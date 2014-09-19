Велокоманда Movistar представила состав и велоформу команды на 2024 год

Наиро Кинтана возглавит команду Movistar на Джиро д’Италия-2024, Энрик Мас - на Тур де Франс

В Мадриде прошла презентация команды Movistar, которая в 2024 году начнёт 45-й сезон в профессиональном велоспорте. Для испанской команды следующий год будет особенным ещё и потому, что титульный спонсор - компания Telefónica, основанная в 1924 году, отмечает столетний юбилей. Главным спонсором испанской велокоманды, которой руководит Эусебио Унсуэ, компания Telefónica стала в 2011 году.

В мужской команде Movistar в следующем сезоне будет выступать 30 велогонщиков, из которых 10 - новые и вернувшиеся в команду.

Одним из самых громких трансферов Movistar стало подписание контракта с 33-летним колумбийским велогонщиком Наиро Кинтаной, который выступал в команде с 2012 по 2019 годы и принёс Movistar две победы на Гранд-турах - Джиро д’Италия-2014 и Вуэльте Испании-2016, а также два подиума Тур де Франс в 2013 и 2015 годах и подиум Джиро д’Италия в 2017 году.

В команде будет выступать 21-летний итальянский велогонщик, чемпион мира среди андеров в разделке Лоренцо Милези, который досрочно расторг контракт с командой dsm-firmenich ради перехода в Movistar.

Лоренцо Милези: «Movistar - эталон команды. Мне представился шанс стать гонщиком Movistar, где я смогу дальше расти как спортсмен. Это шаг вперёд в моей карьере. Я рад, что мы пришли к соглашению. Мне нравятся Гранд-туры и недельные гонки. Поэтому, даже если я буду по-прежнему фокусироваться на разделках, мне хочется улучшить мои способности прохождения подъёмов».

Также состав команды Movistar пополнили Давиде Формоло (ранее выступавший в UAE Team Emirates), Реми Каванья (из Soudal Quick Step), Хавьер Ромо (из Astana Qazaqstan), Давиде Чимолаи (из Cofidis), Карлос Каналь (из Euskaltel - Euskadi), Йон Барренечеа (из Caja Rural - Seguros RGA), Манило Мори (из Zalf Euromobil Fior), Пелайо Санчес (из Burgos-BH).

Была представлена также новая велоформа, которую изготовила для команды Movistar испанская компания Gobik. Новый дизайн сохранил синий цвет, являющийся символом компании Telefónica. По сравнению с предыдущим дизайном на форме появился логотип в честь 100-летия компании и узор, напоминающий о сетях и оптоволокне Telefónica.

Photo (c): Sprint Cycling Agency/Movistar Team

Во время презентации команды Эусебио Унсуэ, генеральный директор Movistar, рассказал, как распределятся роли лидеров на Гранд-турах.

Наиро Кинтана возглавит команду Movistar на Джиро д’Италия-2024, Энрик Мас будет капитаном на Тур де Франс-2024, а на Вуэльте Испании Наиро Кинтана и Энрик Мас объединят силы.

Наиро Кинтана: «Джиро - гонка, в которой редко принимал участие, но, логично, что она мне очень нравится. Вуэльту я хорошо знаю, потому что это домашний Гранд-тур. На нас огромная ответственность хорошо выступить, для этого на Вуэльте мы должны объединить силы с Энриком Масом».

Энрик Мас: «Что я думаю о Наиро. Он начинал здесь, стал великим гонщиком в этой команде, затем был вдали от команды четыре года. С его опытом и способностями он очень полезен команде. У него столько побед. Он сделал себя великим гонщиком и продолжит им быть.

Мне хотелось бы обойтись без неудач. Мне кажется, я в любом случае уже исчерпал весь лимит неудач. Этот опыт пригодится мне в будущем, когда в гонке или вне соревнований продолжаешь себя подбадривать, говоришь себе, что пройдёшь через такие моменты и не опустишь руки».

Состав команды Movistar на 2024 год:

Alex Aranburu (Испания),

Jorge Arcas (Испания),

Jon Barrenetxea (Испания),

Will Barta (США),

Carlos Canal (Франция),

Rémi Cavagna (Франция),

Davide Cimolai (Италия),

Davide Formolo (Италия),

Iván García Cortina (Испания),

Fernando Gaviria (Колумбия),

Ruben Guerreiro (Португалия),

Johan Jacobs (Швейцария),

Oier Lazkano (Испания),

Enric Mas (Испания),

Lorenzo Milesi (Италия),

Manlio Moro (Италия),

Gregor Mühlberger (Австрия),

Mathias Norsgaard (Дания),

Nelson Oliveira (Португалия),

Antonio Pedrero (Испания),

Nairo Quintana (Колумбия),

Vinícius Rangel (Бразилия),

Iván Romeo (Испания),

Javier Romo (Испания),

Einer Rubio (Колумбия),

Pelayo Sánchez (Испания),

Sergio Samitier (Испания),

Gonzalo Serrano (Испания),

Iván Sosa (Колумбия),

Albert Torres (Испания)