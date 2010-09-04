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У Петера Сагана снова возникли проблемы с сердцем

Петер Саган сообщил, что ему предстоит операция на сердце

 

 

Петер Саган вновь вынужден отказаться от тренировок на маунтинбайке и готовится к операции на сердце, которую должны провести в ближайшую неделю.

 

В конце февраля во время соревнований по маунтинбайку 34-летний словацкий гонщик впервые столкнулся с нарушением сердечного ритма, резким повышением частоты сердечных сокращений, когда его пульс подскочил до 200 ударов в минуту. После вживления подкожного монитора Петеру Сагану разрешили вернуться к тренировкам, но теперь ситуация повторилась.

 

Photo (c) @Peter Sagan

 

 

Новость об этом 34-летний словацкий велогонщик сообщил в соцсетях.

 

Петер Саган: «Когда я тренировался на скалистых тропинках в Марселе, сердце несколько раз сильно ударило. Волноваться не о чем, можно сказать, что моему сердцу требуется пит-стоп. На следующей неделе мне проведут операцию. Благодаря моему другу, спортивному кардиологу, доктору Роберто Корсетти я уверен, что очень скоро вернусь в седло».

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Теги к статье: Петер Саган

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Петя, астанавись.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 04:58 | Регистрация: 4.09.2010

    "у вас джипег" (с)

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    У Петера Сагана снова возникли ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    "у вас джипег" (с)

  • Astanaforever
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Тур просто бомба по рельефам этапов и по составам.

    Всем смотреть.
  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Астана выступает самым молодым составом(ср.возраст-25лет).Самому старшему 28, младшему-21. Пять гонщиков,новобранцы.Претендентов нет, но могут сюрпризы,как со стороны "старых",так и со стороны "молодых".По крайней мере будет меньше разочарований по сравнению с тем, когда кого из Астаны причисляют к лидерской группе на победу в гонке,а в итоге... . Лучшие из них,  претенденты для участия в основных гонках сезона.

  • Astanaforever
    У Петера Сагана снова возникли ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Петя, астанавись.
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото
    UAE Team Emirates (WT)
    1POGA?AR Tadej
    2ALMEIDA Jo?o
    3SIVAKOV Pavel
    4GRO?SCHARTNER Felix
    5VINE Jay
    6NOVAK Domen
    7SOLER Marc
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото
    у них всегда было кому ехать такие гонки... и Лапорт и Тиш Бенот и ван Барле... и даже Тратник... но последних не было даже в команде... и уж точно никого в отрыве... и мне удивительно что по факту никто кроме ВВА не тянет...
    думаю просто "слили" на "авось Коой из группы"... другие теперь цели... я об этом..
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    motte-Фото

    Тадей завтра на горную Каталонию?

  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: error
    Висма чот совсем завалилась... походу классико уже не их конек... даже никто не отобрался в претенденты..

    Ван Арт не ехал, Коой еще совсем молодой для такой гонки, 22 года всего парню. У них ставка была на Лапорта, а он сошел по ходу гонки.

  • ok_
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    ok_-Фото
    Цитата: zalex567
    Цитата: motte
    Смотрю награждение, сколько улыбок люди дарят друг другу, тадей сияет!!! 
    Это чистый и открытый спорт, аж слёзы наворачиваются.
    Разделяю Ваши эмоции. Приятно видеть позитивные, дружеские отношения между соперниками.
    Скромно присоединяюсь к таким оценкам и эмоциям. Спасибо.
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (46)
    error-Фото

    Висма чот совсем завалилась... походу классико уже не их конек... даже никто не отобрался в претенденты..

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