Эган Берналь мечтает вернуться к своей лучшей форме и выиграть Вуэльту Испании

Боз вообще ничего нового не сказал. Абсолютно. У команды пока не получается выкарабкаться после всех несчастий - два лидера, вокруг которых строилась команда, выбыли навсегда, несчастье с главным DS, скандалы c конвертиками и их получателями, безумная чехарда в руководстве. И не факт, что вообще получится вернуться. Too much.



Вот послушать Маттео, Роджера или самого Эллингворта будет действительно интересно.