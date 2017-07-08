Бен О’ Коннор — серебряный призёр групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

Бен О’Коннор: «В выборе идеального момента для атаки практикуюсь всю карьеру»

Бен О’Коннор продолжил яркий сезон, в котором впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура - на вторую ступень Вуэльты Испании-2024. В групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту-2024 в Цюрихе 28-летний велогонщик принёс Австралии серебряную медаль.

Сборная Австралии делала ставку на Майкла Мэттьюса, но он падал в начале гонки, а потом сошёл. Джей Вайн атаковал за 127 км до финиша и уехал в отрыв дня, который через 30 км проехал Тадей Погачар.

Бен О’Коннор получил свобода действий, выдержал многочисленные атаки и остался в группе, которая в итоге разыграла второе и третье места подиума. Пока его соперники, осознавшие, что Тадея Погачара (Словения) уже не догнать, переглядывались, Бен О’Коннор атаковал и пересёк финиш вторым, через 34 секунды после победителя. Лишь через 24 секунды после финиша Бена О’Коннора был разыгран спринт за третье место, который выиграл Матье ван дер Пул (Нидерланды).

После финиша Бен О’Коннор отметил, что всю свою карьеру старается выбирать идеальный момент для атаки.

Бен О’Коннор: «Товарищество - одна из лучших черт сборной. Перед гонкой мы много обсуждали гонку. На этой гонке нет места эго, мы все добивались в карьере результатов, все понимаем, в какой форме находимся, в чём наши сильные стороны, как их использовать в гонке. Ребята меня убеждали, что я в хорошей форме, хотя сам я на старте этого не чувствовал.

Я так атаковал всю карьеру, это был идеальный момент. Я очень и очень много раз атаковал в начале, чтобы закрыть просвет и таким образом выйти вперёд. Хуже всего было, когда Ремко и Мас попробовали обойти Марка Хирши.

Мне было ужасно тяжело, но я выдержал, так у меня остался шанс. Я нашёл отличный момент. А когда у тебя появляется такая возможность, её надо использовать. На подиуме я оказался в хорошей компании. В этом году я хорошо выступал в гонках, этот подиум - достойный результат, которым очень горжусь. Я очень счастлив. Радужная майка у Тадея, но второе место в однодневной гонке мирового уровня - значимый результат».