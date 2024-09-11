UAE Team Emirates: победа в командном зачёте, гороховая майка и приз самому атакующему гонщику по итогам Вуэльты Испании-2024

Джей Вайн - горный король, Марк Солер - самый атакующий велогонщик Вуэльты Испании-2024

Велокоманда UAE Team Emirates, выигравшая в этом году с Тадеем Погачаром два Гранд-тура - Джиро д’Италия и Тур де Франс, завершила третий Гранд-тур - Вуэльту Испании-2024 с тремя победами на этапах, гороховой майкой лучшего горного гонщика, победой в командной классификации и с призом «Гранд-комбатив» (Grand-Combative) самого атакующего гонщика.

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Сход Жуана Алмейды после 8 этапа из-за ковида и потеря времени Адамом Йейтсом на первой неделе гонки не позволили бороться за победу на испанском Гранд-туре, но гонщики UAE Team Emirates поставили новые цели. После того, как Брэндон Макналти принёс команде первый успех и первую красную майку лидера, выиграв 1-й этап Вуэльты Испании-2024, UAE Team Emirates отпраздновали победы на 9-м, который выиграл Адам Йейтс, и на 16-м с Марком Солером.

В классификации лучшего горного гонщика четыре этапа лидировал Адам Йейтс, а после схода Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike) гороховая майка перешла на два дня к Джею Вайну, затем её два дня носил Марк Солер, а на финальном горном 20-м этапе её снова надел Джей Вайн.

Джей Вайн и Марк Солер заняли 1-е и 2-е место в горной классификации с 78 и 76 очками.

Марк Солер получил приз как самый атакующий велогонщик Вуэльты Испании-2024 - 30-летний испанец уезжал в отрывы на 7 этапах, в общей сложности поехал в отрывах 963 км. Кроме победы на 16-м этапе до Лагос-де-Ковадонга Марк Солер трижды финишировал на этапах третьим (на 10-м, 12-м и 13-м).

Джей Вайн на Вуэльте Испании-2024 доказал, что полностью вернулся после тяжёлой травмы, полученной весной на Туре Страны Басков. Несмотря на падение на 19-м этапе, он продолжил бороться за горные очки и выиграл майку горного короля, борьбу за которую прервал сход два года назад.

Кроме того, Павел Сиваков принёс команде UAE Team Emirates 9-е место в генеральной классификации, а 20-летний мексиканский велогонщик Исаак Дель Торо успешно завершил первый в карьере Гранд-тур, на котором на двух этапах финишировал в топ-10 - занял 9-е место на 6-м этапе и 6-е на 16-м этапе до Лагос-де-Ковадонга, а также вошёл в топ-15 на завершающей разделке в Мадриде.

Ещё один дебютант Гранд-тура, 24-летний итальянский велогонщик UAE Team Emirates Филиппо Барончини занял 6-е место на 14-м этапе и стал 4-м на разделке в Мадриде.

В борьбе за титул лучшей команды Вуэльты Испании-2024 UAE Team Emirates обошли команду победителя гонки Приможа Роглича - Red Bull Bora-hansgrohe, выиграв с запасом в 33 минуты 53 секунды.

Марко Маркато, спортивный директор UAE Team Emirates: «Учитывая все обстоятельства, мы можем быть очень довольны этой Вуэльтой. Мы поставили задачу каждый день быть активными в гонке. Думаю, мы выбрали верную стратегию. К сожалению, в начале Вуэльты мы потеряли нашего лидера - Алмейду. Но мы адаптировали наши планы, и можем сказать, что у нас всё получилось. Мы можем гордиться нашими гонщиками».

Джей Вайн, горный король Вуэльты Испании-2024:

«Два года назад я был на седьмом небе от счастья, тогда выиграл два этапа, с комфортным преимуществом удерживал гороховую майку лучшего горного гонщика, был готов защищать её до Мадрида, но потом мне не повезло на 18-м этапе. Теперь я завершил гонку, и это фантастика, особенно после того года, который у меня был. Сейчас такое чувство, что мой сезон только начинается, поэтому с нетерпением жду его продолжения.

Просто невероятно, что я проехал гонку после того, что случилось на Туре Страны Басков. Я потрясающе восстановился. Тогда мы даже не знали, смогу ли я снова сесть на велосипед, не говоря уже о соревнованиях. Так что оказаться здесь, с майкой, это просто мечта».

Марк Солер в интервью Velo сказал: «Мы уезжаем с этой Вуэльты счастливыми. Жаль Жуана, потому что мы считали, что он сможет бороться за победу, но команда не сдалась. После того, как Жуан сошёл, мы изменили тактику. Мы хотели добиться попадания нашего гонщика в топ-10. Я делал то, о чём меня просила команда - атаковал, старался выиграть этап».