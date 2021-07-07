VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023”

Петер Саган обошёл Тадея Погачара и Марка Кэвендиша на критериуме “Beking 2023” в Монако

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023”

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023”

Photo © ATCommunication/Beking2023

 

 

Петер Саган завершил финальный сезон в карьере победой в критериуме “Beking 2023”, который прошёл в Монако 26 ноября. Словацкий велогонщик после 45 кругов (1,3 км каждый), включающих прохождение последней секции круга «Формулы 1», опередил Тадея Погачара и Марка Кэвендиша. В первой гонке дуэтов гонщиков -  Pro-Am на спортивном празднике  “Beking 2023”,  команда Петера Сагана и Самуэле Баттистеллы выиграла у Маттео Трентина и Люка Роу, а третье место заняли Майкл Мэттьюс и Маттео Москетти.

 

В рамках Beking 2023 перед стартом критериума дети могли  час кататься вместе с профессионалами. Особым моментом спортивного праздника стало вручение Приможу Рогличу награды Velo d’Or-2020, которую в тот год он не смог получить лично из-за пандемии.

 

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023” Photo © ATCommunication/Beking2023

Photo © ATCommunication/Beking2023

 

Петер Саган: «Было здорово снова участвовать в гонках с моими коллегами и друзьями перед тем, как начнётся новая глава моей жизни. Получался большой праздник, я рад, что все эти болельщики и энтузиасты приехали в Монако, чтобы провести со своими семьями великолепный день велоспорта. Проект “Beking” ещё молод, но уже продемонстрировал огромный потенциал, увлекая людей велоспортом. Очень рад, что внёс свой вклад в этот проект».

 

 

Тадей Погачар: «Было весело. Пришло очень много людей, поэтому могу сказать, что организаторы двигаются в верном направлении, снимаю перед ними шляпу. Beking снова доказал, что это прекрасное мероприятие для популяризации велоспорта во всех его аспектах. Надеюсь, что мы сможем сделать Beking традицией».

 

Марк Кэвендиш: «День получился невероятным и очень красивым. Потрясающе проехать гонку вместе с коллегами на мероприятии в Монако ради благой цели. Рад, что принял участие».

 

Маттео Трентин, создатель мероприятия: «Сегодня мы проводим вечер в кругу друзей. Мы организовали продажу особенных предметов, вырученные средства от которых будут переданы выбранным нами ассоциациям и проектам, через нашу ассоциацию Beking и Fight Aids. Мы увидели много людей, это стало большой наградой за все усилия, которые мы приложили для организации и поддержки этого мероприятия. Благодарю всех коллег за доверие и преданность делу. Я очень рад и уже готов думать о следующем выпуске этого спортивного праздника».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Тадей Погачар Марк Кэвендиш Beking 2023 критериум

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 23:40 | Регистрация: 7.07.2021

    На фото Кэв явно второй))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

19 декабря 2023

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2024

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • shoooster
    Петер Саган выиграл критериум ... (1)
    shoooster-Фото
    На фото Кэв явно второй))
  • Геродот
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (3)
    Геродот-Фото

    Ну да, желтая майка ездила конечно на свекольном соке и победила в 2008 году всех редисок пелотона)) Скорее всего причина в конфликте Састре и с остальной командой. После этого демарша никто не согласился бы его возить, и сам бы он не захотел. А так какое-то время поездил лидером команды перед пенсией.

  • Shalam s Urala
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Карлос Састре
    В команде была хорошая атмосфера

    вообще то Састре по горячим следам кинулся заявлять, что Шлеки не хотели помогать ему, а Шлеки в ответ, что это неправда, они подарили ему Тур и просто у Карлито проблемы с головой )) после этого испанец свалил в Червело

    позже в докладе датского антидоп-агентства утверждалось - Рийс знал о том, что гонщики его команды (братья, алё?) применяют допинг. а согласно анонимам Састре покинул команду, т.к. не соглашался на гемотрансфузию

    "а в остальном прекрасная маркиза..." ©

  • Earl57
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (30)
    Earl57-Фото
    Саша, на PCS уже несколько лет в декабре открывается голосование на самого любимого гонщика. Мужчины и женщины, старые и молодые, начинающие свой путь в велоспорте юниоры и легендарные гонщики всех времен и народов. Нужно выбрать из базы PCS от 10-ти до 15-ти велогонщиков.
    Кого бы вы включили в свой список, если бы голосовали?
  • Camel
    19-летний Поль Манье — новый в ... (4)
    Camel-Фото
    Основной цвет формы команды жёлтый, но я ни одной жёлтой пчелы не видел.
  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (30)
    RVL-Фото
    Неплохая ремарка...все так...
  • uran
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (30)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    И у ульриха, и у других гонщиков... И у болел..и у оргов в том числе...они ему так и сказали- ты обманом взял, вор- лишён значит всех))
    Ахах. Когда "другие гонщики" как Ульрих начинают признаваться в употреблении, внезапно может "чистых" не оказаться например в первой десятке. Очень наглядное подтверждение этому, что майки Лэнса не отдали вторым местам.
  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (30)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    Именно так , величайший и им и останется , ибо никто ни на каком допе не сможет повторить его достижение, человек легенда , победивший серьёзное онко заболевание

    Это очень странная логика... извращённая.. из разряда - он разбогател, потому,что был гениальным преступником...так давайте попробуйте все так разбогатеть- не получится))) и здесь масса народа так рассуждает.

    Лучше спросить, что "величайший" выиграл без допа? 

    Зы. Кстати , что там с его программой Livestrong? Насколько помню, повыбрасввали браслеты много народу. Он как дал надежду онкобольным, так и забрал. Не буду ничего говорить на счёт болезни, реальность это или элемент грандиозной аферы, но известно, что он гонялся и принимал запрещённые препараты, якобы для снижения последствий болезни. 

  • Astanaforever
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Это точно, о нем все забыли. А я этот тур 2008 смотрел и как всегда хотел болеть за Астану, но Астану вдруг не допустили к туру. Вот эта была трагедия. Контадор тогда пролетел крупно. А он бы тур выиграл.. однозначно.
  • VeloVelo
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Опять Понабежали новые желающие с мешком денег ))
    Что-то есть в этом неестественное )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 ноября

Bauke Mollema (Lidl-Trek)

Dimitri Peyskens (Bingoal WB)

Aaron Gate (Bolton Equities - Black Spoke)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2023 (58)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)