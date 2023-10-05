GranPiemonte-2023. Маршрут и участники

Гран-Пьемонте-2023. Превью

Итальянская однодневная велогонка категории 1. Pro «Гран-Пьемонте»-2023 (GranPiemonte), которая пройдёт 5 октября, собирает звёзд велоспорта. Среди участников Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Майкл Мэттьюс и Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Микель Ланда (Bahrain Victorious). В этом году, в отличие от прошлых выпусков, все подъёмы организаторы оставили на финальную часть 152-км дистанции.

Photo Credits: LaPresse

Маршрут Гран-Пьемонте-2023

107-й выпуск Гран-Пьемонте стартует в Боргофранко д’Ивреа (Borgofranco d’Ivrea) и финиширует в Фаврии (Favria), в окрестностях которой на 74-километровом круге и решится гонка, так как первая часть дистанции до начала круга - равнина. Первым участники пройдут подъём Коллеретто Кастельнуово - 7 км с 3,4%, после короткого спуска начнётся подъём Файалло - 5,1 км с 5,4%. Самый сложный - подъём Альпетте 5 км с 9%, где на первой части подъёма градиент будет достигать 17%. Сложность и в том, что дорога на Альпетте сравнительно узкая. Финальный подъём дня, вершина которого за 13 км до финиша - Пратильоне - 4,4 км с 3,4%. Финальные 5 км проложены по широким дорогам, где главные трудности представляет дорожная архитектура. Финальные 200 м - по дороге шириной 7 м.

Участники и претенденты Гран-Пьемонте-2023

Photo Credits: LaPresse

Победитель прошлого года Иван Гарсия Кортина (Movistar) попробует защитить титул, но у него будут сильные соперники. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) - в числе главных претендениов на победу в Гран-Пьемонте, на этой гонке они завершают сезон на шоссе.

Среди других претендентов Марк Хирши и Давиде Формоло (UAE Team Emirates), Майкл Мэттьюс и Саймон Йейтс (Jayco AlUla), Корбин Стронг (Israel Premier Tech), Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Руй Кошта (Intermarché - Circus - Wanty), Таймен Аренсман (INEOS Grenadiers), Стефано Ольдани (Alpecin-Deceuninck), Гийом Мартан (Cofidis), Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometaaa), Боб Юнгельс (Bora-hansgrohe) и другие.