досрочно завершил сезон 2024 года, отказавшись от участия в классике-Монументе Ломбардия. 24-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek почувствовал сильную боль в спине перед групповой гонкой Чемпионата мира-2024 в Цюрихе, но, несмотря на это, стартовал в соревновании. Он сошёл с гонки через 60 км после старта, но в его календаре оставался старт на классике Монументе Ломбардия-2024. Однако от финальной гонки сезона Маттиасу Скельмосе пришлось отказаться, так как обследование выявило у него две грыжи межпозвоночного диска.

Маттиас Скельмосе написал в соцсетях: «Я с нетерпением ждал последней части сезона с несколькими большими гонками, но внезапная и сильная боль в спине, которая появилась утром перед чемпионатом мира, поставила точку в моём сезоне. После тщательного обследования спины и магнитно-резонансной томографии мне поставили диагноз «две грыжи межпозвоночных дисков». По этой причине я вынужден завершить сезон.

Не делаю секрета из того, что я огорчился из-за того, что вот так закончился мой сезон. Но, к сожалению, травмы - это часть велоспорта. Теперь дам телу отдохнуть, чтобы в следующем сезоне вернуться и стать ещё сильнее».

В этом сезоне Маттиас Скельмосе одержал победу на этапе Париж-Ницца-2024, стал чемпионом Дании в разделке, выиграл белую майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2024, а также стал призёром Тура Швейцарии.