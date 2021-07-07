Петер Саган выиграл критериум в Монако “Beking 2023”

Петер Саган обошёл Тадея Погачара и Марка Кэвендиша на критериуме “Beking 2023” в Монако

Photo © ATCommunication/Beking2023

Петер Саган завершил финальный сезон в карьере победой в критериуме “Beking 2023”, который прошёл в Монако 26 ноября. Словацкий велогонщик после 45 кругов (1,3 км каждый), включающих прохождение последней секции круга «Формулы 1», опередил Тадея Погачара и Марка Кэвендиша. В первой гонке дуэтов гонщиков - Pro-Am на спортивном празднике “Beking 2023”, команда Петера Сагана и Самуэле Баттистеллы выиграла у Маттео Трентина и Люка Роу, а третье место заняли Майкл Мэттьюс и Маттео Москетти.

В рамках Beking 2023 перед стартом критериума дети могли час кататься вместе с профессионалами. Особым моментом спортивного праздника стало вручение Приможу Рогличу награды Velo d’Or-2020, которую в тот год он не смог получить лично из-за пандемии.

Photo © ATCommunication/Beking2023

Петер Саган: «Было здорово снова участвовать в гонках с моими коллегами и друзьями перед тем, как начнётся новая глава моей жизни. Получался большой праздник, я рад, что все эти болельщики и энтузиасты приехали в Монако, чтобы провести со своими семьями великолепный день велоспорта. Проект “Beking” ещё молод, но уже продемонстрировал огромный потенциал, увлекая людей велоспортом. Очень рад, что внёс свой вклад в этот проект».

Тадей Погачар: «Было весело. Пришло очень много людей, поэтому могу сказать, что организаторы двигаются в верном направлении, снимаю перед ними шляпу. Beking снова доказал, что это прекрасное мероприятие для популяризации велоспорта во всех его аспектах. Надеюсь, что мы сможем сделать Beking традицией».

Марк Кэвендиш: «День получился невероятным и очень красивым. Потрясающе проехать гонку вместе с коллегами на мероприятии в Монако ради благой цели. Рад, что принял участие».

Маттео Трентин, создатель мероприятия: «Сегодня мы проводим вечер в кругу друзей. Мы организовали продажу особенных предметов, вырученные средства от которых будут переданы выбранным нами ассоциациям и проектам, через нашу ассоциацию Beking и Fight Aids. Мы увидели много людей, это стало большой наградой за все усилия, которые мы приложили для организации и поддержки этого мероприятия. Благодарю всех коллег за доверие и преданность делу. Я очень рад и уже готов думать о следующем выпуске этого спортивного праздника».