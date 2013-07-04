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Алексей Луценко выигрывает Мемориал Марко Пантани

Алексей Луценко выигрывает Мемориал Марко Пантани

 

 

 

Чемпион Казахстана Алексей Луценко выиграл итальянскую однодневную гонку «Мемориал Марко Пантани». На улицах города Чезенатико Луценко в спринте опередил Марка Хирши и Павла Сивакова. Для Луценко это уже второй успех на этой итальянской однодневке после его победы в 2019 году.

 

Алексей Луценко выигрывает Мемориал Марко Пантани

 


Photo credit: @SprintCycling


Группа гонщиков уехала в отрыв на первых километрах дистанции, но команда Astana Qazaqstan Team проделала огромную работу для того, чтобы преследовать и, в итоге, догнать этот отрыв перед решающей частью гонки.

 

«Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за великолепную работу на протяжении всего дня. Сначала, Глеб Брусенский и Юрий Натаров, а затем, Джанни Москон, Харольд Техада и Харольд Мартин Лопес сделали все возможное для того, чтобы взять отрыв под контроль и догнать его, а затем, чтобы помочь занять мне наилучшую позицию для того, чтобы атаковать и присоединиться к правильной группе лидеров. Также, Симоне Веласко все время был рядом со мной вплоть до того момента, как я уехал в отрыв с пятью гонщиками. Как команда мы все сделали правильно, и я горжусь своими товарищами», - сказал Алексей Луценко.

 

На кругах в Чезенатико, которые включали в себя подъемы Крочетта и Лонджиано, группе из шести гонщиков удалось атаковать и быстро набрать преимущество. Алексей Луценко был в этой группе, он провел активную гонку и всегда находился впереди.

 

«На финальном круге, на самом крутом участке атаковал Марк Хирши, за которым последовал я и Павел Сиваков. В итоге мы остались втроем, продолжив работать изо всех сил, чтобы не подпустить к себе преследователей. В финале я попробовал атаковать, но также и мои соперники пробовали не допустить спринт. Однако, в Чезенатико мы приехали вместе, и в спринте я выложился на 100%, чтобы победить», - продолжил Алексей Луценко.

 

Для казахстанского гонщика это уже шестой успех в 2023 году после его побед на этапе и в общем зачете «Тура Сицилии», в «разделке» и групповой гонке чемпионата Казахстана и «Сиркуито де Гечо».

 

«Я очень рад победить сегодня, и очень здорово добиться этой победы в день рождения Александра Винокурова, нашего генерального менеджера. Думаю, это хороший подарок на его юбилей. Но, в то же самое время, это значимый успех для всей команды, я думаю, что он поможет всем нам сохранять мотивацию на высоком уровне в эти заключительные месяцы сезона. Я хорошо себя чувствовал сегодня, и кажется, что моя форма идет в рост. Это очень хорошо перед таким важным событием, как Азиатские Игры. Я надеюсь, что подойдут к этим соревнованиям на пике своей формы. После нескольких дней я вернуть в Италию, чтобы провести еще несколько гонок, после чего улечу в Китай вместе с национальной командой», - заключил Алексей Луценко.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Алексей Луценко Мемориал Марко Пантани Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:30 | Регистрация: 4.07.2013

    Классная победа! Поздравляю Лёшу и Астану! И всех болелщиков Астаны поздравляю! kaz
    А Вино еще и с ДР!

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Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Серафим

    Кусс доместик. У него это в контракте прописано.
    Он должен думать только о защите капитана.

     

    Но, ему позволили на одном из этапов уехать слишком далеко от всех, в том числе, от своих капитанов. 
    Ему это позволило рук-во. Оно же позволило ему удерживать своё преимущество на всех последующих этапах. Складывается впечатление, что, скорей всего, это было так задумано.

    И еще: Есть ощущение, что и Винни и Примо раздели бы Кусса в итоге.
    Но, была команда не делать этого и они этому подчинились. 

     

    Мы не знаем о том, какие были договоренности с гонщиками перед стартом Вуэльты и по ее ходу.


    Какие кому были даны права и обязанности? Что это было - спонтанное решение по ходу гонки или Куссу был дан карт-бланш еще перед началом ГТ? И знали ли Роглич и Винегор об этих решениях? А если они знали о свободе Куса, то, почему отпустили его так далеко?


    А если не знали, то были уверены, что Кусс после той своей победы вернется, чтобы тащить их дальше? А сам Кусс знал после той победы (или до нее), что ему дадут возможность доехать в красной майке до конца?

     

    Вопросов много. Ответов - ни одного.

     

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Удалил.

  • VeloVelo
    Memorial Marco Pantani-2023. Р ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Астана! clapping

  • VeloVelo
    Алексей Луценко выигрывает Мем ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Классная победа! Поздравляю Лёшу и Астану! И всех болелщиков Астаны поздравляю! kaz
    А Вино еще и с ДР!

  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    просто потому что новый виток истории еще не достиг нужной точки, возможно, самое "интересное" впереди
  • s75
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    s75-Фото
    Победил компромиссный вариант:)) в итоге чаши весов уравновешены.
  • RVL
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    RVL-Фото
    Я загуглил...там иное определение, посему и уточнил.
    А так да..это наброс на вентилятор...
    Даже местные нефтяники про бензин особо не упоминали, а тут вы такой против всего плохого))
  • velodoctor
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (2)
    velodoctor-Фото

    Вермеерс помог хорошо, он и на Рубэ тоже отпахал, полезный парень. 

  • Roma
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    Roma-Фото

    Кто десятка? Эвенпул, дыхалка у него будь здоров, а ноги короткие)))



    Пить! 

    Сейчас

    )))

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (59)
    marketbk-Фото
    Цитата: RVL
    Скажите по русски, что имеете ввиду под словом "читерство "
    Здесь это слово заменяют на редиска. Я ду маю вы, как и другие, кто прочитал что имелось ввиду. Зачем переспрашивать? Ради скандала?

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