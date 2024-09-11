Тадей Погачар: “Не люблю говорить о том, какие рекорды можно побить в будущем”

Тадей Погачар об отказе от Олимпиады, рекордах и Гран-при Квебека

Тадей Погачар, уклонявшийся от общения с прессой во время отдыха после победы на Тур де Франс-2024, вновь в центре внимания перед стартом финальной части своего сезона.

25-летний словенский велогонщик, сделавший исторический победный дубль Джиро д’Италия+Тур де Франс-2024, примет участие в канадских гонках Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля второй раз в карьере, а затем будет бороться за радужную майку чемпиона мира в групповой гонке в Цюрихе.

На пресс-конференции перед стартом Тадей Погачар рассказал, что не жалеет об отказе от участия в Олимпийских играх-2024, а также о том, на какой результат надеется на канадских гонках.

Cyclingnews цитирует слова Тадея Погачара:

«Мне не понравилось, что многие уговаривали меня поехать на Олимпиаду, звонили мне, говорили, что «я должен там быть, что легко могу получить медаль». Но в велоспорте нет лёгких достижений, особенно на такой трассе Олимпийских игр. Думаю, я принял верное решение, потому что на следующий день после Тур де Франс был совершенно опустошён. Ноги устали. От Страде Бьянке до Тур де Франс был тяжёлый сезон. Я шёл на максимуме, находился в суперхорошей форме. А после Тура, когда я отключился, тело перешло, если можно так сказать, в режим ожидания. Первые две недели чувствовал себя очень плохо.

Через две недели после Тура вернулся к структурированным тренировкам, восстанавливался медленно, без безумств.

Обычно после долгого периода тренировок первая гонка проходит не слишком хорошо. Но в начале года на Страде Бьянке я убедился, как сказалась подготовка на выступлении. Думаю, я смогу неплохо выступить в Квебеке, лучше, чем в прошлые годы. Хотя никогда не знаешь.

Квебек - довольно открытая гонка. В прошлом атаки не очень хорошо работали, часто всё сводилось к спринту, а спринтовать очень тяжело. Но мы едем с сильной командой. Посмотрим. Думаю, сможем сделать гонку трудной для соперников, посмотрим, как пойдёт нога, смогу ли я атаковать, или просто подожду спринта.

Думаю, в спринте может быть очень силён Де Ли или Майкл Мэттьюс, но это сложный спринт. За одну маленькую ошибку на последнем круге можно поплатиться в спринте».

Тадей Погачар утверждает, что не стремится к рекордам, о чём рассказал в интервью CNN Sport.

Тадей Погачар: «Я не люблю рассуждать о том, что может получиться в будущем, какие рекорды можно побить. Сейчас у меня три Тур де Франс. Если буду здоров, впереди ещё 10 лет карьеры, и шансы на пять Тур де Франс велики, но я не стремлюсь к этой цели.

Йонас дважды поднимался на высшую ступень Тур де Франс, это заставило меня ещё больше жаждать Тура, придало мне мотивации. Думаю, все мы, все топ-команды и топ-велогонщики, подталкиваем друг к друга к границам наших возможностей. У нас хорошие взаимоотношения между собой, но когда дело касается соревнований, мы всегда хотим превзойти друг друга и просто выйти на другой уровень.

Я не могу сравнивать себя с Эдди Мерксом, потому что он выступал не в моё время. Это в каком-то плане лестно, но в то же время сравнения могут раздражать, потому что хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей истории, а не к чьей-то ещё».