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Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

Лоренцо Финн из сольного отрыва выиграл групповую гонку среди юниоров на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе  

 

 

17-летний Лоренцо Финн (Lorenzo Finn), итальянский велогонщик из команды GRENKE - Auto Eder, (развивающей андеровской команды Red Bull Bora-hansgrohe) завоевал золотую медаль в групповой гонке среди юниоров на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе, одержав победу из сольного отрыва.

 

Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

 

 

Действующий чемпион Италии в групповой и индивидуальной гонках среди юниоров, Лоренцо Финн атаковал за 60 км до финиша. Через 10 км он опережал на 15 секунд ближайших преследователей - британского гонщика Себастьяна Гриндли (Sebastian Grindley), нидерландского гонщика Сенну Ремейна (Senna Remijn), датского гонщика Альберто Витена Филипсена, французского гонщика, недавно ставшего чемпионом мира-2024 в разделке среди юниоров Поля Сексаса (Paul Seixas) и испанского гонщика Гектора Альвареса (Héctor Álvarez).

 

За 38 км до финиша Альберт Филипсен, Гектор Альварес догнали Лоренцо Финна, затем к ним переложился Себастьян Гриндли. А позади Сенна Ремейн старался закрыть просвет до группы лидеров. Но сначала Себастьян Гриндли, затем Гектор Альварес не выдержали темпа и начали отставать от Лоренцо Финна. Альберто Филипсен упал на мокром спуске и выбыл из борьбы, а Лоренцо Финн ещё раз атаковал и снова уехал от соперников в одиночку. Себастьян Гриндли стал его ближайшим преследователем, в то время как  Гектора Альвареса  обошла группа гонщиков, разыгравших в спринте бронзовую медаль.

 

У Лоренцо Финна было достаточно времени для празднования победы - он опередил ставшего серебряным призёром Себастьяна Гриндли на 2 минуты 5 секунд. Спринт из группы выиграл Сенна Ремейн, опередив на считанные сантиметры немецкого гонщика Пауля Фицке (Paul Fietzke), который также является воспитанником команды GRENKE - Auto Eder, (развивающей андеровской команды Red Bull Bora-hansgrohe). В прошлом году Фицке был серебряным призёром чемпионата мира.

 

А для Лоренцо Финна победа стала завершением чрезвычайно успешного сезона - помимо того, что он стал абсолютным чемпионом Италии среди юниоров, он выиграл генеральную классификацию и этап бельгийской многодневной гонки Aubel-Thimister-Stavelot, этап гонки Giro della Lunigiana, где занял второе место в общем зачёте.

 

Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

Лоренцо Финн — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди юниоров

 

 

Лоренцо Финн: «Честно говоря, я до сих пор не до конца осознал, что произошло сегодня. Это похоже на сон. Думаю, нога у меня шла как никогда прежде. Когда я атаковал соло за 60 км до финиша, мелькнула мысль, что поехал рановато. Но когда сработала моя вторая атака, увидел, что у меня есть реальный шанс. Обычно я не люблю гоняться под дождём, но сегодня всё сложилось как надо. Теперь буду наслаждаться этим моментом».

 

Кристиан Шрот (Christian Schrot), спортивный директор команды GRENKE - Auto Eder: «Лоренцо невероятно сильно провёл гонку. Уже в самом начале было видно, что он сильнейший в пелотоне. Несмотря на атаки соперников, он не терял спокойствия и выбрал для своей атаки правильный момент. Абсолютно заслуженная победа. А попадание в десятку сильнейших Пауля и Теодора (Theodor August Clemmensen - ещё один воспитанник команды GRENKE - Auto Eder, занявший 9-е место)  - вишенка на торте уже очень успешного сезона и ещё одно доказательство нашей отличной программы развития талантов. Поздравляю всю команду».

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Теги к статье: Лоренцо Финн Lorenzo Finn Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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