Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

18-летний Ярно Видар — выиграл 3-й этап с горным финишем на Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар (Jarno Widar), 18-летний (18 лет, 6 месяцев и 29 дней) гонщик стал самым молодым победителем этапа андеровской версии Джиро д’Италия - велогонки “Giro d’Italia Next Gen”-2024. Он выиграл первый в этом выпуске этап с горным финишем. Эта победа на 3-м этапе “Giro d’Italia Next Gen”-2024 принесла Ярно Видару и розовую майку лидера, он также стал самым молодым в истории этой гонки лидером.

16 дней назад Ярно Видар одержал первую в карьере победу в гонке UCI - выиграл генеральную классификацию многодневной велогонки категории 2.2 Alpes Isère Tour. В юниорах Видар уже побеждал в итальянских гонках - выиграл Trofeo Emilio Paganessi и 2-й этап Giro della Lunigiana. Всего в юниорах Ярно Видар взял 11 побед.

3-й этап Giro d’Italia Next Gen-2024 финишировал в подъём Пиан делла Мусса - 19,1 км с 5,5%, где а финальных четырёх километрах градиент взлетал до 8,5%.

За километр до финиша Ярно Видар сбросил с колеса попутчиков - 20-летнего нидерландского гонщика Ваутера Туссана (Wouter Toussaint) и 20-летнего французского гонщика Матиса Ронделя (Mathys Rondel), которых опередил на финише на 21 секунду. В генеральной классификации Ярно Видар опережает Матиса Ронделя на 34 секунды.

Photo Credits: LaPresse

Ярно Видар: «Поверить не могу. Это одна из крупнейших мировых гонок в нашей категории. Выиграть здесь этап и бороться за генеральную классификацию - это фантастика. Я увидел, что ребята из команды Visma чувствуют себя не слишком хорошо, поэтому атаковал. За мной смогли поехать только Ваутер и Рондель. Но они не хотели работать, поэтому за километр до финиша я решил атаковать ещё раз. Мне также хотелось забрать бонусные секунды перед следующими тяжёлыми этапами.

Теперь у меня три лидерских майки. Это много, но я буду наслаждаться розовой, за ней я приехал сюда. Мой возраст не имеет особого значения. Сейчас все сильны с самых молодых лет.

Наша команда работает великолепно. Мы старались держаться за другими, потому что у нас нет сильных горняков. Перед последним подъёмом я сказал моему товарищу по команде Милану Дони, что нам надо дать полный газ. Он фантастически довёз меня до самой крутой части, где я хотел атаковать, за 4 км до вершины. И только Матис Рондель и Ваутер Туссан за мной усидели. Я сказал им, что нам надо ехать как можно быстрее, чтобы выиграть побольше времени у остальных. Но они не хотели со мной работать, поэтому я решил сначала поберечь ногу, а потом выдал всё, что у меня осталось, на последнем километре.

Надеюсь, смогу насладиться розовой майкой, и на ближайших равнинных этапах не образуются эшелоны. В нашей команде есть и очень сильные спринтеры, а я сам надеюсь, что смогу снова хорошо выступить на следующих горных этапах».