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Бен О’ Коннор — серебряный призёр групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

Бен О’Коннор: «В выборе идеального момента для атаки практикуюсь всю карьеру»

 

 

Бен О’ Коннор — серебряный призёр групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

 

 

Бен О’Коннор продолжил яркий сезон, в котором впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура - на вторую ступень Вуэльты Испании-2024. В групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту-2024 в Цюрихе 28-летний велогонщик принёс Австралии серебряную медаль.

 

Сборная Австралии делала ставку на Майкла Мэттьюса, но он падал в начале гонки, а потом сошёл. Джей Вайн атаковал за 127 км до финиша и уехал в отрыв дня, который через 30 км проехал Тадей Погачар.

 

Бен О’Коннор получил свобода действий, выдержал многочисленные атаки и остался в группе, которая в итоге разыграла второе и третье места подиума.  Пока его соперники, осознавшие, что Тадея Погачара (Словения) уже не догнать, переглядывались, Бен О’Коннор атаковал и пересёк финиш вторым, через 34 секунды после победителя. Лишь через 24 секунды после финиша Бена О’Коннора был разыгран спринт за третье место, который выиграл Матье ван дер Пул (Нидерланды).

 

После финиша Бен О’Коннор отметил, что всю свою карьеру старается выбирать идеальный момент для атаки.

 

Бен О’ Коннор — серебряный призёр групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

Бен О’ Коннор — серебряный призёр групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

 

 

Бен О’Коннор: «Товарищество - одна из лучших черт сборной. Перед гонкой мы много обсуждали гонку. На этой гонке нет места эго, мы все добивались в карьере результатов, все понимаем, в какой форме находимся, в чём наши сильные стороны, как их использовать в гонке. Ребята меня убеждали, что я в хорошей форме, хотя сам я на старте этого не чувствовал.

 

Я так атаковал всю карьеру, это был идеальный момент. Я очень и очень много раз атаковал в начале, чтобы закрыть просвет и таким образом выйти вперёд. Хуже всего было, когда Ремко и Мас попробовали обойти Марка Хирши.

 

Мне было ужасно тяжело, но я выдержал, так у меня остался шанс. Я нашёл отличный момент. А когда у тебя появляется такая возможность, её надо использовать. На подиуме я оказался в хорошей компании. В этом году я хорошо выступал в гонках, этот подиум - достойный результат, которым очень горжусь. Я очень счастлив. Радужная майка у Тадея, но второе место в однодневной гонке мирового уровня - значимый результат».

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Теги к статье: Бен О'Коннор Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Jayco AlUla Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 07:47 | Регистрация: 8.07.2017

    Теперь всем понятно - какого лютого, страшного соперника обошёл на Вуэльте П. Роглич

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Бен О’ Коннор — серебряный при ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Теперь всем понятно - какого лютого, страшного соперника обошёл на Вуэльте П. Роглич

  • kabachok
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (15)
    kabachok-Фото
    ещё у одного фляга засвистела на почве "бензина".
    велоспорта страшная вещь, оказывается)))
  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (131)
    kabachok-Фото
    "такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать...даже"(с)
  • RVL
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    RVL-Фото

    На самом деле, вот оценка , тому что сделал тадей 

     

  • RVL
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    RVL-Фото
    И чтоб спалили потом на редисе?
    Продумал все))
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — чемпион мира-2 ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, против лома нет прийома © как бы не старались все остальные. Может в 2025 году кто то и сможет навязать настоящую борьбу Кочегару на больших гонках/этапах, а пока один "КАННИБАЛизм" где участвует Тадей. В этом плане женская групповая гонка на ЧМ была поИнтересней.
    Хочется отметить австралийца Бена О'Коннора, который в правильное время спуртанул (за кадром) и взял серебро, а также Т.Скуинша, который хоть и 4-й, но своим старанием и напором в гонке заслужил на медаль, вырвать, правда, бронзовый финиш у МВДП на ЧМ ну не реально (было).

  • RVL
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (15)
    RVL-Фото
    Это нечто.
    Я такого спектакля никогда видел )))
  • M-07
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (15)
    M-07-Фото
    То,ч то в других видах спорта выявляют меньше случаев, не значит, что там их меньше. Просто заказ на сам вид спорта тоже есть.
    В том же футболе мерзости не меньше, там даже судьи чуть ли не в каждом матче чудят и с видеоповторами и на локальных, и на международных соревнованиях. Явно не до такой степени они слепые. И это только то, что на виду.
  • motte
    Тадей Погачар — чемпион мира-2 ... (10)
    motte-Фото

    Где-то написано:

     Эдди Меркс поделился мнением о Тадее Погачаре в свежем интервью для L'Equipe: 

     "Очевидно, что он выше меня (по уровню). В глубине души я уже так думал после того, что он сделал на Tour de France 2024. Теперь (после чемпионата мира) сомнений в этом уже нет".



    Эдди Меркс в интервью L'Equipe о Тадее Погакаре после чемпионата мира:

    „Очевидно, что сейчас он выше меня. В глубине души я уже думал об этом, когда увидел, что он сделал на ”Тур де Франс" в этом году, но сегодня сомнений больше нет".

    „Он, без сомнения, сильнейший в своем поколении. Чтобы произвести на меня впечатление, требуется многое, но ему это удалось. Я думал, что он может стать чемпионом мира, но я и представить себе не мог, что это произойдет вот так. Он действительно величайший”.

    „То, что он сделал, невероятно, я не могу подобрать слов. Этому парню нет равных. Когда он атаковал, я испугался за него. Я подумал, что он ушел слишком рано. Обычно невозможно победить на дистанции 100 км, но ему это удалось.”

  • M-07
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    M-07-Фото

    Мог же догнать, но осторожничал и боялся соперников привезти.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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