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Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд выиграл 2-й этап и возглавил генеральную классификацию Тура Аль-Ула-2024

 

 

23-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Mobility Сёрен Вереншолд (Soren Waerenskjold) одержал победу на 2-м этапе AlUla Tour-2024, повторив успех прошлого года, когда на этой гонке также выиграл этап.

 

Команда победителя 1 этапа Каспера ван Удена dms-firmenich PostNL контролировала отрыв дня на самом протяжённом этапе гонки (199 км). Через 67 км после старта команда Uno-X Mobility использовала боковой ветер, чтобы порвать пелотон на эшелоны, но когда первая группа добрала пятерых беглецов отрыва дня, встречный ветер через 20 км не позволил развивать ситуацию и пелотон собрался.

 

Три гонщика из пелотона создали новый отрыв, который к финальным 20 км был нейтрализован. На финальном подъёме выпал Дилан Груневеген (Jayco AlUla), а Пьер Латур (TotalEnergie) предпринял атаку за 1,5 км до финиша.  Его догнали на финальном километре. Команда Uno-X Mobility развезла Сёрена Вереншолда, который наряду с несколькими сильными финишёрами выдержал подъём.  23-летний норвежский гонщик в спринте оставил позади эритрейского велогонщика команды Astana Qazaqstan, действующего чемпиона Африки, Хенока Мулюбырхана и нидерландского гонщика команды dsm-firmenich Post Nl Нильса Экхоффа.

 

Сёрен Вереншолд также надел майку лидера AlUla Tour-2024.

 

Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

Сёрен Вереншолд - победитель 2 этапа AlUla Tour-2024

 

Сёрен Вереншолд: «Кажется, когда я далеко от дома, я хорошо выступаю. Во время спринта был попутный ветер, что мне больше подходило, так как я высокий. Приятно хорошо начинать сезона, всегда интересно, как он стартует. Похоже, зима прошла нормально.

 

Сегодня мне было чуть легче, чем в прошлом году, когда отрезок был очень крутым. Этот этап мне подходил больше. На последних четырёх километрах мы планировали держаться впереди, что идеально выполнили. А потом просто попытались собраться на вершине и удержать темп на последних пятистах метрах, так как дорога шла в тягун. На таких отрезках не хочется терять мощность. Мы отлично рассчитали время.

 

Здесь много спринтерских этапов, поэтому немного утомительно сохранять психологический настрой на каждом. К счастью, на последнем этапе я могу немного расслабиться, но у меня ещё будет здесь два шанса, а на финальном этапе будем работать на Андерса (Халланда Йоханнессена)».

 

Хенок Мулюбырхан: “На самом деле, я доволен своим выступлением сегодня. Конечно, я бы предпочел выиграть, но, тем не менее, подиум сегодня после такого сложного этапа – тоже неплохо. В самом деле, день был трудным из-за ветра и напряжения в пелотоне со старта и до финиша, также, заключительный подъем получился достаточно быстрым и сложным. Но, я хочу поблагодарить мою команду за великолепную поддержку на протяжении всего дня. Ребята великолепно отработали сегодня! В каждый момент этапа я был отлично защищен, мои товарищи полностью контролировали ситуацию, помогая мне сохранять силы и держать позицию впереди. День для нас сложился хорошо, так что буду настраиваться на следующие этапы”.

 

 

Результаты 2 этапа AlUla Tour-2024

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Теги к статье: Сёрен Вереншолд Soren Waerenskjold Uno-X Mobility Аль-Ула Тур AlUla Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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Комментарии

  • Kay82
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (4)
    Kay82-Фото

    Тур точно непотянет . Там Вингегор великий и могучий на многие года. думаю Джира будет его если горьі все потянет 

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    nightbuster33-Фото
    Биньям Гирмай.
  • tds
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    tds-Фото
    Цитата: Николай Н.
    А этот парень, что себе глас чуть не выбил шампанским, африканец, вторым был. Хороший у него финиш в горку.
    То который в глаз пробкой открыл от шампанского, выступает за другую команду!
  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап и такой интересный получился, а финиш красивый, ребята молодцы.

  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Ск совсем плох уже, не верит графике, не видит визуальных ориентиров, мерещится ему мохорич везде. Тароззи работал намного больше,в одиночку в гору тащил почти и смены у него даже в отрыве общем были длинее,а победу отдал Тонелли, несправедливо блин. 

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    nightbuster33-Фото

    Федот, да не тот. В сумме, после 2-х этапов, Хан третий. Есть надежда,что в итоге будет выше. Астана, на Тур Колумбии выставляет:Луценко, Техеда,Умба,Кэв,Морков и Бол.Молодость:Умба-21г. и мудрость:Кэв и Морков(38). Будет тоже интересно.

  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    Николай Н.-Фото

    А этот парень, что себе глас чуть не выбил шампанским, африканец, вторым был. Хороший у него финиш в горку.

  • Earl57
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Габариты Сорена Вареншолда - рост 1,95 м, вес 92 кг. Куда более легкие спринтеры выпали в подъем с градиентом 5-6%, а он спокойно отсиделся.

  • Astanaforever
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Этот Хенок еще преподнесет сюрпризы..
  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап для разминки, а вот сегодня финиш будет интересным.

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