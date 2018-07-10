Падение в разделке на Чемпионате Европы-2023 заставило Штефана Кюнга завершить сезон

Очень занятный диспут.

Многие вещи становятся понятными, когда читаешь мнение профессионалов.

В чем то находишь подтверждение своих мыслей.

В чем то понимаешь, что скорее был не прав.

Основное ясно. Что потрясающее выступление JW в сезоне, это не результат выступления отдельно взятых отличных гонщиков, а закономерный итог командной работы всей Юмбы.. от водителей автобуса до генерального менеджера.