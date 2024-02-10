Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд выиграл 2-й этап и возглавил генеральную классификацию Тура Аль-Ула-2024

23-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Mobility Сёрен Вереншолд (Soren Waerenskjold) одержал победу на 2-м этапе AlUla Tour-2024, повторив успех прошлого года, когда на этой гонке также выиграл этап.

Команда победителя 1 этапа Каспера ван Удена dms-firmenich PostNL контролировала отрыв дня на самом протяжённом этапе гонки (199 км). Через 67 км после старта команда Uno-X Mobility использовала боковой ветер, чтобы порвать пелотон на эшелоны, но когда первая группа добрала пятерых беглецов отрыва дня, встречный ветер через 20 км не позволил развивать ситуацию и пелотон собрался.

Три гонщика из пелотона создали новый отрыв, который к финальным 20 км был нейтрализован. На финальном подъёме выпал Дилан Груневеген (Jayco AlUla), а Пьер Латур (TotalEnergie) предпринял атаку за 1,5 км до финиша. Его догнали на финальном километре. Команда Uno-X Mobility развезла Сёрена Вереншолда, который наряду с несколькими сильными финишёрами выдержал подъём. 23-летний норвежский гонщик в спринте оставил позади эритрейского велогонщика команды Astana Qazaqstan, действующего чемпиона Африки, Хенока Мулюбырхана и нидерландского гонщика команды dsm-firmenich Post Nl Нильса Экхоффа.

Сёрен Вереншолд также надел майку лидера AlUla Tour-2024.

Сёрен Вереншолд: «Кажется, когда я далеко от дома, я хорошо выступаю. Во время спринта был попутный ветер, что мне больше подходило, так как я высокий. Приятно хорошо начинать сезона, всегда интересно, как он стартует. Похоже, зима прошла нормально.

Сегодня мне было чуть легче, чем в прошлом году, когда отрезок был очень крутым. Этот этап мне подходил больше. На последних четырёх километрах мы планировали держаться впереди, что идеально выполнили. А потом просто попытались собраться на вершине и удержать темп на последних пятистах метрах, так как дорога шла в тягун. На таких отрезках не хочется терять мощность. Мы отлично рассчитали время.

Здесь много спринтерских этапов, поэтому немного утомительно сохранять психологический настрой на каждом. К счастью, на последнем этапе я могу немного расслабиться, но у меня ещё будет здесь два шанса, а на финальном этапе будем работать на Андерса (Халланда Йоханнессена)».

Хенок Мулюбырхан: “На самом деле, я доволен своим выступлением сегодня. Конечно, я бы предпочел выиграть, но, тем не менее, подиум сегодня после такого сложного этапа – тоже неплохо. В самом деле, день был трудным из-за ветра и напряжения в пелотоне со старта и до финиша, также, заключительный подъем получился достаточно быстрым и сложным. Но, я хочу поблагодарить мою команду за великолепную поддержку на протяжении всего дня. Ребята великолепно отработали сегодня! В каждый момент этапа я был отлично защищен, мои товарищи полностью контролировали ситуацию, помогая мне сохранять силы и держать позицию впереди. День для нас сложился хорошо, так что буду настраиваться на следующие этапы”.