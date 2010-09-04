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Оскар Родригес переходит в «Астану»

Оскар Родригес переходит в «Астану»

Многообещающий молодой гонщик Оскар Родригес присоединится к команде Мирового Тура «Астана» с 1 января 2020 года. Двухлетнее соглашение с гонщиком (на 2020 и 2021 годы) было подписано на днях. 

 


 

- Я очень рад подписать контракт с командой «Астана» на ближайшие два года. Сделаю все, что будет в моих силах, чтобы стать важной частью этой команды. Для меня это большой шаг в моей карьере, и я готов оказаться в Мировом Туре. Надеюсь, что вместе с командой и моими новыми товарищами мы сумеем достичь наших целей, - рассказал Оскар Родригес.

 

Оскар Родригес (24 года) – талантливый испанский гонщик из Бурлады (провинция Наварра), который в текущем сезоне представляет профессиональную континентальную команду EuskadiBasque Country – Murias. В составе своей нынешней команды он перешел в профессионалы в 2018 году, и за прошедшие два сезона успел добиться ряда серьезных результатов на самом высоком уровне. Так, в 2018 году Родригес выиграл этап «Вуэльты Испании», завоевал майку лучшего горного гонщика «Тура Альп» и занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе «Вуэльты Алентехо». В этом сезоне Оскар выиграл горный зачет «Тура Окситании», финишировал вторым в общем зачете «Вуэльты Бургоса», стал 7-м в «разделке» на чемпионате Испании и на однодневной гонке «Тур дю Финистер», занял 8-е место на однодневной гонке «Челлендж Мон-Ванту» и был 9-м в общем зачете «Вуэльты Мурсии».

 

- Оскар Родригес – молодой гонщик, который способен стать сильным горняком, и свой потенциал он уже продемонстрировал в этом году на целом ряде гонок, например, на «Мон-Ванту» или «Вуэльте Бургоса». Также, он хорош в индивидуальных гонках, и, возможно, в нашей команде он сможет даже улучшить свою «разделку». Другими словами, кажется, что у него есть все для того, чтобы стать сильным универсальным гонщиком, и интересно будет понаблюдать за его прогрессом в нашей команде на уровне Мирового Тура, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Оскар Родригес Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Круговорот гонцов в пелотоне. Ответ уходу Бильбао.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 14:54 | Регистрация: 1.10.2012

    Многообещающий)))

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:41 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Student
    Многообещающий)))
    да-да, наобещал чёт там Астане - подписали! )

    теперь и у Астаны есть свой Родригес! focus

  4. Бакеша

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 1.02.2018

    Вполне перспективный велогоншик. Посмотрим как дальше будет...

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Комментарии

  • Astanaforever
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Великий спринтер.
  • Zhanzhak
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Честно и благородно! Не потянул, решил не занимать место того, кто потянет. Огромные симпатии вызывает Андреа! Я желаю ему найти новую команду, найти правильный подход, мотивироваться и возвращаться. 

    Да, молодёжь пошла по спортивному жадная и наглая, но, ветеранам особый почёт и уважение! Хочется верить, что есть ещё порох!

     

  • Astanaforever
    Тур Хорватии-2019. Этап 1 (1)
    Astanaforever-Фото
    Ну как же так.. Плохо изучил маршрут этапа Гидич. Финишовать с внутреннего радиуса надо было. Еще метра не хватило ему победить. Но все равно Молодец. Зарабатывает место в составе Астаны.
  • Бакеша
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Бакеша-Фото
    Фабио Феллине не продлил контракт, а только пришел
  • Бакеша
    Оскар Родригес переходит в «Ас ... (4)
    Бакеша-Фото
    Вполне перспективный велогоншик. Посмотрим как дальше будет...
  • Shalam s Urala
    Оскар Родригес переходит в «Ас ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    Многообещающий)))
    да-да, наобещал чёт там Астане - подписали! )

    теперь и у Астаны есть свой Родригес! focus

  • Shalam s Urala
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    по мне, Петрухе вообще не в чём оправдываться. в каждый отрыв не наездишься. а наездишься - так на финише предъявить нечего будет.

    с более чем скромной командой он 5-й. не сошёл, как многие претенденты с супер-командами. и не просто доехал (опять же - как многие), а довёз там что-то в ногах (отработал же на финише).

    да, тут "ставки сделаны. ставок больше нет". - не повезло. для кого тут новость, что удача - капризная девка? и без неё группы попросту не выигрываются

  • EL-Fenomeno
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    В этом сезоне у Мадса Педерсена только ОДНА победа. Уже в ранге чемпиона мира датчанин собирается проехать в этом году ещё 3 гонки. Так давайте прикинем сколько гонок/этапов сможет выиграть дейсвующий чемпион в 2020 году, ведь за последние 20 лет каждый чемп побеждал в майке чемпиона ну хотя бы 1 раз

  • Student
    Андрей Амадор переходит в кома ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.

    Один вопрос - почему вы не возмущались, когда Астана тоже махала пачкой купюр и брала кого хотела? 
    Меня больше позабавила фраза не могут воспитать не кого)))) он кроме Астаны, наверное, вообще нечего не видит)))
  • Student
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (5)
    Student-Фото
    Не богатая Испания страна, кризис не кого не щадит...

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