Петер Саган о своём состоянии: "Всё под контролем"

Петер Саган опубликовал медицинское заключение о своём состоянии

Петеру Сагану пришлось пройти процедуру вживления подкожного монитора для отслеживания частоты сердечных сокращений, так как ранее тесты обнаружили у словацкого велогонщика тахикардию, возникающую во время интенсивных физических нагрузок.

Процедуру провели в пятницу, 23 февраля, в университетской больнице Ланчизи в Анконе (Lancisi University Hospital). 34-летний словацкий велогонщик в соцсетях успокоил своих болельщиков и опубликовал заключение врачей по поводу его состояния. В заключении не упоминаются никакие другие процедуры для лечения тахикардии, например, аблация.

Петер Саган: «Привет, ребята, просто краткая информация. Все под контролем, и всего через несколько дней я вернусь на свой велосипед @iamspecialized !!! Вот английский перевод оригинального медицинского заключения на итальянском языке».

Медицинское заключение по поводу состояния Петера Сагана:

“Спортсмен в порядке. Было проведено внутреннее электрофизиологическое исследование, которое исключило какие-либо суправентрикулярные или желудочковые аритмии паталогического характера. Был имплантирован подкожный регистратор событий, который позволит в дальнейшем наблюдать за спортсменом. Процедуру в присутствии доктора Роберто Корсетти (Roberto Corsetti), доверенного кардиолога спортсмена, провели профессор Антонио Делло Руссо (Antonio Dello Russo), директор клиники кардиологии и аритмологии университетской больницы Марке, и его команда”.

Петер Саган проведёт без велосипеда примерно 5-8 дней, а затем вернётся к тренировкам. Представитель велогонщика сообщил GCN, что возвращение к соревнованиям запланировано на ближайшие три недели, поскольку Петер Саган стремится активизировать свою кампанию по маунтинбайку в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Представитель Петера Сагана в интервью GCN сказал: «Мы обсудили ситуацию с командой, с компанией Specialized, и решили немедленно взять её под контроль, чтобы удостовериться, что у него нет ничего серьёзного. Это обычная процедура ради избавления от стресса и беспокойства. Он не будет садиться на велосипед от пяти до восьми дней, но только для того, чтобы восстановиться после этой небольшой операции. Мы планируем, что через 20 дней он примет участие в соревнованиях в Марселе».