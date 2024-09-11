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UAE Team Emirates: победа в командном зачёте, гороховая майка и приз самому атакующему гонщику по итогам Вуэльты Испании-2024

Джей Вайн - горный король, Марк Солер - самый атакующий велогонщик Вуэльты Испании-2024

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates, выигравшая в этом году с Тадеем Погачаром два Гранд-тура - Джиро д’Италия и Тур де Франс, завершила третий Гранд-тур - Вуэльту Испании-2024 с тремя победами на этапах, гороховой майкой лучшего горного гонщика, победой в командной классификации и с призом «Гранд-комбатив» (Grand-Combative) самого атакующего гонщика.

 

 

UAE Team Emirates: победа в командном зачёте, гороховая майка и приз самому атакующему гонщику по итогам Вуэльты Испании-2024

 

UAE Team Emirates: победа в командном зачёте, гороховая майка и приз самому атакующему гонщику по итогам Вуэльты Испании-2024

 

UAE Team Emirates: победа в командном зачёте, гороховая майка и приз самому атакующему гонщику по итогам Вуэльты Испании-2024

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

 

 

Сход Жуана Алмейды после 8 этапа из-за ковида и потеря времени Адамом Йейтсом на первой неделе гонки не позволили  бороться за победу на испанском Гранд-туре, но гонщики UAE Team Emirates поставили новые цели. После того, как Брэндон Макналти принёс команде первый успех и первую красную майку лидера, выиграв 1-й этап Вуэльты Испании-2024, UAE Team Emirates отпраздновали победы  на 9-м, который выиграл Адам Йейтс, и на 16-м с Марком Солером.

 

В классификации лучшего горного гонщика четыре этапа лидировал Адам Йейтс, а после схода Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike) гороховая майка перешла на два дня к Джею Вайну, затем её два дня носил Марк Солер, а на финальном горном 20-м этапе её снова надел Джей Вайн.

 

Джей Вайн и Марк Солер заняли 1-е и 2-е место в горной классификации с 78 и 76 очками.

 

Марк Солер получил приз как самый атакующий велогонщик Вуэльты Испании-2024 - 30-летний испанец уезжал в отрывы на 7 этапах, в общей сложности поехал в отрывах 963 км. Кроме победы на 16-м этапе до Лагос-де-Ковадонга Марк Солер трижды финишировал на этапах третьим  (на 10-м, 12-м и 13-м).

 

Джей Вайн на Вуэльте Испании-2024 доказал, что полностью вернулся после тяжёлой травмы, полученной весной на Туре Страны Басков. Несмотря на падение на 19-м этапе, он продолжил бороться за горные очки и выиграл майку горного короля, борьбу за которую прервал сход два года назад.

 

Кроме того, Павел Сиваков принёс команде UAE Team Emirates 9-е место в генеральной классификации, а 20-летний мексиканский велогонщик Исаак Дель Торо успешно завершил первый в карьере Гранд-тур, на котором на двух этапах финишировал в топ-10 - занял 9-е место на 6-м этапе и 6-е на 16-м этапе до Лагос-де-Ковадонга, а также вошёл в топ-15 на завершающей разделке в Мадриде.

 

Ещё один дебютант Гранд-тура, 24-летний итальянский велогонщик UAE Team Emirates Филиппо Барончини занял 6-е место на 14-м этапе и стал 4-м на разделке в Мадриде.

 

В борьбе за титул лучшей команды Вуэльты Испании-2024 UAE Team Emirates обошли команду победителя гонки Приможа Роглича - Red Bull Bora-hansgrohe, выиграв с запасом в 33 минуты 53 секунды.

 

Марко Маркато, спортивный директор UAE Team Emirates: «Учитывая все обстоятельства, мы можем быть очень довольны этой Вуэльтой. Мы поставили задачу каждый день быть активными в гонке. Думаю, мы выбрали верную стратегию. К сожалению, в начале Вуэльты мы потеряли нашего лидера - Алмейду. Но мы адаптировали наши планы, и можем сказать, что у нас всё получилось. Мы можем гордиться нашими гонщиками».

 

Джей Вайн, горный король Вуэльты Испании-2024:

 

«Два года назад я был на седьмом небе от счастья, тогда выиграл два этапа, с комфортным преимуществом удерживал гороховую майку лучшего горного гонщика, был готов защищать её до Мадрида, но потом  мне не повезло на 18-м этапе. Теперь я завершил гонку, и это фантастика, особенно после того года, который у меня был. Сейчас такое чувство, что мой сезон только начинается, поэтому с нетерпением жду его продолжения.

 

Просто невероятно, что я проехал гонку после того, что случилось на Туре Страны Басков. Я потрясающе восстановился. Тогда мы даже не знали, смогу ли я снова сесть на велосипед, не говоря уже о соревнованиях. Так что оказаться здесь, с майкой, это просто мечта».

 

Марк Солер в интервью Velo сказал: «Мы уезжаем с этой Вуэльты счастливыми. Жаль Жуана, потому что мы считали, что он сможет бороться за победу, но команда не сдалась. После того, как Жуан сошёл, мы изменили тактику. Мы хотели добиться попадания нашего гонщика в топ-10. Я делал то, о чём меня просила команда - атаковал, старался выиграть этап».

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Теги к статье: Марк Солер Джей Вайн UAE Team Emirates Jay Vine Вуэльта Испании-2024 La Vuelta Ciclista a Espana-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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