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Яспер Филипсен выиграл Критериум Тур де Франс в Сингапуре

Яспер Филипсен обошёл Марка Кэвендиша на “Tour de France Prudential Singapore”-2023

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

 

 

29 октября состоялась основная часть Критериума в Сингапуре, проводящегося под эгидой Тур де Франс.  После серии утренних гонок любителей велоспорта и велопарада на винтажных велосипедах, продемонстрировавшего, что сингапурцы - страстные коллекционеры старых велосипедов и веломаек, Критериум “Tour de France Prudential Singapore” начался со сверхвзрывной  трёкилометровой командной гонки на время.

 

Долгое время лидировали гонщики команды Cofidis. Виктор Лафей и Симон Гешке  задавали скорость на первой части дистанции, после чего вперёд вышли Аксель Цингле и Тома Шампьон. Время команды засекалось по второму гонщику на финишной черте. Время, показаное Cofids, не смогли побить гонщики команды Ineos, несмотря на то, что их лидером был чемпион Европы в разделке, недавний победитель гонки «Хроно наций» ДжошТарлинг.

 

Но результат французской команды не удержался, когда по улицам Сингапура пронеслась команда UAE Team Emirates, опередившая Cofidis на 5 секунд. Тадей Погачар, возглавлявший команду UAE, не упустил шанс  на победу, используя простую тактику, о которой рассказал после финиша.

 

Тадей Погачар: "На таком коротком этапе мы ничего не планировали, а просто  выкладывались от начала до конца.  Никогда не знаешь, чего ожидать на такой маленькой дистанции, но у нас сильная команда, так что все получилось".

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

 

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

 

Яспер Филипсен выиграл Критериум “Tour de France Prudential Singapore”

Photo (c) @ ChrisFroome

 

 

 

Перед главным Критериумом было сделано фото победителей зелёной майки Тур де Франс. Марк Кэвендиш, победитель 34 этапов французского Гранд-тура, Петер Саган, выигравший 12 этапов, Яспер Филипсен с шестью победами на этапах и Робби МакЮэн, выигравший 12 этапов, являются обладателями в общей сложности 13 зелёных маек Большой Петли. Хотя Робби МакЮэн завершил карьеру профессионального велогонщика ещё в 2012 году. он принял приглашение на участие в мероприятиях Критериума как посол Тур де Франс.

 

На Критериуме протяжённостью 60 км (20 кругов по улицам Сингапура) Петер Саган выиграл ещё одну зелёную майку в свою коллекцию. Словацкий гонщик набрал максимальное количество очков на промежуточных спринтах. Попытка Виктора Лафея, Лео Хейтера и чемпиона Малайзии Мухамада Мохд Зариффа перехитрить соперников атакой издалека, не принесла успеха. Трио не удалось набрать больше 15 секунд. Тадей Погачар атаковал в одиночку на финальном круге и держался впереди за километр до финиша. Но за триста метров Марк Кэвендиш и Яспер Филипсен его настигли и разыграли спринт.

 

25-летний бельгийский велогонщик, победитель очковой классификации Тур де Франс-2023 Яспер Филипсен опередил победителя 34 этапов французского Гранд-тура Марка Кэвендиша, как и на 7-м  Тур де Франс-2023 в Бордо. Тадей Погачар замкнул тройку призёров Критериума в Сингапуре.

 

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Марк Кэвендиш критериум

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Красавцы!

    Кстати, тадей заявил в интервью итальянцам, что его целью на сезон 2024 является тур и ничего кроме тура.

    Будет жарко в новом году!!!!

  2. RVL

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 30.08.2012

    Погачар за 4 км до финиша был в отрыве и вез группе 4"

    Делал шоу  и держал интригу до последнего..

    Добрали за 200 метров.. Саган впрягся и как будто смену под кэва сдал..

    Но... только 2 спринтера смогли что то.

     

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Ждем критериум в Японии.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 27.05.2017

    Лица гонщиков не обременённые результатом в гонке это круто. Прямо как у нас покатушки на первенство водокачки.

    No war!
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:49 | Регистрация: 4.07.2013

      А что не так-то? )
      Это коммерческие "гонки дружбы" для фанов велоспорта

      для популяризации велошоссе и раскрутки компаний-спонсоров велоспорта.
      Никто к ним не относится как к серьезным гонкам.

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 27.05.2017

    Наоборот все так, без сарказма. Просто Вы небыли на первенстве нашей водокачки!))

    No war!
    1. Имя: Рустам

      RustamA86

      Сегодня, 06:34 | Регистрация: 24.05.2019

      Первенство любой водокачки это как местный чемпионат мира, всегда круто! good

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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