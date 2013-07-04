Эган Берналь мечтает вернуться к своей лучшей форме и выиграть Вуэльту Испании

Эган Берналь: «Если бы мог выбирать, какую гонку выиграть, выбрал бы Вуэльту Испании»

Сезон 2023 года стал первым полноценным сезоном Эгана Берналя после тяжёлого падения во время тренировки и долгого восстановления в 2022 году. 26-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers набрал 76 гоночных дней, проехал два Гранд-тура - Тур де Франс и Вуэльту Испании.

Хотя он не показал высоких результатов в генеральной классификации Гранд-туров, Эган Берналь считает самым важным, что проехал их до конца, а после Тур де Франс-2023 чувствовал себя лучше, чем когда выиграл гонку в 2019 году. Об этом, а также о своих целях на 2024 год Эган Берналь рассказал в подкасте La Movida (испаноязычной версии подкаста Лэнса Армстеронга TheMove).

Эган Берналь: «Сейчас я в Боготе, дома, тренируюсь. Последней гонкой была Вуэльта, потом я пару недель был активным, ездил на критериум в Японии. Постепенно начинаю заниматься в тренажёрном зале и всё больше выезжаю на велосипеде.

Самое ценное в этом сезоне, что я проехал два Гранд-тура - Тур де Франс и Вуэльту Испании, что смог завершить год с таким большим набором гоночных дней, которые постепенно накапливаю. Надеюсь, они помогут мне в 2024 году. Хотя сильно устал как физически, так и ментально, считаю очень важным, что доехал Гранд-туры до конца. Когда финишировал на Тур де Франс, чувствовал себя даже лучше, чем в 2019 году, когда его выиграл.

В 2019 я не думал о победе, только о попадании в топ-5. Считал, что попасть на подиум уже будет хорошо. Считал, что выиграть будет очень и очень сложно, потому что я тогда был своего рода сокапитаном с Томасом. Для меня быть солидером лучше, потому что меньше давления. Думал тогда, что если заеду в топ-5 или топ-3, это будет великолепно. Победа не была очевидной примерно до 15 этапа, до Пиренеев, когда мы уехали с Тибо Пино. Я чувствовал себя отлично, подумал, что подиум достижим.

На 18-м этапе команда дала мне зелёный свет попробовать. Благодаря Нико (Николя Порталю) я сберёг много сил, потому что чувствовал себя на таком подъёме, что хотел каждый день что-то предпринимать, продавливать по максимуму. Но Нико говорил мне ждать. Сначала сказал подождать до 14 этапа, сказал, что потом я почувствую себя ещё лучше на 17-м. Он всё время повторял, что надо беречь энергию.

Помню, что на 18-м этапе сказал Нико, что хочу попробовать, и он разрешил. Я выиграл этап, а потом сошла эта лавина, и я надел жёлтую майку на 19-м этапе, когда оставались только 20-й и 21-й этапы. И утром перед 20-м этапом они сказали, что его сокращают и оставляют только один длинный подъём, на котором я чувствовал себя вполне уверенно. В тот день я поставил рекорд в ваттах за час подъёма.

На самом деле тот подъём проходили очень быстро. Нико тогда сказал мне успокоиться, не рисковать. Он сказал, что мы даже можем побороться за горную майку, что для меня ничего не меняется, чтобы я сосредоточился на жёлтой майке. Со мной была очень сильная команда. Думаю, звёзды так сошлись, что тот Тур де Франс я выиграл совсем без давления.

В 2020 мне пришлось сойти с Тура. Нога не болела, чувствовал себя сильнее, чем в 2019, но не смог ничего показать из-за боли в спине.

В 2021 году попросил команду поверить в меня и сказал, что хочу проехать Джиро д’Италия. Хотя в тот год болела и нога, и спина. Каждый день начинался с неуверенности, не подведёт ли меня спина. Та победа на Джиро д’Италия принесла мне двойную радость, потому что стала для меня доказательством, что я снова вышел на уровень, с которым могу бороться за победу на Гранд-туре.

В 2022 ноги могли остаться парализованными. Но я смог ходить, вести нормальную жизнь. Не то, что я применяю психологический приём видеть только положительную сторону, я действительно был очень счастлив. Пройти весь этот процесс мне помогало желание достичь вершины, продолжать ездить на велосипеде, попытаться остаться профессионалом.

Недавно команда прислала мне форму, в которой надо заполнить, какие гонки я хотел бы проехать. Но я не знал, что ответить, потому что всё зависит от того, как у меня пойдут дела. Если буду в хорошей форме, они могут дать мне шанс проехать Тур де Франс. Но если я буду выступать так же, как в этом году, я первый откажусь от этого предложения, потому что Тур - худшая гонка для импровизаций.

Думаю, если бы сейчас мог выбирать, на какой гонке бороться за победу, выбрал бы Вуэльту Испании. Все знают, как важно выиграть три Гранд-тура в карьере. Если бы у меня это получилось, мог бы со спокойной душой завершить карьеру. Но ещё больше я хочу вернуться на свой лучший уровень. Был бы очень счастлив, если бы смог на равных соревноваться со всеми гонщиками, которые сейчас доминируют».

Эган Берналь планирует начать сезон 2024 года в Колумбии, с национального чемпионата, а также, возможно, принять участие в Туре Колумбии.