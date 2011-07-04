Яспер Филипсен выиграл Критериум Тур де Франс в Сингапуре

Яспер Филипсен обошёл Марка Кэвендиша на “Tour de France Prudential Singapore”-2023

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

29 октября состоялась основная часть Критериума в Сингапуре, проводящегося под эгидой Тур де Франс. После серии утренних гонок любителей велоспорта и велопарада на винтажных велосипедах, продемонстрировавшего, что сингапурцы - страстные коллекционеры старых велосипедов и веломаек, Критериум “Tour de France Prudential Singapore” начался со сверхвзрывной трёкилометровой командной гонки на время.

Долгое время лидировали гонщики команды Cofidis. Виктор Лафей и Симон Гешке задавали скорость на первой части дистанции, после чего вперёд вышли Аксель Цингле и Тома Шампьон. Время команды засекалось по второму гонщику на финишной черте. Время, показаное Cofids, не смогли побить гонщики команды Ineos, несмотря на то, что их лидером был чемпион Европы в разделке, недавний победитель гонки «Хроно наций» ДжошТарлинг.

Но результат французской команды не удержался, когда по улицам Сингапура пронеслась команда UAE Team Emirates, опередившая Cofidis на 5 секунд. Тадей Погачар, возглавлявший команду UAE, не упустил шанс на победу, используя простую тактику, о которой рассказал после финиша.

Тадей Погачар: "На таком коротком этапе мы ничего не планировали, а просто выкладывались от начала до конца. Никогда не знаешь, чего ожидать на такой маленькой дистанции, но у нас сильная команда, так что все получилось".

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

Photo (c) @ ChrisFroome

Перед главным Критериумом было сделано фото победителей зелёной майки Тур де Франс. Марк Кэвендиш, победитель 34 этапов французского Гранд-тура, Петер Саган, выигравший 12 этапов, Яспер Филипсен с шестью победами на этапах и Робби МакЮэн, выигравший 12 этапов, являются обладателями в общей сложности 13 зелёных маек Большой Петли. Хотя Робби МакЮэн завершил карьеру профессионального велогонщика ещё в 2012 году. он принял приглашение на участие в мероприятиях Критериума как посол Тур де Франс.

На Критериуме протяжённостью 60 км (20 кругов по улицам Сингапура) Петер Саган выиграл ещё одну зелёную майку в свою коллекцию. Словацкий гонщик набрал максимальное количество очков на промежуточных спринтах. Попытка Виктора Лафея, Лео Хейтера и чемпиона Малайзии Мухамада Мохд Зариффа перехитрить соперников атакой издалека, не принесла успеха. Трио не удалось набрать больше 15 секунд. Тадей Погачар атаковал в одиночку на финальном круге и держался впереди за километр до финиша. Но за триста метров Марк Кэвендиш и Яспер Филипсен его настигли и разыграли спринт.

25-летний бельгийский велогонщик, победитель очковой классификации Тур де Франс-2023 Яспер Филипсен опередил победителя 34 этапов французского Гранд-тура Марка Кэвендиша, как и на 7-м Тур де Франс-2023 в Бордо. Тадей Погачар замкнул тройку призёров Критериума в Сингапуре.