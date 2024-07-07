VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: "Большая битва за генеральную классификацию Тур де Франс-2024 начнётся в Пиренеях"

Ремко Эвенепул подвёл итоги первой недели Тур де Франс-2024

 

 

24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step, чемпион мира в разделке, Ремко Эвенепул завершил первую неделю своего дебютного Тур де Франс на втором месте в общем зачёте, в белой майке лучшего молодого гонщика, и с победой на этапе. На пресс-конференции в день отдыха Ремко Эвенепул подвёл итоги первых этапов.

 

 

Ремко Эвенепул: "Большая битва за генеральную классификацию Тур де Франс-2024 начнётся в Пиренеях"

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

 

Ремко Эвенепул: «После такого лихорадочного этапа, который был в воскресенье, когда мы на полной скорости неслись по гравийным дорогам, день отдыха был долгожданным. Он нужен всем в пелотоне после девяти этапов.

 

Я не спеша позавтракал, прокатился на велосипеде с товарищами по команде, а потом постарался как можно лучше восстановиться.  

 

Для нашей команды гонка пока идёт великолепно. Старт в Италии был невероятным, такое я запомню навсегда. А майка лидера классификации, и особенно победа в разделке, сделали меня счастливым и придали уверенность перед следующими двумя неделями. Мне понравилось быть частью Тура, проживать этот опыт. Мне всё нравится, надеюсь, мы добьёмся новых высоких результатов.

 

Мы даже не прошли половину этапов. Поэтому план остаётся прежним - топ-5. Наверное, этапы, которые могли создать хаос, уже закончены. Но самые тяжёлые ещё впереди. Возможно, после Пиренеев мы сможем нацелиться на топ-3, но на данный момент я не волнуюсь.

 

Посмотрим, как у меня получится на следующей неделе. Я хорошо справляюсь со стрессом. Например, вчера, я всё время находился на хорошей позиции. Пока что всё идёт хорошо. Общий уровень Тура намного выше, чем в других гонках. Всё время надо быть внимательным и держаться на хорошей позиции. Но меня об этом заранее предупреждали.  

 

Я знаю, что через пару дней мы заедем в Пиренеи, и, похоже, именно там начнётся настоящая битва за генеральную классификацию. Самые трудные этапы Тур де Франс ещё впереди, но нога у меня идёт сейчас лучше, чем на Вуэльте в прошлом году. С нетерпением жду горы, хочу включиться в борьбу. Со мной сильная команда, которая бережёт меня от неприятностей, и я знаю, как справляться с неприятными моментами в гонке, поэтому уверен перед следующими вызовами».

 

Том Стеелс, спортивный директор команды Soudal Quick Step, в интервью Cyclism’Actu подвёл итоги 9 этапа и первой недели Тур де Франс-2024:

 

«Выступили неплохо. Было ясно, что такие этапы рискованны. Но всё в порядке. Думаю, зрители получили красивое шоу. Всё прошло даже лучше, чем мы надеялись. Это его первый Тур де Франс, а он уже выиграл разделку, идёт вторым в генеральной классификации. Мы очень довольны. Что дальше? Посмотрим. Никогда не знаешь, он может стать вторым или пятым, я не знаю. Конечно, подиум - наша цель, но до финала ещё очень далеко».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

7 - 14 июля 2024

Giro d'Italia Women

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Для установки рекорда был бы смысл взять все три гранд-тура в один год. Но с точки зрения спорта и бизнеса команде Погачара это вряд-ли позволят сделать.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    VeloVelo-Фото

    А как так получилось, что раньше он назывался Днепропетровск?
    Напомни, если не трудно, кто этот город построил и назвал Днепропетровском?

    Ты, конечно, имеешь право называть этот город так, как тебе захочется.
    Но, для меня он всегда был и останется Днепропетровском. Я тоже имею право на это. 

    ЗЫ: И не 3 года, а 2 года и 4 с половиной месяца, чтоб ты знал.


  • M-07
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    M-07-Фото
    Вообще не помню ничего впечатляющего от Хиндли, кроме победы на Джиро, ну и Джиро-2020, которая была странной сама по себе. Что-то не впечатляет он в целом, после победы на Джиро ожидал большего.
  • vova-55
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    vova-55-Фото

    На Западе называют переломом и то, что у нас называли трешиной в кости. 

    Здровья Саше.

    Команда тоже очень много проиграла.

  • VeloVelo
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Серьезных, вроде, не было.
  • RVL
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    RVL-Фото

     

    С какого ты зла желаешь другим людям?

    Давай, завязывай уже в таком состоянии писать тут

    Саше здоровья 

  • motte
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    motte-Фото

    Здоровья, ох, ещё раз, здоровья.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап конечно понравился, хотя признаюсь что ожидал большего.

    Интересно как бы сложился он (этап №9) если бы тройка бигов (надо же, третий там не Рогла, а Рэмко) уехали от пелотона когда двинули втроем. Примож шифруется, но тепрь после схода с ТдФ Власова, он по идеи на большие горы остался только с одним Хиндли, который как по мне сейчас точно не тянет даже так как например вторые-третьи номера других команд аля Йоргенсен, Аюсо или Алмейда.

    Растроен за Пидкока, видать держит в уме Олимпиаду (на 2-х стульях усидеть тяжко) ну и за МВДП; казлось что он способен догнать ОТРЫВщиков, но наверное ни он, ни Мэтьюз не хотели довозить Бини на финиш, ибо тот точно уделал снова всех в 3-й раз. 

    Цитата: Серафим
    Переезжайте в Днепропетровск, охота стебаться пропадет.

    ПЛЮСанул, как бы горько не звучало в контексте событий последних 3 лет, но только ДНЕПР/Дніпро acute а не Днепропетровск

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Саша, дерьмо случается. Выздоравливай. Подиума на Вуэльте!

  • Victor
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    Victor-Фото

    С переломом заехать 11-м это вам не на футбольном поле актёрское мастерство показывать! Здоровья Александру

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 июля

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

Harrison Sweeny (EF Education-EasyPost)

Iker Bonillo Martin (Euskaltel - Euskadi)

10 июля

Florian Senechal (Arkea - BB Hotels)

Per Strand Hagenes (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (50)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)