11 велосипедов “ENVE” похищены у команды TotalEnerties перед стартом 12 этапа Тур де Франс-2024

Велокоманда TotalEnergies лишилась 11 велосипедов, украденных перед 12 этапом Тур де Франс-2024

Французская проконтинентальная велокоманда TotalEnergies перед стартом 12 этапа Тур де Франс-2024 осталась без 11 велосипедов. По сообщениям французских СМИ, 11 велосипедов были украдены ночью из грузовика механиков команды. Общая стоимость 11 велосипедов “ENVE” составляет около 150 тысяч евро. Также исчезли ящики с инструментами, что осложнило команде сборку запасных велосипедов.

В интервью Sporza велогонщик команды TotalEnergies Стеф Крас сказал: «Мы не знаем, что произошло. Они взломали наш грузовик, 11 велосипедов пропали. Считаю, что мне повезло, потому что они украли мой третий запасной велосипед. Но у некоторых товарищей по команде украли их основные велосипеды».

Другие команды помогли TotalEnergies, пока не прибыли другие велосипеды с базы команды, которая расположена в Вандее.

Команда TotalEnergies недавно отпраздновала победу на 9-м этапе Тур де Франс-2024, которую принёс Антони Тюржи (Anthony Turgis).