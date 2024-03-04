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Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

18-летний Ярно Видар — выиграл 3-й этап с горным финишем на Giro d'Italia Next Gen-2024

 

 

Ярно Видар (Jarno Widar), 18-летний (18 лет, 6 месяцев и 29 дней) гонщик стал самым молодым победителем этапа андеровской версии Джиро д’Италия - велогонки “Giro d’Italia Next Gen”-2024. Он выиграл первый в этом выпуске этап с горным финишем. Эта победа на 3-м этапе “Giro d’Italia Next Gen”-2024 принесла Ярно Видару и розовую майку лидера, он также стал самым молодым в истории этой гонки лидером.

 

16 дней назад Ярно Видар одержал первую в карьере победу в гонке UCI  - выиграл генеральную классификацию многодневной велогонки категории 2.2 Alpes Isère Tour. В юниорах Видар уже побеждал в итальянских гонках - выиграл Trofeo Emilio Paganessi и 2-й этап Giro della Lunigiana. Всего в юниорах Ярно Видар взял 11 побед.

 

3-й этап Giro d’Italia Next Gen-2024 финишировал в подъём Пиан делла Мусса - 19,1 км с 5,5%, где а финальных четырёх километрах градиент взлетал до 8,5%.

 

За километр до финиша Ярно Видар сбросил с колеса попутчиков - 20-летнего нидерландского гонщика Ваутера Туссана (Wouter Toussaint) и 20-летнего французского гонщика Матиса Ронделя (Mathys Rondel), которых опередил на финише на 21 секунду. В генеральной классификации Ярно Видар опережает Матиса Ронделя на 34 секунды.

 

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

Ярно Видар — победитель первого горного этапа Giro d'Italia Next Gen-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Ярно Видар: «Поверить не могу. Это одна из крупнейших мировых гонок в нашей категории. Выиграть здесь этап и бороться за генеральную классификацию - это фантастика. Я увидел, что ребята из команды Visma чувствуют себя не слишком хорошо, поэтому атаковал. За мной смогли поехать только Ваутер и Рондель. Но они не хотели работать, поэтому за километр до финиша я решил атаковать ещё раз. Мне также хотелось забрать бонусные секунды перед следующими тяжёлыми этапами.

 

Теперь у меня три лидерских майки. Это много, но я буду наслаждаться розовой, за ней я приехал сюда. Мой возраст не имеет особого значения. Сейчас все сильны с самых молодых лет.

 

Наша команда работает великолепно. Мы старались держаться за другими, потому что у нас нет сильных горняков. Перед последним подъёмом я сказал моему товарищу по команде Милану Дони, что нам надо дать полный газ. Он фантастически довёз меня до самой крутой части, где я хотел атаковать, за 4 км до вершины. И только Матис Рондель и Ваутер Туссан за мной усидели. Я сказал им, что нам надо ехать как можно быстрее, чтобы выиграть побольше времени у остальных. Но они не хотели со мной работать, поэтому я решил сначала поберечь ногу, а потом выдал всё, что у меня осталось, на последнем километре.

 

Надеюсь, смогу насладиться розовой майкой, и на ближайших равнинных этапах не образуются эшелоны. В нашей команде есть и очень сильные спринтеры, а я сам надеюсь, что смогу снова хорошо выступить на следующих горных этапах».

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Теги к статье: Ярно Видар Jarno Widar Giro d'Italia Next Gen-2024 андеровская Джиро д'Италия

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Комментарии

  • nightbuster33
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    nightbuster33-Фото
    В смысле!
  • василий
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    василий-Фото

    Куда Саймон собрался?

  • MVDP
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (2)
    MVDP-Фото

     Что там, сверхновый Меркс подрастает?

  • nightbuster33
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В молодежной Астане две причины плохого выступления в этой гонке;1)Гонщики не в полном здравии или 2)"Тренеры" курирующие над этими гонщиками не компетентны в своей работе (старая школа),готовя себе подобных. Раньше сами болтались постоянно в хвосте пелетона и отваливали на первом же пригорке,так и сейчас пацаны порастеряв все,что умели делать ранее,  болтаются  впереди машины сопровождения с вывеской "BROOM". Места гонщиков :Лучший в сотне, остальные за 100. Командное место-24-ое из 25. Пока, в дальнейшем может быть и последним.С такой работой наставников Астана едва ли задержится в WT.

  • kwwk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    kwwk-Фото

    Исаак Дель Торо (Isaac Del Toro) > до конца 2029, эмираты видно новую звезду готовят.

  • Невозмутимый
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    Невозмутимый-Фото

    Очень рад за Александра Николаевича. В 50 лет всё ещё подавать надежды, это дорогого стоит

  • Невозмутимый
    Тур Швейцарии-2024. Этап 3 (1)
    Невозмутимый-Фото

    Какой сентиментальный молодой человек. Вроде бы к победам должен уже быть привычен

  • Pugachev
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    Pugachev-Фото

    Без Гесинга с Ураном - не то..... И так - с каждым хорошим гонцом...

  • Esperus2006
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Что с Ильханом, он же горняк
  • Coolvic
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    Coolvic-Фото

    Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Ghebreigzabhier) > до конца 2024

     

    Это было актуально в январе. На следующие сезоны пока продления нет.

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