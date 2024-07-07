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Йонас Вингегор: «Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками»

Йонас Вингегор о 9-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Вингегор с облегчением пересёк финиш одного  из решающих этапов -  9-го этапа Тур де Франс-2024. 27-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike избежал ловушек этапа с гравийными секторами, а несколько опасных моментов преодолел с помощью товарищей по команде. Так, после прокола в середине этапа Йонас Вингегор быстро пересел на велосипед товарища по команде Яна Тратника, который остался ждать командную техничку. Благодаря Кристофу Лапорту, Маттео Йоргенсону и Вауту ван Арту капитан команды Visma Lease a Bike вернулся на колесо атаковавшего Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;

 

Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;

 

Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;Йонас Вингегор: &laquo;Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками&raquo;

 

 

Йонас Вингегор: «Я очень счастлив, что благополучно пересёк финиш с тем же временем, что и мои главные соперники. Особенно, если учесть, что невезения не обошли меня стороной. Благодаря чёткости действий Яна я быстро пересел на его велосипед. У него такой же размер велосипеда, поэтому я без проблем продолжил гонку. Я невероятно ему благодарен, как и остальным ребятам. Вообще-то, на последних трёх километрах снова получил прокол, но он был только наполовину, поэтому я смог финишировать на том же велосипеде.

 

 Весь день мы держались на идеальных позициях, в том числе и на гравийных секторах.  Сегодня был очень нервный день для всего пелотона, но мы отлично его прошли. Тадей сегодня был самым сильным как индивидуальный гонщик, но команда Visma Lease a Bike была очень сильна.

 

Тадей ехал так быстро. Гравийные сектора ему подходят больше, чем мне, особенно там, где гравий был более рыхлым. Для парня моего веса такая дорога неудобна, именно на таких отрезках он создал просвет. Наверное, то был самый худший из всех сектор. Если честно, там я просто скользил, мне было трудно контролировать велосипед.

 

 Мы решили, что для лучше, чтобы со мной оставалось как можно больше товарищей по команде на случай, если что случится. Конечно, в каком-то смысле было бы выгдонее уехать, потому что Приможа и Ремко не было рядом. Но с другой стороны, нашей целью было не потерять время».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Сегодня была прекрасная демонстрация командной работы. У нас были моменты невезения, когда Йонас прокололся, но мы в этот момент не нервничали.

 

Ян был рядом с Йонасом, мы знали, что он может поменяться с ним велосипедами, потому что у них одна высота седла. Йонас финишировал на его велосипеде. К сожалению, в результате, мы потеряли Яна, а у Тиша Беноота тоже был прокол. Мы находились под давлением, но боролись всей командой. Когда произошёл прокол, техничка была в трёх минутах позади. Если бы Яна не оказалось рядом с Йонасом, возможно, сейчас мы не были бы так довольны итогом этапа. К счастью, сейчас преобладают положительные эмоции».

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike

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Комментарии

  • cmap_nep
    Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (1)
    cmap_nep-Фото

    Бельгийский владелец голландской SDWorks поставил на "толстую лотту" - и, где та Лотта?

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Джамайка-Фото
    так оно и бывает обычно. Эванс помню, жаловался (примерно в 2008-2009) - буквально выпинывали - не мешай, мол отрыву разбираться. Иначе и был бы колхоз, с общим спринтом.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы оказались правы.
    А я опять мимо ))
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Да я не о том. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Граждане бандиты, те, кто хотели сегодня безумных генеральщицких атак, вы альтиметрию изучали? rtfm

    Едем тихо, тихонечко. Там впереди еще есть, где включиться по полной. А пока бережем силы. bb
    Тише едешь — дальше будешь. На этом Туре эта поговорка особенно актуальна.

    Так что запасаемся попкорном и ждем. download

    Всем хорошего дня завтра! goodbye

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото
    Да, похоже, так и есть.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Pi-man-Фото

    Цитата: shekn
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))

    Думаю об одном.
    Просто большинство любит героев с шашкой наголо на каждом этапе. Если у тебя сил вдвое против любого оппонента - это прекрасная и зрелищная тактика.
    Но если ты обычный человек, но должен бороться с сильнейшим соперником, ты должен думать, где наиболее выгодно потратить свои небезграничные силы. Таких мало кто любит - они выглядят трусливыми... Хотя казалось бы именно они участвуют в соревновании с заведомо более сильным противником, что когда-то было признаком храбрости.
    Если ты Погачар - соответствуй, атакуй на каждом этапе, давай шоу, ну раз уж тебе настолько повезло с генетическими данными. Но не стоит требовать такого от других более рядовых гонцов, которые по мере сил пытаются внести хоть какую-то инитригу в этот спектакль одного актера.

  • shekn
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    shekn-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))
  • DIM
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    DIM-Фото

    Правильно сказал Фогт в начале трансляции - подобные этапы не нужны в формате Гранд-туров!

    Я не против велокросса, но это шоссейные велогонки и точка!

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    MVDP-Фото

    Цитата: Джамайка
    ОЛимпийская гонка - такая лоторея, что на нее можно не расчитывать, тб у Голландии только 3 гонщика, у Бельгии 5

    Олимпийская гонка - гораздо меньшая лотерея, чем сегодняшний этап. Бельгийцев четверо будет.

    Цитата: Джамайка
    Или мвдп сам будет ловить отрывы, отвечать на ускорения, а потом атакует и победит? сил уже не останется, такое было уже много-много раз. 

    Сегодня его ожидало бы то же самое. К чему тогда такие негодования?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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