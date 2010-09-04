У Петера Сагана снова возникли проблемы с сердцем

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- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:27
Петер Саган сообщил, что ему предстоит операция на сердце
Петер Саган вновь вынужден отказаться от тренировок на маунтинбайке и готовится к операции на сердце, которую должны провести в ближайшую неделю.
В конце февраля во время соревнований по маунтинбайку 34-летний словацкий гонщик впервые столкнулся с нарушением сердечного ритма, резким повышением частоты сердечных сокращений, когда его пульс подскочил до 200 ударов в минуту. После вживления подкожного монитора Петеру Сагану разрешили вернуться к тренировкам, но теперь ситуация повторилась.
Photo (c) @Peter Sagan
Новость об этом 34-летний словацкий велогонщик сообщил в соцсетях.
Петер Саган: «Когда я тренировался на скалистых тропинках в Марселе, сердце несколько раз сильно ударило. Волноваться не о чем, можно сказать, что моему сердцу требуется пит-стоп. На следующей неделе мне проведут операцию. Благодаря моему другу, спортивному кардиологу, доктору Роберто Корсетти я уверен, что очень скоро вернусь в седло».
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