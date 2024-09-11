VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: “Не люблю говорить о том, какие рекорды можно побить в будущем”

Тадей Погачар об отказе от Олимпиады, рекордах и Гран-при Квебека

 

 

Тадей Погачар, уклонявшийся от общения с прессой во время отдыха после победы на Тур де Франс-2024, вновь в центре внимания перед стартом финальной части своего сезона.

 

25-летний словенский велогонщик, сделавший исторический победный дубль Джиро д’Италия+Тур де Франс-2024, примет участие в канадских гонках Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля второй раз в карьере, а затем будет бороться за радужную майку чемпиона мира в групповой гонке в Цюрихе.

 

Тадей Погачар: “Не люблю говорить о том, какие рекорды можно побить в будущем”

 

На пресс-конференции перед стартом Тадей Погачар рассказал, что не жалеет об отказе от участия в Олимпийских играх-2024, а также о том, на какой результат надеется на канадских гонках.

 

Cyclingnews цитирует слова Тадея Погачара:

 

«Мне не понравилось, что многие уговаривали меня поехать на Олимпиаду, звонили мне, говорили, что «я должен там быть, что легко могу получить медаль». Но в велоспорте нет лёгких достижений, особенно на такой трассе Олимпийских игр. Думаю, я принял верное решение, потому что на следующий день после Тур де Франс был совершенно опустошён. Ноги устали. От Страде Бьянке до Тур де Франс был тяжёлый сезон. Я шёл на максимуме, находился в суперхорошей форме. А после Тура, когда я отключился, тело перешло, если можно так сказать, в режим ожидания. Первые две недели чувствовал себя очень плохо.

Через две недели после Тура вернулся к структурированным тренировкам, восстанавливался медленно, без безумств.

 

Обычно после долгого периода тренировок первая гонка проходит не слишком хорошо. Но в начале года на Страде Бьянке я убедился, как сказалась подготовка на выступлении. Думаю, я смогу неплохо выступить в Квебеке, лучше, чем в прошлые годы. Хотя никогда не знаешь.

 

Квебек - довольно открытая гонка. В прошлом атаки не очень хорошо работали, часто всё сводилось к спринту, а спринтовать очень тяжело. Но мы едем с сильной командой. Посмотрим. Думаю, сможем сделать гонку трудной для соперников, посмотрим, как пойдёт нога, смогу ли я атаковать, или просто подожду спринта.

 

Думаю, в спринте может быть очень силён Де Ли или Майкл Мэттьюс, но это сложный спринт. За одну маленькую ошибку на последнем круге можно поплатиться в спринте».

 

Тадей Погачар утверждает, что не стремится к рекордам, о чём рассказал в интервью CNN Sport.

 

Тадей Погачар: «Я не люблю рассуждать о том, что может получиться в будущем, какие рекорды можно побить. Сейчас у меня три Тур де Франс. Если буду здоров, впереди ещё 10 лет карьеры, и шансы на пять Тур де Франс велики, но я не стремлюсь к этой цели.

 

Йонас дважды поднимался на высшую ступень Тур де Франс, это заставило меня ещё больше жаждать Тура, придало мне мотивации. Думаю, все мы, все топ-команды и топ-велогонщики, подталкиваем друг к друга к границам наших возможностей. У нас хорошие взаимоотношения между собой, но когда дело касается соревнований, мы всегда хотим превзойти друг друга и просто выйти на другой уровень.

 

Я не могу сравнивать себя с Эдди Мерксом, потому что он выступал не в моё время. Это в каком-то плане лестно, но в то же время сравнения могут раздражать, потому что хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей истории, а не к чьей-то ещё».   

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

11 - 15 сентября 2024

European Continental Championships. Limburg-Flanders

13 сентября 2024

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2024

Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 22 сентября 2024

Skoda Tour de Luxembourg

22 - 28 сентября 2024

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Цюрих. Швейцария

12 октября 2024

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 сентября

Sepp Kuss (Visma - Lease a Bike)

Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

Nicholas Schultz (Israel - Premier Tech)

Thomas Gloag (Visma - Lease a Bike)

Thomas Bonnet (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2024 (94)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)