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11 велосипедов “ENVE” похищены у команды TotalEnerties перед стартом 12 этапа Тур де Франс-2024

Велокоманда TotalEnergies лишилась 11 велосипедов, украденных перед 12 этапом Тур де Франс-2024

 

 

Французская проконтинентальная велокоманда TotalEnergies перед стартом 12 этапа Тур де Франс-2024 осталась без 11 велосипедов. По сообщениям французских СМИ, 11 велосипедов были украдены ночью из грузовика механиков команды. Общая стоимость 11 велосипедов “ENVE” составляет около 150 тысяч евро. Также исчезли ящики с инструментами, что осложнило команде сборку запасных велосипедов.

 

11 велосипедов “ENVE” похищены у команды TotalEnerties перед стартом 12 этапа Тур де Франс-2024

 

В интервью Sporza велогонщик команды TotalEnergies Стеф Крас сказал: «Мы не знаем, что произошло. Они взломали наш грузовик, 11 велосипедов пропали. Считаю, что мне повезло, потому что  они украли мой третий запасной велосипед. Но у некоторых товарищей по команде   украли их основные  велосипеды».

 

Другие команды помогли TotalEnergies, пока не прибыли другие велосипеды с базы команды, которая расположена в Вандее.

 

Команда TotalEnergies недавно отпраздновала победу на 9-м этапе Тур де Франс-2024, которую принёс Антони Тюржи (Anthony Turgis). 

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    maxxxx-Фото
    Как я понимаю, там от 1-го до 4-х человек в заявке на обе гонки. Если у страны квота в групповой гонке 4 человека, то кто-то из них едет разделку. Или даже двое - например, Ремко и Ван Арт.
    У Словении были названы Погачар, Могорич, Тратник. Четвертого не помню.
  • kabachok
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    kabachok-Фото
    Так он эту тему ещё на прошлогодней Джире пропихивал. Причём без всякого стеснения, типа "ашотакова?".
  • Колёсник
    Развозящий Марка Кэвендиша Мих ... (3)
    Колёсник-Фото
    А Морковь на олимпиаду не собирается ли? Тогда вполне резонно и удачи ему там.
  • Серафим
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Серафим-Фото
    Может, в группу ещё заявят? Или там как-то с именными лицензиями связано, я в этом не копенгаген совсем.
  • RVL
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    RVL-Фото
    Ты что то про Алмейду и аюсо говорил припоминаю...
    Бумеранг второй однако))
  • Good Father
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Good Father-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    Просто нет слов с Роглича. Почему он а не я? Из двухсот велосипедистов именно он первым попал под упавшего? Почему? И так постоянно! А Астану надо снять с гонки, всё равно они кроме как выбивать фаворитов из гонки больше ничего не могут
    Пошел ты
  • микеле оп-оп-оп
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (14)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Ну вот и ответ: лично я - выживал. Ибо столько здоровья может быть у одного на миллион, у такого, как Поги. Впрочем, был ещё такой. Отъезжал в Байдары от толпы, чтобы где-то выше набрать водички. Стоял, попивая и ухмыляясь, провожая всех взглядом. Потом доставал и уезжал уже с концами. Не Пантани))
  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    maxxxx-Фото

    Кроме Кэва, еще и Демара релегировали.

  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Александра-Фото

    Потрясающе! До начала Тура мне и в голову не приходило, что Гирмай может даже один этап взять.

  • nightbuster33
    Примож Роглич попал в завал за ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Правильно,т.ч в завал(первый)попал Федоров,не Луценко.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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