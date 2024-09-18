Роджер Адриа — победитель Гран-при Валлонии-2024

Первая победа Роджера Адриа в составе команды Red Bull Bora-hansgrohe

26-летний испанский велогонщик Роджер Адриа (Roger Adrià) одержал вторую в карьере и первую в цветах команды Red Bull - BORA - hansgrohe победу — выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro Гран-при Валлонии-2024 (Grand Prix de Wallonie).

Классика протяжённостью 203 км с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём Цитадель де Намюр (Citadelle de Namur) - 2,9 км с 4,1% завершилась общим спринтом. Атака Мадса Вюртца Шмидта (Israel - Premier Tech) и Георга Циммермана (Intermarché - Wanty) за 14 км до финиша позволила двум беглецам набрать около 40 секунд преимущества, но на финальном подъёме к цитадели Намюра их догнал пелотон. За 1,9 км пелотон прошёл Мадса Вюртца Шмидта, а за 500 м до финиша был пойман Георг Циммерман.

Спринт открыл испанский велогонщик команды Movistar Алекс Аранбуру. Однако ему не удалось сделать себе подарок ко дню рождения - 19 сентября Алексу Аранбуру исполняется 29 лет. На финишной черте Роджер Адриа обошёл своего соотечественника и отпраздновал победу.

Photo © SprintCycling/ Red Bull - BORA - hansgrohe

Роджер Адриа: «Весь день чувствовал себя очень хорошо, нога шла отлично. Команда отлично меня поддерживала, верила в меня. Ребята прикладывали все силы, чтобы помочь мне выиграть в этой гонке. Их вера придала мне сил. В спринте нога тоже шла отлично, на финишной прямой я удерживался на хорошей позиции. Очень рад, что смог довести работу команды до конца и одержать победу».

Один из предстартовых фаворитов - эритрейский велогонщик команды Intermarché-Wanty Биньям Гирмай удержался в группе из 25 человек, когда пелотон порвался в последний час гонки, избежал падения на повороте, но финишировал на 4-м месте, проиграв спринт за подиум Клеману Шампуссану (Arkéa - B&B Hotels), который замкнул тройку призёров.

Георг Циммерман: «Для атакующих гонка была сложной. Мы планировали следить за атаками, поэтому я отреагировал на ускорение Мадса Вюртца, но встречный ветер оказался слишком сильным. Мы с Мадсом Вюртцем шли на пределе возможностей, отлично работали вместе, но два - три километра равнины перед подъёмом к цитадели стали для нас роковыми. Несмотря на это, я с оптимизмом подхожу к финальному месяцу сезона, включая чемпионат мира».

Биньям Гирмай: «Очень расстроен этим результатом, потому что чувствую, что позволил победе ускользнуть. Я хотел пройти финальный поворот по внешнему радиусу, но это оказалось ошибкой. В этот момент в меня врезался гонщик, я много потерял в скорости, упустил позицию. На финишной прямой нога шла очень мощно, но я был слишком далеко, чтобы победить. Но если смотреть на ситуацию с положительной стороны, можно сказать, что для конца сезона у меня отличная форма, я продолжу охотиться за победой».