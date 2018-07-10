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Падение в разделке на Чемпионате Европы-2023 заставило Штефана Кюнга завершить сезон

Штефан Кюнг получил переломы и лёгкое сотрясение мозга после падения в разделке Чемпионата Европы-2023

 

 

29-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ Штефан Кюнг (Stefan Küng) вынужден завершить сезон после падения в разделке во время Чемпионата Европы по шоссейному велоспорту-2023.

 

Один из претендентов на подиум в индивидуальной гонке на время, Кюнг врезался в ограждающие барьеры на сужении дороги в финале 29,8-километровой дистанции. Кюнг сумел самостоятельно подняться и завершить гонку. На финиш он приехал весь в крови, в треснувшем шлеме.

 

Падение в разделке на Чемпионате Европы-2023 заставило Штефана Кюнга завершить сезон

 

 

Команда Groupama-FDJ утром 21 сентября сообщила, что у Штефана Кюнга диагностировано «лёгкое сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и руки, не требующие немедленной операции».

 

Groupama-FDJ: «К сожалению, сезон для него закончен. Штефан, учитывая обстоятельства, хотел всем сообщить, что в целом находится в хорошем состоянии».

 

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Теги к статье: Штефан Кюнг Stefan Kung Groupama - FDJ

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  1. Имя: Ильнур

    ilnur-nch

    Сегодня, 06:43 | Регистрация: 10.07.2018

    Жесть. Здоровья и скорейшего выздоровления парню…

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Комментарии

  • error
    Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель ... (3)
    error-Фото

    Очень занятный диспут.

    Многие вещи становятся понятными, когда читаешь мнение профессионалов.

    В чем то находишь подтверждение своих мыслей.

    В чем то понимаешь, что скорее был не прав.

    Основное ясно. Что потрясающее выступление JW в сезоне, это не результат выступления отдельно взятых отличных гонщиков, а закономерный итог командной работы всей Юмбы.. от водителей автобуса до генерального менеджера.

  • ilnur-nch
    Падение в разделке на Чемпиона ... (1)
    ilnur-nch-Фото
    Жесть. Здоровья и скорейшего выздоровления парню…
  • Ернат
    Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель ... (3)
    Ернат-Фото

    монстры

  • rude_rider
    Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель ... (3)
    rude_rider-Фото

    потрясающе..редиски обсуждают и удивляются как такое возможно)))

    хотя канечно они точно не удивлены о чем это я.все знают. 

     

    просто хорошая подготовка,  другие тренировки и спец диета.. Брю и Ленс точно не дадут соврать.

  • Astanaforever
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Хватит хейтить Сережу. Покажите мне настоящего комментатора спортивной тематики его уровня на территории России? И че? Нет. Близко нет уровня Курдюкова. Лучший комментатор от бога. Его тембр голоса просто потрясающий как и его интеллект и жизненный кругозор. Не нравится кго слушать, слушайте мистер паузу Отара. Он точно нигде не ошибется, патамушта молчит. Скадет три слова и опять молчит. Наслаждайтесь нудной тишиной. Приятного просмотра.
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, у вас дедушки уже не в первый раз проскакивают. 
    Что-то случилось? 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    VeloVelo-Фото

    biggringood

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Индурайн 186
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (6)
    VeloVelo-Фото
    К Курдюкову нельзя, а к вам можно?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    s75-Фото

    Вечер новостей, так или иначе связанных с Инеос.

    GCN сообщает о возможном переходе уже в нынешнее межсезонье 17-летнего американского таланта Эндрю "ЭйДжей" Аугуста.  Ранее планировался переход американца в континентальную команду U23 Меркса. Кадровые перестановки в руководстве: команду покинул Бен Уильямс, занимавший одну из ключевых должностей (Head of Performance Support, можно (вольно) перевести как Руководитель научной группы). Новым местом работы специалиста станет столичный футбольный клуб QPR. Также GCN сообщает о том, что "гренадеров" покинут два спортдиректора и тренер. Имя одного из DS уже известно - Маттео Тосатто продолжит карьеру в швейцарском Tudor. Могу осторожно предположить фамилию тренера - Чиони. Если третьим за компанию станет Оли, ну совсем не удивит.

    Интересно, что в списке высшего руководства команды, опубликованного на сайте гренадеров, больше не значится Сэмьюэл Рэтклифф - сын владельца Инеоса. 

    По команде Hagens Berman Axeon - Artem Shmidt в поле зрения Инеос, если верить тому, что пишут. Ну а в следующем сезоне за команду Меркса будет гоняться Бен Бредлиевич Уиггинс, в дальних планах которого тоже пока значится Инеос

    PS. весьма важная околоспортивная новость, Дискавери выставили GCN на продажу. Повлияет ли будущая сделка на объемы вещания вело на Евроспорте, пока неясно.
    Вот ссылка, кому интересно. По ссылке пэйволл, просящий пока что регистрацию на этом интересном сайте, но кривоватый, обходится включением режима для чтения в браузере.

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