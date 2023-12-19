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Лоренцо Милези и команда DSM-firmenich расторгли контракт по взаимному согласию

21-летний Лоренцо Милези покидает команду DSM firmenich после года работы

 

Лоренцо Милези и команда DSM-firmenich расторгли контракт по взаимному согласию

 

 

21-летний итальянский велогонщик Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi), воспитанник континентальной команды DSM, в 2023 году начал профессиональную карьеру в команде DSM-firmenich. В первом сезоне в профессионалах Милези стал чемпионом мира в разделке среди андеров и примерил красную майку лидера Вуэльты Испании-2024 после того, как команда DSM firmenich одержала победу в открывшей испанский Гранд-тур командной гонке на время.

 

DSM firmenich и Лоренцо Милези решили расторгнуть контракт по взаимному согласию, так как итальянского гонщика очень хотела видеть а 2024 году и далее в своих рядах другая команда. Ожидается, что Милези подпишет контракт с велокомандой Movistar, о чём будет объявлено позднее.

 

Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды DSM firmenich: «Лоренцо - хороший гонщик, мы с ним прекрасно сработались, через многое прошли вместе, поэтому мы были бы рады, если бы наше с Лоренцо сотрудничество продолжалось. Но к нам обратилась другая команда, заинтересованная в гонщики с такими способностями, как у него.

 

Мы обсудили эту ситуацию с Лоренцо. Он был готов рассмотреть возможность перехода. Затем мы начали обсуждение деталей с его новой командой, после чего все стороны, открыто общаясь друг с другом, без проблем пришли к согласию. В итоге состоится хрестоматийный трансфер. Мы с теплотой вспоминаем нашу работу с Лоренцо, желаем ему в следующем сезоне и в последующие годы всего наилучшего.

 

Наша команда довольна направлением, в котором мы двигаемся в 2024 год и далее, теми возможностями, которые нам даёт дополнительное место в команде на 2025 год, благодаря которому мы сможем усилить наш состав».

 

Лоренцо Милези: «Для меня это были отличные годы с великолепной командой, персоналом, товарищами. В DSM firmenich я получил возможность начать профессиональную карьеру. Было бы прекрасно отработать контракт полностью, но когда появился шанс перейти в другую команду, все заинтересованные стороны успешно провели переговоры и пришли к устраивавшему всех соглашению. С нетерпением жду будущего этапа карьеры, желаю всем в команде DSM firmenich всего наилучшего».

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Теги к статье: Лоренцо Милези Lorenzo Milesi DSM firmenich

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Комментарии

  • rude_rider
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    rude_rider-Фото

    поехать на  тур с джиро в кармане это цель 

    ехать на тур после проигранной гонки самоубийство..ибо опять начнет дергать атаковать доказывать и возьмут тепленьким 

     

    думаю цель джиро это намбер 1..а потом посмотрят могут и на вуелту.. на туре и так перебор лейтенантов получается 

  • Esperus2006
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.
    Зато благодаря гонщикам Кометы хоть иногда казалось, что кто-то из Астаны есть в первой группе
  • VeloVelo
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Картинка красивая. Но, можно фото не на темном фоне?
    Ночных гонок, вроде, пока еще нет. Всё познается при белом свете ) 

  • VeloVelo
    Йохан Брюнель о контракте Киан ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Слава, ну спросили, ну сказал )

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    VeloVelo-Фото

    старт-шоссе 82

    Алишер, вот я тоже так думаю. Пришла пора уже взять Джиро и Вуэльту. 
    А потом уже и к Туру вернуться.

    Вполне правильный срок (возраст) для этого выбрал Тадей, мне кажется.

    Очень удачный момент.

    Мыслит, так сказать, стратегически! Молодец )



    Ну и, если Джиро не получится взять, вариант №2 - сойти или докатить, чтоб понять (для будущей победы) насколько там всё тяжко, и вернуться свежим на Тур для сражения с лучшими. 

  • Velolife
    Том Пидкок выиграл этап Кубка ... (2)
    Velolife-Фото
    Итак, все 3 монстра Cyclocross/а открыли сезон. По 10-бальной оценке у Tom/а Pidcock/а 19 баллов (1+2 места), у Mathieu van der Poel/а и Wout/а van Aert/а – по 10. Однако WVA в Эссене привёз на финише второму – Jens/у Adams/у 1:36. Больше чем MVDP тому же TP, и тот же TP в Namur/е на Кубке Pim/у Ronhaar/у. 1-я же очная битва MVDP с WVA произойдёт скоро – 22.12. Но не на Кубке, а на Exact/е. А на следующей день вся троица встретится в Антверпене на Кубке. Вот будет зрелище! Нельзя не упомянуть Lucind/у Brand. Она продолжает удивлять своим бойцовскимо характером. Как в общем-то и Fem van Empel, которая несмотря на травму, полученную на горных сборах, смогла выиграть в Herentals. Поэтому остаётся пожелать всем удачи! А именно меньше травм, в том числе и на горных сборах.
  • motte
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    motte-Фото

    Кайф, вот просто кайф для нас!

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тадей в 2024-м поставил для себя все главные вело-мейджеры сезона, добавив МСР, ЛБЛ и конечно же любимую Ломбардию - СМЕЛО, но осилит ли !? Тем более что наверняка захочет Джиро + Тур проехать только на вИсокий результат (как минимум подиум сям и там), а опосля сразу же после ТдФ и Олимпиада...без допинга не обойтись (простите, это уже шутка)

  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар: Джиро д’Италия, ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вычеркнуть из этого списка тур де Франс, гранд-при Квебека и Монреаля, и включить Вуэльту ... кому что.

    По моему выиграть связку Джиро + Вуэльта для Тадея гораздо реальней

  • Геродот
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (22)
    Геродот-Фото

    Сдал ТДФ без боя.Решение вполне здравое,ибо с нынешним подходом к гонкам Погачар Вингегору не конкурент.А так хотелось интринги(

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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