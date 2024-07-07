Ремко Эвенепул: "Большая битва за генеральную классификацию Тур де Франс-2024 начнётся в Пиренеях"

Ремко Эвенепул подвёл итоги первой недели Тур де Франс-2024

24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step, чемпион мира в разделке, Ремко Эвенепул завершил первую неделю своего дебютного Тур де Франс на втором месте в общем зачёте, в белой майке лучшего молодого гонщика, и с победой на этапе. На пресс-конференции в день отдыха Ремко Эвенепул подвёл итоги первых этапов.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Ремко Эвенепул: «После такого лихорадочного этапа, который был в воскресенье, когда мы на полной скорости неслись по гравийным дорогам, день отдыха был долгожданным. Он нужен всем в пелотоне после девяти этапов.

Я не спеша позавтракал, прокатился на велосипеде с товарищами по команде, а потом постарался как можно лучше восстановиться.

Для нашей команды гонка пока идёт великолепно. Старт в Италии был невероятным, такое я запомню навсегда. А майка лидера классификации, и особенно победа в разделке, сделали меня счастливым и придали уверенность перед следующими двумя неделями. Мне понравилось быть частью Тура, проживать этот опыт. Мне всё нравится, надеюсь, мы добьёмся новых высоких результатов.

Мы даже не прошли половину этапов. Поэтому план остаётся прежним - топ-5. Наверное, этапы, которые могли создать хаос, уже закончены. Но самые тяжёлые ещё впереди. Возможно, после Пиренеев мы сможем нацелиться на топ-3, но на данный момент я не волнуюсь.

Посмотрим, как у меня получится на следующей неделе. Я хорошо справляюсь со стрессом. Например, вчера, я всё время находился на хорошей позиции. Пока что всё идёт хорошо. Общий уровень Тура намного выше, чем в других гонках. Всё время надо быть внимательным и держаться на хорошей позиции. Но меня об этом заранее предупреждали.

Я знаю, что через пару дней мы заедем в Пиренеи, и, похоже, именно там начнётся настоящая битва за генеральную классификацию. Самые трудные этапы Тур де Франс ещё впереди, но нога у меня идёт сейчас лучше, чем на Вуэльте в прошлом году. С нетерпением жду горы, хочу включиться в борьбу. Со мной сильная команда, которая бережёт меня от неприятностей, и я знаю, как справляться с неприятными моментами в гонке, поэтому уверен перед следующими вызовами».

Том Стеелс, спортивный директор команды Soudal Quick Step, в интервью Cyclism’Actu подвёл итоги 9 этапа и первой недели Тур де Франс-2024:

«Выступили неплохо. Было ясно, что такие этапы рискованны. Но всё в порядке. Думаю, зрители получили красивое шоу. Всё прошло даже лучше, чем мы надеялись. Это его первый Тур де Франс, а он уже выиграл разделку, идёт вторым в генеральной классификации. Мы очень довольны. Что дальше? Посмотрим. Никогда не знаешь, он может стать вторым или пятым, я не знаю. Конечно, подиум - наша цель, но до финала ещё очень далеко».