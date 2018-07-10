Падение в разделке на Чемпионате Европы-2023 заставило Штефана Кюнга завершить сезон

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- Сегодня, 00:14
Штефан Кюнг получил переломы и лёгкое сотрясение мозга после падения в разделке Чемпионата Европы-2023
29-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ Штефан Кюнг (Stefan Küng) вынужден завершить сезон после падения в разделке во время Чемпионата Европы по шоссейному велоспорту-2023.
Один из претендентов на подиум в индивидуальной гонке на время, Кюнг врезался в ограждающие барьеры на сужении дороги в финале 29,8-километровой дистанции. Кюнг сумел самостоятельно подняться и завершить гонку. На финиш он приехал весь в крови, в треснувшем шлеме.
Команда Groupama-FDJ утром 21 сентября сообщила, что у Штефана Кюнга диагностировано «лёгкое сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и руки, не требующие немедленной операции».
Groupama-FDJ: «К сожалению, сезон для него закончен. Штефан, учитывая обстоятельства, хотел всем сообщить, что в целом находится в хорошем состоянии».
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