Йонас Вингегор о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Вингегор с облегчением пересёк финиш одного из решающих этапов - 9-го этапа Тур де Франс-2024. 27-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike избежал ловушек этапа с гравийными секторами, а несколько опасных моментов преодолел с помощью товарищей по команде. Так, после прокола в середине этапа Йонас Вингегор быстро пересел на велосипед товарища по команде Яна Тратника, который остался ждать командную техничку. Благодаря Кристофу Лапорту, Маттео Йоргенсону и Вауту ван Арту капитан команды Visma Lease a Bike вернулся на колесо атаковавшего Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Йонас Вингегор: «Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками»

Йонас Вингегор: «Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками»

Йонас Вингегор: «Очень рад, что пересёк финиш вместе с главными соперниками»

Йонас Вингегор: «Я очень счастлив, что благополучно пересёк финиш с тем же временем, что и мои главные соперники. Особенно, если учесть, что невезения не обошли меня стороной. Благодаря чёткости действий Яна я быстро пересел на его велосипед. У него такой же размер велосипеда, поэтому я без проблем продолжил гонку. Я невероятно ему благодарен, как и остальным ребятам. Вообще-то, на последних трёх километрах снова получил прокол, но он был только наполовину, поэтому я смог финишировать на том же велосипеде.

Весь день мы держались на идеальных позициях, в том числе и на гравийных секторах. Сегодня был очень нервный день для всего пелотона, но мы отлично его прошли. Тадей сегодня был самым сильным как индивидуальный гонщик, но команда Visma Lease a Bike была очень сильна.

Тадей ехал так быстро. Гравийные сектора ему подходят больше, чем мне, особенно там, где гравий был более рыхлым. Для парня моего веса такая дорога неудобна, именно на таких отрезках он создал просвет. Наверное, то был самый худший из всех сектор. Если честно, там я просто скользил, мне было трудно контролировать велосипед.

Мы решили, что для лучше, чтобы со мной оставалось как можно больше товарищей по команде на случай, если что случится. Конечно, в каком-то смысле было бы выгдонее уехать, потому что Приможа и Ремко не было рядом. Но с другой стороны, нашей целью было не потерять время».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Сегодня была прекрасная демонстрация командной работы. У нас были моменты невезения, когда Йонас прокололся, но мы в этот момент не нервничали.

Ян был рядом с Йонасом, мы знали, что он может поменяться с ним велосипедами, потому что у них одна высота седла. Йонас финишировал на его велосипеде. К сожалению, в результате, мы потеряли Яна, а у Тиша Беноота тоже был прокол. Мы находились под давлением, но боролись всей командой. Когда произошёл прокол, техничка была в трёх минутах позади. Если бы Яна не оказалось рядом с Йонасом, возможно, сейчас мы не были бы так довольны итогом этапа. К счастью, сейчас преобладают положительные эмоции».