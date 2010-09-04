У Петера Сагана снова возникли проблемы с сердцем

Петер Саган сообщил, что ему предстоит операция на сердце

Петер Саган вновь вынужден отказаться от тренировок на маунтинбайке и готовится к операции на сердце, которую должны провести в ближайшую неделю.

В конце февраля во время соревнований по маунтинбайку 34-летний словацкий гонщик впервые столкнулся с нарушением сердечного ритма, резким повышением частоты сердечных сокращений, когда его пульс подскочил до 200 ударов в минуту. После вживления подкожного монитора Петеру Сагану разрешили вернуться к тренировкам, но теперь ситуация повторилась.

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Новость об этом 34-летний словацкий велогонщик сообщил в соцсетях.

Петер Саган: «Когда я тренировался на скалистых тропинках в Марселе, сердце несколько раз сильно ударило. Волноваться не о чем, можно сказать, что моему сердцу требуется пит-стоп. На следующей неделе мне проведут операцию. Благодаря моему другу, спортивному кардиологу, доктору Роберто Корсетти я уверен, что очень скоро вернусь в седло».