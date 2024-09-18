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Роджер Адриа — победитель Гран-при Валлонии-2024

Первая победа Роджера Адриа в составе команды Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

26-летний испанский велогонщик Роджер Адриа (Roger Adrià) одержал вторую в карьере и первую в цветах команды Red Bull - BORA - hansgrohe победу — выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro Гран-при Валлонии-2024 (Grand Prix de Wallonie).

 

Классика протяжённостью 203 км с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём Цитадель де Намюр (Citadelle de Namur)  - 2,9 км с 4,1%  завершилась общим спринтом. Атака Мадса Вюртца Шмидта (Israel - Premier Tech) и Георга Циммермана (Intermarché - Wanty) за 14 км до финиша позволила двум беглецам набрать около 40 секунд преимущества, но на финальном подъёме к цитадели Намюра их догнал пелотон. За 1,9 км пелотон прошёл Мадса Вюртца Шмидта, а за 500 м до финиша был пойман Георг Циммерман.

 

 Спринт открыл испанский велогонщик команды Movistar Алекс Аранбуру. Однако ему не удалось сделать себе подарок ко дню рождения - 19 сентября Алексу Аранбуру исполняется 29 лет. На финишной черте Роджер Адриа обошёл своего соотечественника и отпраздновал победу.

 

Роджер Адриа — победитель Гран-при Валлонии-2024

Photo © SprintCycling/ Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

Роджер Адриа: «Весь день чувствовал себя очень хорошо, нога шла отлично. Команда отлично меня поддерживала, верила в меня. Ребята прикладывали все силы, чтобы помочь мне выиграть в этой гонке. Их вера придала мне сил. В спринте нога тоже шла отлично, на финишной прямой я удерживался на хорошей позиции. Очень рад, что смог довести работу команды до конца и одержать победу».

 

Один из предстартовых фаворитов - эритрейский велогонщик команды Intermarché-Wanty Биньям Гирмай  удержался в группе из 25 человек, когда пелотон порвался в последний час гонки, избежал падения на повороте, но финишировал на 4-м месте, проиграв спринт за подиум Клеману Шампуссану (Arkéa - B&B Hotels), который замкнул тройку призёров.

 

Георг Циммерман: «Для атакующих гонка была сложной. Мы планировали следить за атаками, поэтому я отреагировал на ускорение Мадса Вюртца, но встречный ветер оказался слишком сильным. Мы с Мадсом Вюртцем шли на пределе возможностей, отлично работали вместе, но два - три километра равнины перед подъёмом к цитадели стали для нас роковыми. Несмотря на это, я с оптимизмом подхожу к финальному месяцу сезона, включая чемпионат мира».

 

Биньям Гирмай: «Очень расстроен этим результатом, потому что чувствую, что позволил победе ускользнуть. Я хотел пройти финальный поворот по внешнему радиусу, но это оказалось ошибкой. В этот момент в меня врезался гонщик, я много потерял в скорости, упустил позицию. На финишной прямой нога шла очень мощно, но я был слишком далеко, чтобы победить. Но если смотреть на ситуацию с положительной стороны, можно сказать, что для конца сезона у меня отличная форма, я продолжу охотиться за победой».

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Теги к статье: Роджер Адриа Roger Adria Red Bull - BORA - hansgrohe Гран-при Валлонии-2024 Grand Prix de Wallonie

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав сборной Великобритании ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересный состав у Бритишей. В том смысле, что половину этого состава я не знаю.
    Видимо, отстал от жизни. Тому желаю Удачи. Йейтсам тоже.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Просто пожелаю Вауту, чтобы у него всё было Хорошо.

  • Lucky
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Lucky-Фото

    Интересно как контракт "до конца карьеры" оформляется юридически?

    Зарплата как-то коррелируется, например от результатов спортсмена?

  • Pi-man
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Pi-man-Фото

    ...

  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    MVDP-Фото

    Бедолагам Дилье и Майклсу придется вдвоем возить лидера ГК.

  • motte
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    motte-Фото

    Его 50я победа на шоссе

  • Серафим
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    Серафим-Фото

     Вуэльта для него везучая, гораздо более везучая, чем другие гранд-туры. В 22 только сошел, и то не сам упал, завалили его. Не думаю, что Эвенпул бы его обошел. 

     Мог бы иметь в коллекции 5 или 6 Вуэльт, хотя и 4 неплохо.

  • error
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    error-Фото

    Примож опытный и грамотный гонец во всем... но как то не может справится со своим главным недостатком - подверженность травмам... а это показатель любого спортсмена например при подписании контрактов... с его продуманностью падения выглядят нелепо как то...

    з.ы. а по делу мне кажется он хорошо встряхнул в этом сезоне Бору... даже не выиграв Тур... Бора стала заметна в пелотоне.. и одной из топ-команд... с которой считаются...

  • error
    Ян Тратник подписал контракт с ... (3)
    error-Фото

    Бора грамотно собирает грегари и универсалов... Сумели бы еще их правильно организовать в команду и будет сила...

  • motte
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    motte-Фото

    Что ни делается, всё к лучшему, ты вошёл в Историю как Мистер Вуэльта , сойдя с тура, в истории и мистер рубэ и мистер Хроно и другие, теперь ты, кайфуй примож и дари нам радость!

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