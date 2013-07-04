Алексей Луценко выигрывает Мемориал Марко Пантани

Чемпион Казахстана Алексей Луценко выиграл итальянскую однодневную гонку «Мемориал Марко Пантани». На улицах города Чезенатико Луценко в спринте опередил Марка Хирши и Павла Сивакова. Для Луценко это уже второй успех на этой итальянской однодневке после его победы в 2019 году.



Photo credit: @SprintCycling



Группа гонщиков уехала в отрыв на первых километрах дистанции, но команда Astana Qazaqstan Team проделала огромную работу для того, чтобы преследовать и, в итоге, догнать этот отрыв перед решающей частью гонки.

«Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за великолепную работу на протяжении всего дня. Сначала, Глеб Брусенский и Юрий Натаров, а затем, Джанни Москон, Харольд Техада и Харольд Мартин Лопес сделали все возможное для того, чтобы взять отрыв под контроль и догнать его, а затем, чтобы помочь занять мне наилучшую позицию для того, чтобы атаковать и присоединиться к правильной группе лидеров. Также, Симоне Веласко все время был рядом со мной вплоть до того момента, как я уехал в отрыв с пятью гонщиками. Как команда мы все сделали правильно, и я горжусь своими товарищами», - сказал Алексей Луценко.

На кругах в Чезенатико, которые включали в себя подъемы Крочетта и Лонджиано, группе из шести гонщиков удалось атаковать и быстро набрать преимущество. Алексей Луценко был в этой группе, он провел активную гонку и всегда находился впереди.

«На финальном круге, на самом крутом участке атаковал Марк Хирши, за которым последовал я и Павел Сиваков. В итоге мы остались втроем, продолжив работать изо всех сил, чтобы не подпустить к себе преследователей. В финале я попробовал атаковать, но также и мои соперники пробовали не допустить спринт. Однако, в Чезенатико мы приехали вместе, и в спринте я выложился на 100%, чтобы победить», - продолжил Алексей Луценко.

Для казахстанского гонщика это уже шестой успех в 2023 году после его побед на этапе и в общем зачете «Тура Сицилии», в «разделке» и групповой гонке чемпионата Казахстана и «Сиркуито де Гечо».

«Я очень рад победить сегодня, и очень здорово добиться этой победы в день рождения Александра Винокурова, нашего генерального менеджера. Думаю, это хороший подарок на его юбилей. Но, в то же самое время, это значимый успех для всей команды, я думаю, что он поможет всем нам сохранять мотивацию на высоком уровне в эти заключительные месяцы сезона. Я хорошо себя чувствовал сегодня, и кажется, что моя форма идет в рост. Это очень хорошо перед таким важным событием, как Азиатские Игры. Я надеюсь, что подойдут к этим соревнованиям на пике своей формы. После нескольких дней я вернуть в Италию, чтобы провести еще несколько гонок, после чего улечу в Китай вместе с национальной командой», - заключил Алексей Луценко.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team