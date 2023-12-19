Лоренцо Милези и команда DSM-firmenich расторгли контракт по взаимному согласию

21-летний Лоренцо Милези покидает команду DSM firmenich после года работы

21-летний итальянский велогонщик Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi), воспитанник континентальной команды DSM, в 2023 году начал профессиональную карьеру в команде DSM-firmenich. В первом сезоне в профессионалах Милези стал чемпионом мира в разделке среди андеров и примерил красную майку лидера Вуэльты Испании-2024 после того, как команда DSM firmenich одержала победу в открывшей испанский Гранд-тур командной гонке на время.

DSM firmenich и Лоренцо Милези решили расторгнуть контракт по взаимному согласию, так как итальянского гонщика очень хотела видеть а 2024 году и далее в своих рядах другая команда. Ожидается, что Милези подпишет контракт с велокомандой Movistar, о чём будет объявлено позднее.

Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды DSM firmenich: «Лоренцо - хороший гонщик, мы с ним прекрасно сработались, через многое прошли вместе, поэтому мы были бы рады, если бы наше с Лоренцо сотрудничество продолжалось. Но к нам обратилась другая команда, заинтересованная в гонщики с такими способностями, как у него.

Мы обсудили эту ситуацию с Лоренцо. Он был готов рассмотреть возможность перехода. Затем мы начали обсуждение деталей с его новой командой, после чего все стороны, открыто общаясь друг с другом, без проблем пришли к согласию. В итоге состоится хрестоматийный трансфер. Мы с теплотой вспоминаем нашу работу с Лоренцо, желаем ему в следующем сезоне и в последующие годы всего наилучшего.

Наша команда довольна направлением, в котором мы двигаемся в 2024 год и далее, теми возможностями, которые нам даёт дополнительное место в команде на 2025 год, благодаря которому мы сможем усилить наш состав».

Лоренцо Милези: «Для меня это были отличные годы с великолепной командой, персоналом, товарищами. В DSM firmenich я получил возможность начать профессиональную карьеру. Было бы прекрасно отработать контракт полностью, но когда появился шанс перейти в другую команду, все заинтересованные стороны успешно провели переговоры и пришли к устраивавшему всех соглашению. С нетерпением жду будущего этапа карьеры, желаю всем в команде DSM firmenich всего наилучшего».