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GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

Гран-Пьемонте-2023. Превью

 

GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

 

 

Итальянская однодневная велогонка категории 1. Pro «Гран-Пьемонте»-2023 (GranPiemonte), которая пройдёт 5 октября, собирает звёзд велоспорта. Среди участников Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Майкл Мэттьюс и Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Микель Ланда (Bahrain Victorious). В этом году, в отличие от прошлых выпусков, все подъёмы организаторы оставили на финальную часть 152-км  дистанции.

 

 

GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

Photo Credits: LaPresse

 

Маршрут Гран-Пьемонте-2023

 

GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

 

107-й выпуск Гран-Пьемонте стартует в Боргофранко д’Ивреа (Borgofranco d’Ivrea) и финиширует в Фаврии (Favria), в окрестностях которой на 74-километровом круге и решится гонка, так как первая часть дистанции до начала круга - равнина. Первым участники пройдут подъём Коллеретто Кастельнуово - 7 км с 3,4%, после короткого спуска начнётся подъём Файалло - 5,1 км с 5,4%. Самый сложный - подъём Альпетте 5 км с 9%, где на первой части подъёма градиент будет достигать 17%. Сложность и в том, что дорога на Альпетте сравнительно узкая. Финальный подъём дня, вершина которого за 13 км до финиша - Пратильоне - 4,4 км с 3,4%. Финальные 5 км проложены по широким дорогам, где главные трудности представляет дорожная архитектура. Финальные 200 м - по дороге шириной 7 м.

 

 

Участники и претенденты Гран-Пьемонте-2023

 

 

GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

Photo Credits: LaPresse

 

 

Победитель прошлого года Иван Гарсия Кортина (Movistar) попробует защитить титул, но у него будут сильные соперники. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) - в числе главных претендениов на победу в Гран-Пьемонте, на этой гонке они завершают сезон на шоссе.

 

Среди других претендентов Марк Хирши и Давиде Формоло (UAE Team Emirates), Майкл Мэттьюс и Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Корбин Стронг (Israel Premier Tech), Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Руй Кошта (Intermarché - Circus - Wanty), Таймен Аренсман (INEOS Grenadiers), Стефано Ольдани (Alpecin-Deceuninck), Гийом Мартан (Cofidis), Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometaaa), Боб Юнгельс (Bora-hansgrohe) и другие.

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Теги к статье: GranPiemonte-2023 Гран-Пьемонте-2023

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Комментарии

  • RWW
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (15)
    RWW-Фото

    Кажется тут все просто, как в магазине, на что денежек дали, то и купил. Несколько детсадовцев и несколько пенсионеров. Что из этого получится, будем посмотреть. Хотя в этом году смотреть откровенно было не на что. Хорошо "закамуфлированная" в новую форму команда, весь сезон, как призрак каталась по хвостам пелотона. Ну хоть на азиаде Луценко оттянулся.

     Теперь вопрос в другом, кого выгонят?

  • VeloVelo
    Примож Роглич подписывает конт ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Контракт еще не объявлен. Так что, пока не факт, что Бора.  

  • VeloVelo
    Илан Ван Вильдер — победитель ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Для нас эта неделя была трудной. Поэтому посвящаю победу моим товарищам, персоналу команды, чтобы показать, что мы не согласны со всем тем …, что сейчас происходит..."

    ...

  • VeloVelo
    Насэр Буанни объявил о заверше ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Мне нравился этот парень, жаль побед не добрал, а ведь мог, точно мог.
    Удачи Насеру на гражданке желаю! 

  • VeloVelo
    Марк Кавендиш откладывает заве ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Кэв еще год будет гоняться? Так это ж хорошо! Я только за!
    Да и пусть уже возьмет этот 36-й этап, лично мне не жалко ))
    Мерксу от этого точно хуже не будет )

  • VeloVelo
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (15)
    VeloVelo-Фото

    По поводу Моркова:

    ЦИТАТА:
    "следующий год – олимпийский, и с Олимпиадой у меня связаны серьезные амбиции – побороться за золото в мэдисоне. Я рад и благодарен команде за то, что она готова оказать мне в этом поддержку...."

  • nightbuster33
    Азиатские Игры-2023. Алексей Л ... (13)
    nightbuster33-Фото
    Упустил основное: На Азиаде участники зарабатывают олимпийские лицензии для участия на Олимпийских играх.Вывод делайте сами:Быть или не быть.
  • RVL
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (15)
    RVL-Фото
    Может последняя гастроль..?
  • RVL
    Примож Роглич подписывает конт ... (28)
    RVL-Фото
    Я про переживания не писал.
    Дай бох здоровья!)) Всем))
  • dyneema
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (15)
    dyneema-Фото
    Зачем это Кэву -- понятно. Ок. Хотя уже в этом сезоне он был "не торт", на Джиро развозили всем пелотоном. Зачем это Мёркёву -- ну, видимо бабло. Ок. Но вот зачем это Винокурову?.. Рекорд в майке команды? Ради одного, очень надо сказать гипотетического рекорда, окончательно гробить команду?.. Некогда (очень непродолжительное время назад) грозная Астана с Лопесом, Санчесом, Бильбао превратилась в подобие игрушки капризного ребёнка, который вскоре то ли потеряет её, то ли сломает... Каким же надо обладать весом и авторитетом, чтобы творить подобную дичь, и оставаться у руля (и у бюджета)?..

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