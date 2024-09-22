Орлуис Аулар подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

27-летний Орлуис Аулар начнёт выступать на уровне Мирового тура с командой Movistar

27-летний венесуэльский велогонщик Орлуис Аулар (Orluis Aular) после пяти лет выступления в команде Caja Rural - Seguros RGA на проконтинентальном уровне в 2025 году перейдёт в команду Мирового тура Movistar, с которой подписал двухлетний контракт.

За свою карьеру Орлуис Аулар одержал 10 побед. Он — четырёхкратный и действующий чемпион Венесуэлы в разделке, двукратный чемпион в групповой гонке. В этом году он одержал победы на этапе Тура дю Люмизан и на итальянской однодневной гонке «Трофео Маттеотти», в прошлом году выиграл генеральную классификацию и этап Тура Хорватии.

Орлуис Аулар: «Честно говоря, никогда не думал, что смогу попасть в Мировой тур. Я всегда стремился прогрессировать постепенно. Сначала попробовал попасть в европейский пелотон, и мне это удалось благодаря Хесусу Родригесу Магро (Jesús Rodríguez Magro - бывший гонщик Banesto, впоследствии владелец любительской команды), я выступал в Испании в составе EC Cartucho.

Затем я два года гонялся в Бельгии, где многому научился, перебрался в Японию и, наконец, достиг своей первой цели - стал гонщиком проконтинентальной команды. Я не могу не поблагодарить Caja Rural за тот шанс, который они мне дали.

Я знал, что дальше мне будет только сложнее, понадобилось много лет упорной работы и самоотдачи, чтобы получить эту прекрасную возможность с командой Movistar. Я счастлив, меня переполняют такие сильные эмоции, потому что мне никогда не было легко.

2024 год стал моим лучшим сезоном. С каждым годом я становился всё сильнее. В этом сезоне мне удалось удержать стабильный уровень выступлений и результатов, я был нацелен попасть в Мировой тур. Это желание побудило меня работать упорнее, чем когда-либо. Я смог преодолеть несколько подъёмов, находясь в лучшей форме своей жизни. Знание, что я могу попасть в команду Movistar, стало плюсом, дало надежду продолжать совершенствоваться во многих аспектах.

Я буду в полном распоряжении команды, могу помочь в любых задачах. Буду стремиться к целям, как делал это на протяжении всей своей карьеры - быть хорошим универсалом, показывать, что у меня ещё есть возможности для роста. Мне не терпится приступить к работе, познакомиться с товарищами по команде, персоналом. В прошлом с некоторыми из них я уже познакомился. Хочу поддержать команду, прилагая все силы».