Ваут ван Арт: “Ошибся и испортил себе спринт”

Ваут ван Арт о 8-м этапе Тур де Франс-2023

Ваут ван Арт финишировал третьим на 8-м этапе Тур де Франс-2023, проиграв спринт Мадсу Педерсену (Lidl Trek) и Ясперу Филипсену (Alpecin-Deceuninck). Последним развозящим 28-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma был Кристоф Лапорт. Ваут ван Арт признался после этапа, что совершил ошибку за 350 м до финиша, поехав у барьеров, когда Лапорт завершил свою работу. В итоге Ваут ван Арт оказался заперт и затормозил, упустив ещё одну возможность одержать десятую победу в карьере на этапе Тур де Франс.

Но команда Jumbo-Visma выполнила главную задачу - уберегла от неприятностей лидера команды Йонаса Вингегора, который сохранил жёлтую майку лидера.

Ваут ван Арт: «Сам испортил спринт. Всегда расстраивает, когда не можешь завершить работу товарищей по команде. Я ошибся, когда Лапорт остановился, слишком долго ждал начала спринта Матье ван дер Пула и Яспера Филипсена. Другие поехали раньше, чем ожидалось. Кристоф Лапорт отошёл в сторону и думал, что я обойду его справа, но я поехал слева, и мне пришлось затормозить. Чуть-чуть не хватило в спринте, но это моя собственная ошибка. Я был самым быстрым, опережал на длину 10 велосипедов.

На Тур де Франс очень сильный пелотон. Мы предвидели, что соперников будет много. Но мы хотели осложнить гонку, это мне выгодно. Мне кажется, мы всё делали правильно, я принимаю свою ответственность, сам виноват. Нога для победы у меня была.

Борьба за жёлтую майку была напряжённой с первого дня, команда должна быть достаточно сильной, чтобы сочетать эту борьбу с охотой за победой на этапах. Конечно, мы продолжим работать на Йонаса, но я всё же надеюсь, что не останусь без победы, потому что приехал сюда, чтобы выиграть этап. Каждый день даёт новый шанс. Но пока что досадно, что задача не выполнена».

Йонас Вингегор: «Счастлив, что пересёк финиш в целости и сохранности, хотя мы бы хотели увидеть ещё и победу Ваута. Этап был выматывающим из-за жары.

В июне я провёл разведку на Пюи-де-Дом. Это крутой подъём. Завтра будет ключевой момент этого Тура. Надеюсь, буду хорошо себя чувствовать».