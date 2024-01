Cadel Evans Great Ocean Road Race-2024. Результаты

На сайте "Cycling Statistics" подсчитали:

3th in Port d'Andratx is 36th top-10 since his last victory for Aleksandr Vlasov (Romandie'22 GC).

Most top-10s in 2023+2024 without a victory:

30 | Vlasov

26 | Bol C.

25 | Landa

23 | Aranburu

22 | Bardet

21 | Kanter