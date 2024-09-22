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Орлуис Аулар подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

27-летний Орлуис Аулар начнёт выступать на уровне Мирового тура с командой Movistar

 

 

27-летний венесуэльский велогонщик Орлуис Аулар (Orluis Aular) после пяти лет выступления в команде Caja Rural - Seguros RGA на проконтинентальном уровне в 2025 году перейдёт в команду Мирового тура Movistar, с которой подписал двухлетний контракт.

 

За свою карьеру Орлуис Аулар одержал 10 побед. Он — четырёхкратный и действующий чемпион Венесуэлы в разделке, двукратный чемпион в групповой гонке. В этом году он одержал победы на этапе Тура дю Люмизан и на итальянской однодневной гонке «Трофео Маттеотти», в прошлом году выиграл генеральную классификацию и этап Тура Хорватии.

 

Орлуис Аулар подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

 

 

Орлуис Аулар: «Честно говоря, никогда не думал, что смогу попасть в  Мировой тур. Я всегда стремился прогрессировать постепенно. Сначала попробовал попасть в европейский пелотон, и мне это удалось благодаря Хесусу Родригесу Магро (Jesús Rodríguez Magro - бывший гонщик Banesto, впоследствии владелец любительской команды), я выступал в Испании в составе EC Cartucho.

 

Затем я два года гонялся в Бельгии, где многому научился, перебрался в Японию и, наконец, достиг своей первой цели - стал гонщиком проконтинентальной команды. Я не могу не поблагодарить Caja Rural за тот шанс, который они мне дали.

 

Я знал, что дальше мне будет только сложнее, понадобилось много лет упорной работы и самоотдачи, чтобы получить эту прекрасную возможность с командой Movistar. Я счастлив, меня переполняют такие сильные эмоции, потому что мне никогда не было легко.  

 

2024 год стал моим лучшим сезоном. С каждым годом я становился всё сильнее. В этом сезоне мне удалось удержать стабильный уровень выступлений и результатов, я был нацелен попасть в Мировой тур. Это желание побудило меня работать упорнее, чем когда-либо. Я смог преодолеть несколько подъёмов, находясь в лучшей форме своей жизни. Знание, что я могу попасть в команду Movistar, стало плюсом, дало надежду продолжать совершенствоваться во многих аспектах.

 

Я буду в полном распоряжении команды, могу помочь в любых задачах. Буду стремиться к целям, как делал это на протяжении всей своей карьеры - быть хорошим универсалом, показывать, что у меня ещё есть возможности для роста. Мне не терпится приступить к работе, познакомиться с товарищами по команде, персоналом. В прошлом с некоторыми из них я уже познакомился. Хочу поддержать команду, прилагая все силы».

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Теги к статье: Орлуис Аулар Movistar Orluis Aular

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Комментарии

  • vova-55
    Джош Тарлинг: “Я расстроен, вс ... (1)
    vova-55-Фото

    Молод еще, но уже добился больших успехов. 

    Если справится с психологическими проблемами, то будет грозным соперником.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    На дистанции в 54 км. командной разделки (ещё и смешанной) золото люди берут всего с опережением на 0,85 сек. от второго места - ну это просто ТОПовая гонка получилась + ещё всего 8 сек. отстали бронзовые призёры.

    Вот это борьба, вот это накал хоть и в "заочном" режиме, так как формат эстфетный.

    Этот чемпионат мира очень радует good Надеюсь большой и сладкой вишенкой на Цюрихском торте ЧМ-2024 станет воскресная мужская групповая гонка...лишь бы Тадей не испортил её)) 

  • RVL
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    RVL-Фото
    Томас с роу как то некрасиво ставят вопрос..
    Зы. Насколько понимаю, здесь кривой перевод первого предложения, из которого можно додумать что это погги уже так рассуждает. Очень некрасивая подача. Или я ошибаюсь?
  • motte
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    motte-Фото

    Необыкновенный сезон, который пережил Тадей Погачар , который побеждал везде, почти высмеивая своих соперников, возобновил дискуссию в мире велоспорта о том, кто был величайшим чемпионом всех времен. В последнем выпуске своего подкаста Watts Occurring Герайнт Томас четко высказался по этому вопросу. При поддержке товарища по команде Люка Роу чемпион Уэльса заявил, что он убежден, что Погачара уже следует считать более сильным, чем Эдди Меркс , который остается самым успешным чемпионом в истории велоспорта . «Я уже говорил это и повторяю: Погачар лучше, чем Меркс», - заявил Томас.

  • Ernat78
    Иван Ромео — чемпион мира-2024 ... (7)
    Ernat78-Фото
    согласен
  • Ernat78
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    Ernat78-Фото

    было бы класно, но вряд ли ему надо целенаправлено готовится к ТДФ

  • Ernat78
    Даррен Ван Беккум – новичок ко ... (4)
    Ernat78-Фото
    ну посмотрим результаты на след сезон
  • Cahko
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    Cahko-Фото

    крутые трассы конечно в Швейцарии, прям загляденье. Хотя возможно там даже ,наоборот, найти идеальный стол не так просто.

     

    Австралийки крутые, в конце прям дожали.

     

    интересно было смотреть.. но блин стран мало еще и бельгии с нидерландами не было (
    хотя в целом понятно конечно

  • MVDP
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Девчонки проехали вровень с австралийками, все отставание привезли мужики.
  • error
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    error-Фото

    Как итальянцы умудрились проиграть таким мужским составом... девченки наверное слабенькие...

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