Томс Скуйиньш продлил контракт с велокомандой Lidl-Trek

Томс Скуйиньш продолжит выступать в велокоманде Lidl-Trek до конца 2026 года

33-летний латвийский велогонщик Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) продлил контракт с велокомандой Lidl-Trek до конца 2026 года. Четырёхкратный чемпион Латвии в разделке, Том Скуйиньш начал выступать в команде в 2018 году и внёс вклад в многочисленные победы Lidl-Trek (Trek-Segafredo), являясь одним из самых разносторонних гонщиков, помогая товарищам по команде и на пересечённом рельефе, и на брусчатке, и в спринтерском поезде. В этом сезоне Томс Скуйиньш поднялся на вторую ступень подиума Страде Бьянке, уступив лишь Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

Photo (c) Lidl-Trek

Томс Скуйиньш: «С каждым разом мы всё раньше переподписываем контракт, потому что испытываем взаимное уважение и симпатию. Меня радует прогресс команды, и я с трудом представляю себя выступающим не в майке команды Lidl-Trek.

Конечно, я не из самых старожилов команды, но точно к этому приближаюсь. Мне очень комфортно работать в одном окружении, в то же время команда развивается сама, и подталкивает меня двигаться вперёд. Мне кажется, для спорта это идеальный баланс. Легко погнаться за более высокооплачиваемым контрактом, но считаю, что лучше выступаешь там, где счастлив, а не от того, что у тебя больше денег на счёте в банке.

В этом году впервые за много лет я три недели тренировался с командой на высоте. Мы стремимся к лучшим результатам, но в то же время Lidl-Trek для меня как семья, потому что наша атмосфера отличается от той, которая царит в других командах. Уверен, есть и другие команды, где у велогонщиков и персонала складываются хорошие отношения, но таких команд не так много. Очень сложно создать такую благоприятную атмосферу. Думаю, что Trek удалось сохранить её даже с приходом новых спонсоров и гонщиков.

Считаю, что с каждым годом я повышаю свой уровень, как и команда. Чувствую свою ответственность за то, чтобы продолжать прогрессировать вместе с командой. Приятно отблагодарить за доверие, которое команда оказала мне много лет назад, подписав контракт. Тогда я находился между молотом и наковальней, мне совсем некуда было идти, а команда дала мне шанс, и это было очень приятно. Я думаю, что с каждым годом я всё больше и больше сил отдаю команде, и продолжу вносить свой вклад в общее дело ещё два года».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Томс - редкий тип гонщика. Я рад, что мы смогли его удержать. Если смотреть на его результаты, можно его недооценить. Но когда видишь, какой огромный вклад он вносит в работу команды во всех областях, быстро понимаешь, насколько он важен.

Тот факт, что он продолжает совершенствоваться, когда уровень велоспорта растёт, говорит не только о его таланте, но и о его трудовой этике. Томс воплощает в себе дух Lidl-Trek, именно поэтому его так любят болельщики всего мира, а особенно работники штаб-квартиры Trek в Ватерлоо. Он умеет добиваться результатов сам, но чаще всего отдаёт все свои силы ради товарищей по команде. С ним Lidl-Trek становится только сильнее».